Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Devlet Bahçeli (Foto: AA)

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından basına kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak görüştük." ifadelerini kullandı.