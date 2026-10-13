Barzani medyasına konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasında önemli ilerleme sağlandığını belirterek, "İnşallah bir ay içinde Sincar Dağı'ndaki silahlı varlık sona erecek. Silahlı unsurlar dağdan inecek ve silahlarını devlete teslim edecek" dedi.

Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki terör yapılanmalarının tasfiyesini ve komşu ülkelerde devlet otoritesinin güçlendirilmesini esas alan "Terörsüz Bölge" hedefinde, Irak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sincar'daki silahlı unsurların bölgeden indirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması için öngörülen takvim duyuruldu.

Sincar’da YBŞ’nin silah teslimi için bir aylık hedef.

SİNCAR İÇİN BİR AYLIK HEDEF

Abudi, silahlı unsurların Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi ile anlaşmaya vardığını söyledi. Açıklama, Sincar'daki silahlı yapıların bağımsız hareket alanının sona erdirilmesi ve güvenliğin devlet eliyle sağlanması bakımından önem taşıyor.

Abudi'nin verdiği bilgilere göre yaklaşık bin 500 kişi silahlı kuvvetlere dahil edildi. Ayrıca 500 kadının toplum polisi bünyesine alınması süreci yürütülüyor. Yaklaşık bin 500 ila 2 bin kişinin daha silahlı kuvvetlere veya sivil kurumlara dahil edilmesi planlanıyor.

Bu adımların yanında, çatışmalarda yıkıma uğrayan Sincar'ın yeniden imarı ve yerinden edilenlerin güvenli dönüşü de gündemde. Abudi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarında yaşayan yaklaşık 100 bin Ezidinin kendi kentlerine güven içinde dönebilmesi gerektiğini belirtti.