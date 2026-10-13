Terörsüz Bölge sürecinde kritik eşik! Sincar’da PKK uzantısı YBŞ bir ay içinde silahlarını Irak yönetimine teslim edecek
Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi açısından kritik öneme sahip Sincar’da silahlı varlığın sona erdirilmesi için bir aylık süre açıklandı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, bölgedeki silahlı unsurların dağdan inerek silahlarını devlete teslim edeceğini bildirdi. Irak genelindeki silah dosyasının kapatılması için ise gelecek yılın haziran ayı hedef gösterildi.
Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki terör yapılanmalarının tasfiyesini ve komşu ülkelerde devlet otoritesinin güçlendirilmesini esas alan "Terörsüz Bölge" hedefinde, Irak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sincar'daki silahlı unsurların bölgeden indirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması için öngörülen takvim duyuruldu.
Barzani medyasına konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasında önemli ilerleme sağlandığını belirterek, "İnşallah bir ay içinde Sincar Dağı'ndaki silahlı varlık sona erecek. Silahlı unsurlar dağdan inecek ve silahlarını devlete teslim edecek" dedi.
SİNCAR İÇİN BİR AYLIK HEDEF
Abudi, silahlı unsurların Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi ile anlaşmaya vardığını söyledi. Açıklama, Sincar'daki silahlı yapıların bağımsız hareket alanının sona erdirilmesi ve güvenliğin devlet eliyle sağlanması bakımından önem taşıyor.
Abudi'nin verdiği bilgilere göre yaklaşık bin 500 kişi silahlı kuvvetlere dahil edildi. Ayrıca 500 kadının toplum polisi bünyesine alınması süreci yürütülüyor. Yaklaşık bin 500 ila 2 bin kişinin daha silahlı kuvvetlere veya sivil kurumlara dahil edilmesi planlanıyor.
Bu adımların yanında, çatışmalarda yıkıma uğrayan Sincar'ın yeniden imarı ve yerinden edilenlerin güvenli dönüşü de gündemde. Abudi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarında yaşayan yaklaşık 100 bin Ezidinin kendi kentlerine güven içinde dönebilmesi gerektiğini belirtti.
IRAK GENELİNDE SİLAHLAR İÇİN HAZİRAN TAKVİMİ
Sincar için açıklanan bir aylık hedefin yanı sıra Irak genelindeki silahlı gruplara ilişkin daha geniş kapsamlı bir takvim de paylaşıldı.
Abudi, zorlu görüşmelerin ardından tüm silahlı grupların hükümetle anlaşma imzaladığını ve silah dosyasının gelecek yılın haziran ayına kadar kapatılmasının hedeflendiğini söyledi. Grupların bu süre boyunca herhangi bir askerî hareketlilik veya eylem gerçekleştirmeme taahhüdü verdiğini aktardı.
Açıklanan plana göre ilk üç aylık aşama hükümet ile gruplar arasında güven oluşturulmasına ayrılacak. Sonraki üç ayda silahların fiilen teslim edilmesi süreci yürütülecek. Anlaşmanın uygulanmasını güvence altına almak üzere Koordinasyon Çerçevesi bünyesinde dört liderden oluşan bir komite kuruldu.
ANKARA'NIN GÜVENLİK TEZİYLE ÖRTÜŞEN MESAJ
Abudi'nin açıklamalarındaki bir diğer kritik başlık, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesi oldu. Irak Anayasası'nın buna izin vermediğini vurgulayan Abudi, ülke topraklarının herhangi bir grubun komşulara saldırısı için kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Bu yaklaşım, Ankara'nın sınır ötesindeki silahlı tehditlerin ortadan kaldırılması ve komşu devletlerin kendi topraklarında tam kontrol sağlaması yönündeki güvenlik teziyle örtüşüyor. Türkiye açısından belirleyici aşama ise açıklanan taahhütlerin sahada uygulanması ve silahların fiilen teslim edilmesi olacak.
11 EYLÜL'DE AÇIKLANAN ADIMIN DEVAMI
Sincar'daki silahsızlanma gündemi daha önce de açıklanmıştı. Irak Başbakanı Zeydi, 11 Eylül 2026'da, PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve bölgenin federal hükümetin tam kontrolüne gireceğini duyurmuştu. O açıklamada, şartları karşılayan kişilerin yasalara uygun şekilde resmî güvenlik kurumlarına dahil edilmesi de öngörülmüştü. Abudi'nin açıklamasıyla bu sürecin uygulanmasına ilişkin bir aylık hedef paylaşıldı.
TÜRKİYE'NİN ŞARTI: ÖNCE SİNCAR'DA DEVLET KONTROLÜ
Ankara'nın yaklaşımında, Sincar'da terör tehdidinin ortadan kaldırılması ile Başika-Zilkan'ın kademeli devri arasında doğrudan bağlantı bulunuyor. 1 Ekim 2026'da yayımlanan değerlendirmelerde de devir sürecinin, Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi ve Irak devlet otoritesinin kurulması şartına bağlı olduğu vurgulanmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 7 Ekim 2026'daki açıklamasında, PKK iltisaklı YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasını "Terörsüz Türkiye" sürecinin Irak boyutundaki önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirmişti. Çelik, Sincar'da merkezi yönetimin kontrolü sağlamasının ardından Başika-Zilkan'ın 60 günlük süre içinde kademeli devrinin öngörüldüğünü belirtmişti.
Abudi'nin açıkladığı takvim, bu güvenlik çerçevesinin uygulanması bakımından yeni bir aşamaya işaret ediyor. Sincar'daki silahlı varlığın sona erdirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması, Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefinin Irak ayağında somut sonuç üretmesi açısından kritik önem taşıyor.
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