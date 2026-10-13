MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Bugünkü toplantımızı yurt içinde ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimize en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantımız vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti, birlikte sözlerimizin, çalışmalarımızın ve her türlü halisane gayretimizin ülkemize ve milletimize yönelik hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta içinde milletçe her birimizi üzüntüye sevk eden kazalar yaşanmıştır. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın iki katının çökmesi sonucu 5 kişi vefat ederken 11 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı, Kahramanmaraş'ta ise bir gencimizin hayatını kaybettiği, içerisinde Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakuş'un da bulunduğu 7 kişinin ise yaralandığı trafik kazaları yaşanmıştır.

Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı (Foto: AA) Bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle trafikte can güvenliğini esas alan bir yaklaşımla kazaları azaltacak her tedbirin alınmasını, aynı zamanda da kentsel dönüşüme yönelik devletimizle başlatılan seferberliğin süratle tamamlanmasını, başta öncelikli deprem riski bulunan alanlar olmak üzere ülkemizin her yerinde güvenli yapıların inşa edilmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Muhterem Milletvekilleri, Türkiye tarihî ve kültürel müktesebatı, jeopolitik konumu, maddi ve kültürel sermaye birikimi ile dünyanın önemini bildiği bir ülke, kudretini tanıdığı bir devlettir. Zira Türkiye sadece bir ülkenin adı değil, görkemli bir medeniyetin ve zengin Türk-İslam geleneğinin mirasını barındıran toprakların adı; dünyada yeni buluşma ve uzlaşmaların adresidir. Türk-İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere sahip çıkmak, onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak, küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum milletlerin hür ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır.