Galatasaray'ın yıldızları serbest kalabilir! 8 futbolcu için gözler Okan Buruk'ta
Galatasaray'da ara transfer dönemi ve gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında 8 futbolcunun geleceği gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek 6 oyuncunun yanı sıra kiralık olarak kadroda bulunan 2 ismin durumu değerlendiriliyor. Ayrılık ve yeni sözleşme kararlarında teknik direktör Okan Buruk'un raporu belirleyici olacak.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, mevcut kadrodaki futbolcuların sözleşme durumlarını ve sezon içerisindeki performanslarını değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'da Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Kazımcan Karataş, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın ve Abdülkerim Bardakcı'nın mevcut sözleşmeleri 2027 yılında sona erecek. Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu ile RB Leipzig'den kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu'nun geçici transfer anlaşmaları ise 2026-2027 sezonunun sonunda tamamlanacak.
ISMAIL JAKOBS İÇİN SÖZLEŞME DETAYI
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 27 yaşındaki futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma seçeneği bulunduğu ve bu seçeneğin belirli sayıda karşılaşmada görev almasına bağlı olduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılılarda Jakobs'un geleceğine ilişkin kararın sezon içerisindeki performansı ve sözleşme şartları doğrultusunda verilmesi bekleniyor.
Sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ile birlikte görev yapan Senegalli futbolcunun takımda kalması veya sezon sonunda ayrılması seçenekler arasında bulunuyor. Jakobs için sözleşme uzatma maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN GELECEĞİ NETLEŞİYOR
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın geleceği de gündemdeki konular arasında yer alıyor.
Bu sezon resmî karşılaşmalarda 11 dakika görev alan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha rotasyonunda sınırlı süre verdiği İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonunda bitecek.
Sarı-kırmızılı kulüple yıllık net 4 milyon 500 bin euro garanti ücret karşılığında anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin maaşının da göz önüne alındığında uzatılması beklenmiyor.
KAZIMCAN KARATAŞ İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Galatasaray'ın sol beklerinden Kazımcan Karataş da geleceği değerlendirilen oyuncular arasında bulunuyor.
23 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bildirilen kadroda yer almadı.
Süper Lig'de Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın da bulunduğu sol bek rotasyonunda görev yapan Kazımcan'ın gelecek sezon kadroda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.
Galatasaray ile sözleşmesi Mayıs 2027'de sona erecek futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olması veya sezon sonunda ayrılması ihtimalleri gündemde bulunuyor.
JANKAT YILMAZ İÇİN YENİ SÖZLEŞME SEÇENEĞİ
Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren 22 yaşındaki kaleci, sezon başında sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
Bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında 90 dakika görev yapan genç file bekçisi, Uğurcan Çakır'ın da bulunduğu kaleci rotasyonunda yer alıyor.
Galatasaray'ın Jankat Yılmaz ile yeni sözleşme imzalama seçeneğini değerlendirdiği, oyuncunun düzenli forma giyme hedefinin de görüşmelerde etkili olabileceği öne sürüldü.
EYÜP AYDIN'A TRANSFER KAPISI
Galatasaray'da geleceği gündemde olan bir diğer futbolcu Eyüp Aydın oldu.
Geçtiğimiz sezon Samsunspor ve Kasımpaşa'ya kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminin ardından sarı-kırmızılı takımın kadrosunda kaldı.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma şansı bulamayan Eyüp Aydın'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceğine ilişkin kararın teknik heyetin değerlendirmesi ve gelecek transfer tekliflerine göre verilmesi bekleniyor.
UGOCHUKWU İÇİN OCAK AYI İDDİASI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun da ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, sezon başında şarta bağlı satın alma maddesi içeren anlaşmayla kadroya katıldı.
Galatasaray, Ugochukwu için 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödemeyi kabul ederken şarta bağlı satın alma bedeli 22 milyon 500 bin sterlin olarak açıklandı.
Sarı-kırmızılıların ocak ayında oyuncunun kiralık sözleşmesini erken sonlandırma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Olası bir ayrılık için mevcut anlaşmanın koşullarına ilişkin görüşmeler yapılması gerekecek.
BITSHIABU BELİRSİZ
Galatasaray'ın RB Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Chadaille Bitshiabu'nun geleceği de belirsizliğini koruyor.
21 yaşındaki Fransız stoper, sezonun geride kalan bölümünde resmî karşılaşmalarda süre alamadı.
Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu için Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi kabul etmişti. Genç futbolcunun sözleşmesinde ayrıca Galatasaray'ın tercihine bağlı 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un savunma rotasyonundaki tercihleri doğrultusunda Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesinin ocak ayında sona erdirilmesi ihtimali gündeme gelebilir.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KARAR OLUMLU
Galatasaray'da sözleşme yenileme ihtimali bulunan futbolcular arasında Abdülkerim Bardakcı da yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların 2022 yılında Konyaspor'dan transfer ettiği millî stoperin kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.
32 yaşındaki savunmacı, bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada forma giyerken 2 gol kaydetti.
Sol stoperde hata yapmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk, uzun süredir birlikte çalıştığı futbolcusunun takımda kalmasını talep edecek. Ancak ocak ayından önce imza atılmazsa deneyimli oyuncunun farklı takımlarla görüşme ihtimali bulunuyor.