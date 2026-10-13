Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Parti kavgasında adeta paralar havaya uçuştu. Yeni Parti'nin kuruluşundan sadece bir gün önce, CHP grup hesabındaki 5 milyon liranın milletvekillerinin rızası dışında usulsüz talimatla şahsi hesaplara aktarıldığı belgelendi.

"KATAKULLİYLE NASIL ÇÖKTÜĞÜNÜZÜ AÇIKLAYIN"

Skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, kamuoyu gündemine taşıdı.

CHP'yi bölüp Yeni Parti'yi kuran ekibi, "partiyi kurultayda satın almaya cüret eden ve 100 yıllık CHP'yi mahkeme kapılarına düşüren eski yöneticiler" olarak tanımlayan Öztrak, ayrılan ekibin partiye zarar verdiğini anlattı.

Öztrak, "Bunları aslında hiç göstermek istemiyorum, yapmak istemediğim şeyler ama maalesef zorlanıyorum; çünkü karşı taraf ağzına geldiği gibi konuşuyor. Şimdi bir zahmet yine partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar partimizden neden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz amacıyla verdikleri imzaların kötüye kullanıldığını vurgulayan Öztrak, "Meclis Grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri, neden teslim etmediğinizi bir izah edin. Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın. Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün." diye konuştu.

CHP’yi bölerek Yeni Parti'yi kuran Özel cephesinin, ayrılık sürecinde CHP grup hesabında bulunan 5 milyon lirayı usulsüz yöntemlerle kendi hesaplarına aktardığı iddia edildi. (Haberin fotoğrafları DHA, AA ve sosyal medyadan alınmıştır)