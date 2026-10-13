A Haber'de İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre hazırlığın odağında, Özgür Özel 'in CHP'den ayrılmadan önce grup başkanı sıfatıyla bankaya gönderdiği ödeme talimatı bulunuyor. CHP kaynakları, milletvekili maaşlarından kesilerek grup hesabında biriken aidatların iadesinde kullanılan imzaların başka bir amaçla toplandığını savunuyor.

CHP ile Yeni Parti arasındaki hesaplaşmada bu kez grup hesabından milletvekillerine aktarılan milyonlarca lira tartışmanın merkezine yerleşti. Karşılıklı açıklamalarla büyüyen aidat krizinin ardından CHP yönetiminin dosyayı yargıya taşımak için hazırlık yaptığı belirtildi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da daha önce yaptığı açıklamada, "Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın. Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün" ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetiminin itirazı ise bu talimata eklenen imzaların kullanımına ilişkin. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesine yapılacak acil başvurularda kullanılmak üzere önceden alınan açık imzaların, rızaları dışında aidat iadesine dayanak yapıldığı öne sürülüyor.

Aktarılan bilgilere göre Özel, bankaya gönderdiği yazıda grup hesabındaki aidatların yeniden milletvekillerinin şahsi hesaplarına yatırılmasını talep etti.

23 Temmuz 2026 tarihinde Özgür Özel imzasıyla bankaya gönderilen talimatla 100 milletvekiline 57 bin lira ödeme yapıldığı belgelendi.

138 İMZA, 100 KİŞİLİK IBAN LİSTESİ

Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgisinde, bankaya gönderilen yazının eklerinde 138 milletvekilinin imzası bulunmasına rağmen ödeme listesinin 100 milletvekilinin IBAN bilgilerini içerdiği belirtildi.

CHP kaynakları, aidatların iadesine dayanak gösterilen Grup Genel Kurulu kararının kanuna aykırı olduğunu savunuyor. İade talepli toplu dilekçenin de önceden alınmış imzaların amacı dışında kullanılmasıyla oluşturulduğu ve bu nedenle sahte evrak niteliği taşıdığı iddia ediliyor.

CHP KAYNAĞI: "DOSYAYA BAKIYORUZ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

CHP kaynaklarının değerlendirmesine göre siyasi parti faaliyetleri için ayrılmış bir kaynağın milletvekillerine kişisel kazanç veya kâr payı niteliğinde dağıtılması mümkün değil. Parti yönetiminin, aidat iadesi işlemini ve imzaların kullanımını bu gerekçeler üzerinden hukuki incelemeye aldığı aktarılıyor.

Yeşiltaş'ın aktardığına göre CHP'li bir kaynak, hazırlığa ilişkin "Dosyaya bakıyoruz, gereğini yapacağız" dedi.

Kulis bilgisinde, işlemin "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin de ele alındığı belirtildi. Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik hazırlığın sürdüğü ifade edildi.