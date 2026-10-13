KAZIMCAN KARATAŞ İÇİN AYRILIK İHTİMALİ Galatasaray'ın sol beklerinden Kazımcan Karataş da geleceği değerlendirilen oyuncular arasında bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen kadroda yer almadı. Süper Lig'de Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın da bulunduğu sol bek rotasyonunda görev yapan Kazımcan'ın gelecek sezon kadroda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Galatasaray ile sözleşmesi Mayıs 2027'de sona erecek futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olması veya sezon sonunda ayrılması ihtimalleri gündemde bulunuyor.

JANKAT YILMAZ İÇİN YENİ SÖZLEŞME SEÇENEĞİ Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kaleci, sezon başında sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında 90 dakika görev yapan genç file bekçisi, Uğurcan Çakır'ın da bulunduğu kaleci rotasyonunda yer alıyor. Galatasaray'ın Jankat Yılmaz ile yeni sözleşme imzalama seçeneğini değerlendirdiği, oyuncunun düzenli forma giyme hedefinin de görüşmelerde etkili olabileceği öne sürüldü.

EYÜP AYDIN'A TRANSFER KAPISI Galatasaray'da geleceği gündemde olan bir diğer futbolcu Eyüp Aydın oldu. Geçtiğimiz sezon Samsunspor ve Kasımpaşa'ya kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminin ardından sarı-kırmızılı takımın kadrosunda kaldı. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma şansı bulamayan Eyüp Aydın'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceğine ilişkin kararın teknik heyetin değerlendirmesi ve gelecek transfer tekliflerine göre verilmesi bekleniyor.

UGOCHUKWU İÇİN OCAK AYI İDDİASI Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun da ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, sezon başında şarta bağlı satın alma maddesi içeren anlaşmayla kadroya katıldı. Galatasaray, Ugochukwu için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödemeyi kabul ederken şarta bağlı satın alma bedeli 22 milyon 500 bin sterlin olarak açıklandı. Sarı-kırmızılıların ocak ayında oyuncunun kiralık sözleşmesini erken sonlandırma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Olası bir ayrılık için mevcut anlaşmanın koşullarına ilişkin görüşmeler yapılması gerekecek.