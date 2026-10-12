

Yüksek fiyatlara rağmen satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağı belirtilirken, Galatasaray'ın bilet ve GS Store satışlarından önemli bir gelir elde edeceği ifade edildi.



Sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmadan elde edeceği toplam maç günü gelirinin yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaşabileceği iddia edildi. Ancak söz konusu rakama ilişkin kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.



HANSI FLICK'TEN GALATASARAY UYARISI Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de İstanbul deplasmanı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre Alman teknik adam, Galatasaray karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi'ndeki en zorlu deplasmanlardan biri olarak değerlendiriyor. Barcelona teknik heyetinin İstanbul'daki mücadeleyi zorluk açısından Paris Saint-Germain deplasmanıyla aynı seviyede gördüğü aktarıldı.



Flick'in özellikle Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin hücumdaki etkisine dikkat çektiği belirtildi. Alman teknik adamın RAMS Park'taki tribün atmosferini de önemli bir faktör olarak değerlendirdiği ve futbolcularından yüksek baskıya hazırlıklı olmalarını istediği ifade edildi.