Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü (Foto: AA)

Husi saldırıları ele alındı. (Foto: AA)



HUSİ SALDIRILARI MASADA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamda, Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.