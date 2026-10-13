Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Ocak operasyonu
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene'nin takımdan ayrılması gündeme gelirken orta saha takviyesi için Arthur Avom'un temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde hem kadrosundan göndereceği hem de takıma katacağı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer listesini şekillendiren sarı-lacivertlilerde iki futbolcuyla ilgili ayrılık ihtimali ortaya çıktı.
Yönetimin bir yandan Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene'nin geleceğini değerlendirdiği, diğer yandan orta saha transferi için Fransa'ya yöneldiği belirtildi.
OOSTERWOLDE İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde için kiralık transfer seçeneği değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, 25 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı tamamen iyileşmesinin ardından sezonun ikinci yarısında düzenli forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planladığı öne sürüldü.
Bu hamleyle Oosterwolde'nin maç ritmini yeniden kazanması ve eski performansına ulaşması hedefleniyor.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun olası ayrılığının 6 aylık kiralama şeklinde gerçekleşebileceği ifade edildi.
Daha önce Oosterwolde'nin transferiyle ilgilenen Roma'nın da Hollandalı oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğü iddia edildi.
Kiralama konusunda atılacak adımda futbolcunun sakatlıktan dönüş süreci belirleyici olacak.
NENE AYRILMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen bir diğer isim ise Dorgeles Nene oldu.
Sarı-lacivertli takımda istediği süreleri bulamayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Nene'nin bu talebini Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e de ilettiği öne sürüldü.
Genç futbolcunun durumunu Bundesliga temsilcisi Leipzig'in yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'nin vereceği karara göre harekete geçebileceği aktarıldı.
ARTHUR AVOM İÇİN İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'de ayrılık planlarının yanı sıra orta saha transferi için de girişimler başladı.
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birinin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom olduğu belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun temsilcisiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Görüşmede Avom'un mali beklentileri hakkında bilgi alınırken kulübün transfer projesi ve gelecek hedefleri de oyuncu tarafına aktarıldı.
Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avom'un güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin oyuncudan olumlu yanıt alması ve mali şartlarda anlaşmaya varılması halinde Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı kaydedildi.