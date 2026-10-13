Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye konusunda girişimleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu ve doğru bir istikamette ilerlediğini söyledi. Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuşan Barzani, Terörsüz Türkiye projesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü. (Foto: AA/2025)

"BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜNCE CİDDİYETİNİ ANLADIM"



Barzani, iki sene önce Terörsüz Türkiye projesinin "ciddi olup olmadığı" konusunda şüpheleri olduğunu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti.

"BİR GECEDE ÇÖZÜLMEZ"



Başkan Erdoğan'ın süreç konusunda ciddi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Barzani, "Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor." dedi.