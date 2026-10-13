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Başkan Erdoğan'dan Selman'a kritik telefon! Suudi Arabistan'a destek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını vurguladı.

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Başkan Erdoğan'dan Selman'a kritik telefon! Suudi Arabistan'a destek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü (Foto: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü (Foto: AA)

SALDIRILAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Husi saldırıları ele alındı. (Foto: AA)Husi saldırıları ele alındı. (Foto: AA)

HUSİ SALDIRILARI MASADA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamda, Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan ʺSuudi Arabistan'ın yanındayızʺ mesajı verdi. (Foto: AA)Başkan Erdoğan ʺSuudi Arabistan'ın yanındayızʺ mesajı verdi. (Foto: AA)

SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDAYIZ

Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

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