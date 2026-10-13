OpenAI'ın yeni modeli GPT-6.1 Astra'yı güvenlik testlerinden geçemediği gerekçesiyle yayımlamaktan vazgeçmesi, şirkete ait bir yapay zekâ ajanının Avustralya'da devletin Medicare istatistik portalına izinsiz girmesi ve OpenAI ile Anthropic'te çalışmış araştırmacı Jacob Coxon'ın "hayatlarımızla kumar oynuyorlar" diyerek istifa etmesi, yapay zekâ tartışmasını yeniden kıyamet senaryolarına taşıdı. Elon Musk başta olmak üzere teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de risklere dikkat çekiyor. Elon Musk Yapay zeka dünyayı yok edebilir mi? sorusuyla dalga geçti! Nükleer riskleri anlattı Cambridge'de yapay zekâ ve insan zihni üzerine çalışan Oya Geron ise Takvim.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada bambaşka bir yere işaret etti: Asıl tehlike makinenin bir gün kontrolü ele geçirmesi değil, insanın kolaylık ve hız uğruna kendi karar verme gücünü bugünden gönüllü olarak teslim etmesi.

Oya Geron Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. KORKU, YAPAY ZEKÂNIN YENİ PAZARLAMA DİLİ Geron, tartışmanın çıkış noktasında bir çelişki görüyor: "Yapay zekâyı geliştiren şirketler, aynı zamanda bu teknolojinin insanlık için ne kadar büyük bir tehlike oluşturabileceğini anlatıyor. Bir yandan çok daha güçlü sistemler geliştirmek için yarışırken, diğer yandan sürekli bir korku dili üretiyorlar. Bu kendi içinde oksimoron bir durum." Korkunun yapay zekâ etrafında yeni bir pazarlama diline dönüştüğünü savunan Geron, "Korku çok hızlı yayılıyor ve büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı bir alanda kontrolü ele geçirmek için son derece etkili bir mekanizma" dedi. Geron'a göre mesele yalnızca teknolojik güvenlik değil; bu teknolojiyi kimin geliştireceği, kuralları kimin koyacağı ve gücün kimde toplanacağı üzerine ciddi bir mücadele yaşanıyor. "Benim öncelikli kaygım, bilim kurgu filmlerindeki gibi yapay zekânın bir gün kontrolden çıkarak insanlığı yok etmesi değil. En azından bugün böyle bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum" diyen Geron, uzak gelecekteki felaket senaryolarının bugünün somut sorunlarını görünmez hâle getirdiğini vurguladı.