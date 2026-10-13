Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer listesini şekillendiren sarı-lacivertlilerde iki futbolcuyla ilgili ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

Fenerbahçe , devre arası transfer dönemi öncesinde hem kadrosundan göndereceği hem de takıma katacağı isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetimin bir yandan Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene'nin geleceğini değerlendirdiği, diğer yandan orta saha transferi için Fransa'ya yöneldiği belirtildi.