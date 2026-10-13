İstanbul'un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de kısmen çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöken binanın bulunduğu alan ve çevresindeki riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar için TOKİ desteğiyle dönüşüm imkanı sunarken, hak sahiplerine 3 farklı alternatif önerildi.

"Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe'de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerin sürdüğünü ve TOKİ eliyle dönüşüm çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.

Bakanlık, riskli binalar için 3 çözüm sundu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA 3 FARKLI ÇÖZÜM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile birlikte 12 Ekim'de Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Çöken binanın çevresindeki riskli yapıları yerinde inceleyen heyet, Maltepe Kaymakamlığı'nda hak sahipleriyle bir araya geldi.

Dönüşüm Seçeneği Açıklama 1. Yarısı Bizden desteği Hak sahiplerinin devlet desteğinden yararlanarak binalarını dönüştürmesi. 2. TOKİ eliyle dönüşüm Bakanlığın gözetiminde TOKİ tarafından bölgede kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi. 3. Hazır konut seçeneği Vatandaşların daha önceki kentsel dönüşüm projelerinden elde edilen hazır konutlardan yararlanması.

Görüşmelerde hak sahiplerinin çoğunluğunun TOKİ eliyle dönüşüm yapılmasını istediği belirtildi.

ESENKENT'TEKİ HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini belirterek devlet eliyle dönüşüm seçeneğinin öne çıktığını söyledi.

Bulut, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik."