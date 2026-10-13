UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Ocak operasyonu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene'nin takımdan ayrılması gündeme gelirken orta saha takviyesi için Arthur Avom'un temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'de 2 ayrılık 1 transfer! Ocak operasyonu

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde hem kadrosundan göndereceği hem de takıma katacağı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer listesini şekillendiren sarı-lacivertlilerde iki futbolcuyla ilgili ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de devre arası operasyonu: İki isim gönderilecek - 1

Yönetimin bir yandan Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene'nin geleceğini değerlendirdiği, diğer yandan orta saha transferi için Fransa'ya yöneldiği belirtildi.

Oosterwolde ve Nene'nin geleceği belirsiz, Fransa'dan transfer hamlesi - 2

OOSTERWOLDE İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde için kiralık transfer seçeneği değerlendiriliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, 25 yaşındaki Hollandalı savunmacıyı tamamen iyileşmesinin ardından sezonun ikinci yarısında düzenli forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planladığı öne sürüldü.

Oosterwolde için kiralık formülü: 6 aylık ayrılık gündemde - 3

Bu hamleyle Oosterwolde'nin maç ritmini yeniden kazanması ve eski performansına ulaşması hedefleniyor.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun olası ayrılığının 6 aylık kiralama şeklinde gerçekleşebileceği ifade edildi.

Hollandalı yıldız maç ritmini kazanmak için gidiyor - 4

Daha önce Oosterwolde'nin transferiyle ilgilenen Roma'nın da Hollandalı oyuncunun durumunu takip etmeyi sürdürdüğü iddia edildi.

Kiralama konusunda atılacak adımda futbolcunun sakatlıktan dönüş süreci belirleyici olacak.

Roma devrede: Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor - 5

NENE AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen bir diğer isim ise Dorgeles Nene oldu.

Sarı-lacivertli takımda istediği süreleri bulamayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Nene'den ayrılık talebi: Forma şansı bulamadı - 6

Nene'nin bu talebini Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e de ilettiği öne sürüldü.

Genç futbolcunun durumunu Bundesliga temsilcisi Leipzig'in yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'nin vereceği karara göre harekete geçebileceği aktarıldı.

Leipzig devreye girdi: Nene için transfer atağı başladı - 7

ARTHUR AVOM İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe'de ayrılık planlarının yanı sıra orta saha transferi için de girişimler başladı.

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimlerden birinin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun temsilcisiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Arthur Avom için ilk temas: Fenerbahçe harekete geçti - 8

Görüşmede Avom'un mali beklentileri hakkında bilgi alınırken kulübün transfer projesi ve gelecek hedefleri de oyuncu tarafına aktarıldı.

Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Avom'un güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin oyuncudan olumlu yanıt alması ve mali şartlarda anlaşmaya varılması halinde Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı kaydedildi.

20 milyon euroluk yıldız için bonservis görüşmeleri yakın - 9
Yenilmezler! Fenerbahçe'nin 3'lüsü istatistikleri altüst etti
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'nin 3'lüsü istatistikleri altüst etti
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler