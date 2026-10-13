Milli Takım'a sürpriz teknik adam!
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Görev için adı geçen İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona, Türkiye'den kendisiyle temas kurulduğunu açıkladı. Calzona, ay-yıldızlı ekibi çalıştırmanın kendisi için ayrıcalık olacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Vincenzo Montella'nın görevinden ayrılmasının ardından adaylar arasında yer alan Francesco Calzona, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Daha önce Slovakya Milli Takımı ve Napoli'de görev yapan 57 yaşındaki teknik adam, Türkiye seçeneğine olumlu yaklaştığını belirtti.
"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK BİR AYRICALIK OLUR"
Francesco Calzona, menajerinin kendisini yeni bir göreve hazırlanması konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
İtalyan teknik direktör, "Menajerim, yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da çalışmaya sıcak baktığını belirten Calzona, "Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur." dedi.
"TÜRKİYE'DEN TEMASLARIMIZ VAR"
Türkiye ile görüşmelerin bulunduğunu da doğrulayan Calzona, "Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur." sözleriyle teknik direktörlük görevine ilişkin düşüncesini paylaştı.
Calzona'nın açıklamalarına karşın TFF tarafından İtalyan çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığına yönelik resmi bir duyuru yapılmadı.
Federasyonun teknik direktör arayışında Arda Turan ismi de ön plana çıkıyor.
FRANCESCO CALZONA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Antrenörlük kariyerinde Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli ve Cagliari'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Calzona, Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco ve Luciano Spalletti gibi teknik adamların ekiplerinde çalıştı.
2022 yılında Slovakya Milli Takımı'nın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 40 karşılaşmada maç başına 1,63 puan ortalaması elde etti.
Calzona, Şubat 2024 ile Haziran 2024 arasında Napoli'nin teknik direktörlüğünü de üstlendi. İtalyan ekibinin başında çıktığı 16 maçta 1,13 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, 30 Haziran 2024'te Napoli'deki görevini tamamladı.
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