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Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının 2. maçında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda hedef, ilk maçta Sporting karşısında alınan mağlubiyeti Barcelona maçıyla telafi etmek. Turnuvanın favorilerinden Barcelona ise Galatasaray karşısında işi sıkı tutmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona ile karşılaşıyor.

İlk maçında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İspanyol temsilcisi karşısında organizasyondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 yenerek başladığı turnuvada ikinci galibiyetinin peşinde.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-2

İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Yunus, Eren, Leao, Torreira, Osimhen, Barış Alper, Batrakov, Lemin

BARCELONA: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Olmo

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-3

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk düdük çaldı.

6' Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış

Olmo savunma arkasına sarkarak Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan, İspanyol futbolcunun vuruşunu çıkardı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

7' Galatasaray etkili geldi

Davinson Sanchez'in uzun pasında Yunus Akgün hareketlendi. Barcelona kalecisi Joan Garcia kalesinden çıkarak kafayla müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

8' Eren Elmalı araya girdi

Pedri'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Lamine Yamal hareketlendi. Eren Elmalı zamanında araya girerek topu uzaklaştırdı.

9' Osimhen ofsayta yakalandı

Yunus Akgün'ün havadan gönderdiği pasta Victor Osimhen savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12' Lamine Yamal kaleyi bulamadı

Barcelona'da Lamine Yamal uzak mesafeden şansını denedi. Genç futbolcunun vuruşu auta çıktı.

14' Cubarsi tehlikeyi önledi

Barış Alper Yılmaz'ın sol kanada gönderdiği uzun pasta Leao hareketlendi. Cubarsi araya girerek topu taca gönderdi.

16' Gordon'un ortası sonuçsuz kaldı

Gordon'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta kimseye temas etmeden auta çıktı.

20' Davinson Sanchez kritik müdahale yaptı

Pedri'nin savunma arasına gönderdiği pasta Olmo hareketlendi. Davinson Sanchez son anda araya girerek topu Uğurcan Çakır'a bıraktı ve tehlikeyi önledi.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-4
Yüksek fiyatlara rağmen satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı belirtilirken, Galatasaray'ın bilet ve GS Store satışlarından önemli bir gelir elde edeceği ifade edildi.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-5
Sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmadan elde edeceği toplam maç günü gelirinin yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaşabileceği iddia edildi.

Ancak söz konusu rakama ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-6
HANSI FLICK'TEN GALATASARAY UYARISI

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de İstanbul deplasmanı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre Alman teknik adam, Galatasaray karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlardan biri olarak değerlendiriyor.

Barcelona teknik heyetinin İstanbul'daki mücadeleyi zorluk açısından Paris Saint-Germain deplasmanıyla aynı seviyede gördüğü aktarıldı.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-7
Flick'in özellikle Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin hücumdaki etkisine dikkat çektiği belirtildi.

Alman teknik adamın RAMS Park'taki tribün atmosferini de önemli bir faktör olarak değerlendirdiği ve futbolcularından yüksek baskıya hazırlıklı olmalarını istediği ifade edildi.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-8
Barcelona'nın Getafe karşılaşmasında Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi isimlerin sürelerini kontrollü kullanmasının arkasında da Galatasaray maçı planlamasının bulunduğu kaydedildi.

Flick'in İstanbul'daki mücadelede mümkün olan en güçlü kadrosunu sahaya sürmeyi planladığı ve oyuncularından ligdeki diğer karşılaşmaları düşünmeden Galatasaray maçına odaklanmalarını istediği bildirildi.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-9
OKAN BURUK'UN İLK 11 PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Barcelona karşısında görev vereceği isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa karşılaşmasında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, performansı sonrasında aynı bölgede değerlendirild.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-10
Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte ise Ismail Jakobs'un görev alması öngörülüyordu ve ikiliye şans verildi.

Orta sahada Mario Lemina ile Lucas Torreira ikilisinin birlikte oynaması planlanıyordu ve yıldız futbolcular orta alandaki yerin ialdı.

Tek hedef zafer! Galatasaray - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı CANLI-11
Yunus Akgün sağ kanatta, Rafael Leao'nun sol kanatta, Aleksey Batrakov ise 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.

Sakatlığının ardından sahalara dönen Victor Osimhen'in de Barcelona karşısında ilk 11'de yer aldı.

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