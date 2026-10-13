Başkan Erdoğan'dan Selman'a kritik telefon! Suudi Arabistan'a destek mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını vurguladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SALDIRILAR MASAYA YATIRILDI
Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.
HUSİ SALDIRILARI MASADA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamda, Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDAYIZ
Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel