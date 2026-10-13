CHP ile Yeni Parti’nin milyonluk hesaplaşması yargı yolunda: Özgür Özel’e sahtecilik iddiasıyla suç duyurusu hazırlığı
CHP ile Yeni Parti arasındaki para transferi tartışmasında hukuki süreç gündeme geldi. A Haber’de İlter Yeşiltaş’ın aktardığı kulis bilgisine göre CHP yönetimi, milletvekili aidatlarının şahsi hesaplara aktarılması ve imzaların amacı dışında kullanıldığı iddiaları nedeniyle Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
CHP ile Yeni Parti arasındaki hesaplaşmada bu kez grup hesabından milletvekillerine aktarılan milyonlarca lira tartışmanın merkezine yerleşti. Karşılıklı açıklamalarla büyüyen aidat krizinin ardından CHP yönetiminin dosyayı yargıya taşımak için hazırlık yaptığı belirtildi.
A Haber'de İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre hazırlığın odağında, Özgür Özel'in CHP'den ayrılmadan önce grup başkanı sıfatıyla bankaya gönderdiği ödeme talimatı bulunuyor. CHP kaynakları, milletvekili maaşlarından kesilerek grup hesabında biriken aidatların iadesinde kullanılan imzaların başka bir amaçla toplandığını savunuyor.Özgür Özel'e belgede sahtecilik suçlaması
AYM İÇİN ALINAN İMZALAR BANKAYA MI GÖNDERİLDİ
Aktarılan bilgilere göre Özel, bankaya gönderdiği yazıda grup hesabındaki aidatların yeniden milletvekillerinin şahsi hesaplarına yatırılmasını talep etti.
CHP yönetiminin itirazı ise bu talimata eklenen imzaların kullanımına ilişkin. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesine yapılacak acil başvurularda kullanılmak üzere önceden alınan açık imzaların, rızaları dışında aidat iadesine dayanak yapıldığı öne sürülüyor.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da daha önce yaptığı açıklamada, "Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın. Açıklayın da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün" ifadelerini kullanmıştı.
138 İMZA, 100 KİŞİLİK IBAN LİSTESİ
Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgisinde, bankaya gönderilen yazının eklerinde 138 milletvekilinin imzası bulunmasına rağmen ödeme listesinin 100 milletvekilinin IBAN bilgilerini içerdiği belirtildi.
CHP kaynakları, aidatların iadesine dayanak gösterilen Grup Genel Kurulu kararının kanuna aykırı olduğunu savunuyor. İade talepli toplu dilekçenin de önceden alınmış imzaların amacı dışında kullanılmasıyla oluşturulduğu ve bu nedenle sahte evrak niteliği taşıdığı iddia ediliyor.
CHP KAYNAĞI: "DOSYAYA BAKIYORUZ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
CHP kaynaklarının değerlendirmesine göre siyasi parti faaliyetleri için ayrılmış bir kaynağın milletvekillerine kişisel kazanç veya kâr payı niteliğinde dağıtılması mümkün değil. Parti yönetiminin, aidat iadesi işlemini ve imzaların kullanımını bu gerekçeler üzerinden hukuki incelemeye aldığı aktarılıyor.
Yeşiltaş'ın aktardığına göre CHP'li bir kaynak, hazırlığa ilişkin "Dosyaya bakıyoruz, gereğini yapacağız" dedi.
Kulis bilgisinde, işlemin "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin de ele alındığı belirtildi. Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik hazırlığın sürdüğü ifade edildi.
YENİ PARTİ CEPHESİ "İADE" DİYEREK SAVUNDU
Tartışmanın önceki aşamasında Halk TV yayınında konuşan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, paranın milletvekillerinin hesaplarına aktarıldığını kabul etmiş, işlemin bağış değil, maaşlardan yapılan grup kesintilerinin kalan kısmının iadesi olduğunu savunmuştu.
Emre, "Biz gidiyoruz, ayrılıyoruz ve CHP'de bulunan arkadaşların masraflarını da biz mi verelim? Grup harcamasını biz mi yapalım? Ben bu kadar saçma bir şey hiç duymadım açıkçası" demişti.
CHP yönetimi ise tartışmayı yalnızca aidat iadesi üzerinden değil, ödeme talimatının dayanağı ve milletvekili imzalarının hangi amaçla kullanıldığı üzerinden yargıya taşımaya hazırlanıyor.