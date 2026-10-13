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Sürpriz temas! Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu ağırladı: İki eski arkadaş olarak görüştük

TBM'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin, "İki eski arkadaş olarak görüştük." dedi.

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Sürpriz temas! Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu ağırladı: İki eski arkadaş olarak görüştük

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı.

Devlet Bahçeli (Foto: AA)Devlet Bahçeli (Foto: AA)

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"
Görüşmenin ardından basına kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak görüştük." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TEŞEKKÜRÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci nedeniyle teşekkür ettiği öğrenildi.

Bu görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönüşünün ardından ilk yüz yüze temas oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞÜ

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'teki CHP 38. Kurultayı'nın mahkemece "mutlak butlan" ile iptali üzerine Mayıs 2026'da yeniden genel başkanlığa döndü. Özgür Özel ve ekibi partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu. Kılıçdaroğlu, partiyi arındırıp yeniden kurultaya gideceğini açıkladı.

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