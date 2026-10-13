CHP-Yeni Parti kavgasında 5 milyonluk transfer skandalı! Özel'in imzası var... "Katakulliyle nasıl çöktüğünüzü açıklayın"
Yeni Parti kurucularının CHP’yi bölüp parçalarken parti kasasındaki 5 milyon lirayı usulsüz yöntemlerle kendi hesaplarına geçirdiği belgelendi. Yeni Parti’nin kuruluşundan 1 gün önce, 23 Temmuz’da Özgür Özel tarafından imzalanan belgeye göre, CHP grup hesabında biriken 5 milyon lira, usulsüz banka talimatıyla Yeni Parti saflarına geçecek milletvekillerine dağıtıldı. İddiaya göre CHP’li milletvekillerinin haberi olmadan hazırlanan talimat yazısıyla 100 ismin hesabına ayrı ayrı 57 bin lira yatırıldığı tespit edildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak para transferini “katakulli” ve “talan” olarak nitelendirirken, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre katıldığı canlı yayında usulsüz transferi savundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Parti kavgasında adeta paralar havaya uçuştu. Yeni Parti'nin kuruluşundan sadece bir gün önce, CHP grup hesabındaki 5 milyon liranın milletvekillerinin rızası dışında usulsüz talimatla şahsi hesaplara aktarıldığı belgelendi.
"KATAKULLİYLE NASIL ÇÖKTÜĞÜNÜZÜ AÇIKLAYIN"
Skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, kamuoyu gündemine taşıdı.
CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kuran ekibi, "partiyi kurultayda satın almaya cüret eden ve 100 yıllık CHP'yi mahkeme kapılarına düşüren eski yöneticiler" olarak tanımlayan Öztrak, ayrılan ekibin partiye zarar verdiğini anlattı.
Öztrak, "Bunları aslında hiç göstermek istemiyorum, yapmak istemediğim şeyler ama maalesef zorlanıyorum; çünkü karşı taraf ağzına geldiği gibi konuşuyor. Şimdi bir zahmet yine partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar partimizden neden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın." ifadelerini kullandı.
Milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz amacıyla verdikleri imzaların kötüye kullanıldığını vurgulayan Öztrak, "Meclis Grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri, neden teslim etmediğinizi bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın. Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün." diye konuştu.
1 GÜN ÖNCE KAPKAÇ
Yeni Parti'nin kuruluşundan sadece bir gün önce CHP grup hesabından 5 milyon liranın izinsiz bir şekilde aktarıldığına ilişkin belge ortaya çıktı.
Belgede, "Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesine dayanarak parti milletvekillerinin kendi rızalarıyla ödedikleri aidatlardan oluşan ortak hesaptan ödeme yapılmasının istendiği" görüldü.
Bu kapsamda, "hesapta biriken tutardan ekli listede yer alan her bir milletvekilinin şahsi IBAN numarasına 57.000 Türk Lirası aktarılmasının" talep edildiği kaydedildi.
"CHP Grup Başkanı Özgür Özel" imzasıyla hazırlanan belgenin 23 Temmuz 2026 tarihli olması dikkat çekti.
CHP Grup Başkanlığı tarafından Türkiye İş Bankası Akay Şubesi'ne gönderilen resmi talimatı içeren belgede şu ifadeler yer aldı:
"2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 64 üncü maddesine dayanarak, TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Grubu milletvekillerinin gönüllü talebi üzerine kesilen aidatlardan oluşan Bankanızdaki *** nolu hesaptan, ek-1'deki listede yer alan her bir milletvekilinin İbanlarına 57.000,00-TL (elliyedibin-TL)'nin yatırılmasını rica ederim. Özgür ÖZEL Manisa Milletvekili CHP Grup Başkanı"
Belgenin eklerinde 100 milletvekiline ait IBAN bilgileri, Grup Genel Kurulu Kararı ve milletvekillerinin iade talebinin bulunduğu da not düşüldü.
"CHP'NİN 5 MİLYONUNA GÖZ DİKMİŞLER"
Belgeyi sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yaptığı değerlendirmede, milletvekillerinin imzalarının izin dışı kullanılarak bankaya talimat yazıldığını öne sürdü.
CHP'nin aidat hesabında biriken 5 milyon liranın bir gün sonra Yeni Parti'ye geçecek milletvekillerine geri gönderildiğine dikkat çeken Atik, "Edinilen bilgiye göre CHP'den kaçırılan o paralar bağış olarak Yeni Parti'nin bağış hesabına aktarıldı. CHP'nin 5 milyonuna göz diken bir siyasi anlayış. Siyasette ahlak etik yasası önerisi getirilirken bu davranış nasıl izah edilecek. Üstelik CHP grubunda belgelerin bulunduğu tüm arşiv de götürülmüş. CHP şimdi bu paranın peşinde." dedi.
YENİCİ SÖZCÜ SUÇU CUMHUR'A YIKMAYA KALKTI
İddiaların odağındaki Yeni Parti cephesinden ise skandalı doğrulayan fakat sorumluluğu başka yöne çeken açıklama geldi.
Halk TV canlı yayınına katılarak konuya cevap veren Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'deki paranın milletvekillerinin hesabına aktarıldığı iddiasını doğruladı.
Söz konusu paranın "bağış olmadığını" öne süren Emre, "milletvekili maaşlarından yapılan grup kesintilerinin kalan kısmının iade edildiğini" savundu.
Emre, "Biz gidiyoruz, ayrılıyoruz ve CHP'de bulunan arkadaşların masraflarını da biz mi verelim? Grup harcamasını biz mi yapalım? Ben bu kadar saçma bir şey hiç duymadım açıkçası." dedi.
Milyonlarca liralık usulsüz transferin faturasını AK Parti cephesine kesmeye kalkışan Emre, "Bunun sanki çok bir şey bulunmuş diye bugün servis edilmesi, ki o tarihte de konuşulmuştu, aslında Cumhur İttifakı ile butlan işbirliğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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