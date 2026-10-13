Daha önce Slovakya Milli Takımı ve Napoli'de görev yapan 57 yaşındaki teknik adam, Türkiye seçeneğine olumlu yaklaştığını belirtti.

A Milli Takım'da çalışmaya sıcak baktığını belirten Calzona, "Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur." dedi.

İtalyan teknik direktör, "Menajerim, yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı." ifadelerini kullandı.

Francesco Calzona, menajerinin kendisini yeni bir göreve hazırlanması konusunda bilgilendirdiğini söyledi.



"TÜRKİYE'DEN TEMASLARIMIZ VAR"

Türkiye ile görüşmelerin bulunduğunu da doğrulayan Calzona, "Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur." sözleriyle teknik direktörlük görevine ilişkin düşüncesini paylaştı.

Calzona'nın açıklamalarına karşın TFF tarafından İtalyan çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığına yönelik resmi bir duyuru yapılmadı.

Federasyonun teknik direktör arayışında Arda Turan ismi de ön plana çıkıyor.