Maltepe'deki bina faciası sonrası TOKİ devrede: 1 yıl içinde teslim edilecek!
İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından bölgede kentsel dönüşüm için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerine 3 farklı çözüm önerisi sundu. Vatandaşların çoğunluğu TOKİ eliyle dönüşüm yapılmasını isterken Bakan Murat Kurum, "Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil" diyerek güvenli konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de kısmen çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çöken binanın bulunduğu alan ve çevresindeki riskli yapılarda yaşayan vatandaşlar için TOKİ desteğiyle dönüşüm imkanı sunarken, hak sahiplerine 3 farklı alternatif önerildi.
BAKAN KURUM: 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerin sürdüğünü ve TOKİ eliyle dönüşüm çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe'de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz."
BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA 3 FARKLI ÇÖZÜM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile birlikte 12 Ekim'de Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Çöken binanın çevresindeki riskli yapıları yerinde inceleyen heyet, Maltepe Kaymakamlığı'nda hak sahipleriyle bir araya geldi.
Görüşmelerde hak sahiplerinin çoğunluğunun TOKİ eliyle dönüşüm yapılmasını istediği belirtildi.
ESENKENT'TEKİ HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ
Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini belirterek devlet eliyle dönüşüm seçeneğinin öne çıktığını söyledi.
Bulut, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik."
DAHA ÖNCE UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI
Öte yandan 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nda yaşayan vatandaşların, daha önce kendi aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için Yarısı Bizden desteğinden faydalanamadıkları ortaya çıkmıştı.
Hak sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle binada dönüşüm gerçekleştirilememiş, vatandaşlar riskli yapıda yaşamaya devam etmişti.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Apartmanı'nda 8 Ekim'de kısmi çökme meydana gelmişti.
Enkazdan 9 kişi çıkarılırken, 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Facianın ardından Bakanlık, çöken binanın bulunduğu alan ve çevresindeki riskli yapılar için inceleme başlatırken, vatandaşların talepleri doğrultusunda TOKİ eliyle kentsel dönüşüm yapılması yönünde adım attı.