CHP ile Yeni Parti arasındaki adaylık krizinde yeni perde: Özgür Özel, Cemil Tugay’ı “namussuz” diyerek hedef aldı
Cemil Tugay’ın adaylığı üzerinden Yeni Parti ile CHP birbirine girerken Özgür Özel, özeleştiri çağrılarına hakaretle karşılık verdi. İzmir’e hizmet için AK Parti’ye katıldığını açıklayan Tugay’a “namussuz” diyen Özel, adaylık imzasını “Bu el kırılaydı” sözleriyle savundu. Özarslan’a yönelik tehdidi, Köksal’ın aile hayatına müdahalesi ve Çerçioğlu’nun yargıya taşıdığı sözlerinin ardından Özel, yollarını ayıran bir belediye başkanını daha hakaretle hedef aldı.
CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye katılan Cemil Tugay üzerinden Yeni Parti ile CHP arasında "Kim aday gösterdi" kavgası büyüdü. Tugay, geçiş kararını daha önce İzmir'in sorunlarını çözmek için Ankara'yla birlikte çalışma ihtiyacıyla açıklamış, Özel ve Kılıçdaroğlu tarafından yalnız bırakıldığını belirtmişti. İki parti ise Tugay'ın dile getirdiği sorunlar yerine adaylık kararının sorumluluğu üzerinden hesaplaşmaya girişti. Kılıçdaroğlu, Tugay'ın aday gösterilmemesi için Özel'i uyardığını söyledi.
Bu tartışmanın ardından 13 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, özeleştiri çağrılarına beddua ve hakaretle karşılık verdi. Adaylık için attığı son imzayı gündeme getiren Özel, "Bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı" diyerek Cemil Tugay'a "namussuz" ifadesini kullandı.
İMZAYI ATARKEN ADAY, AYRILINCA "NAMUSSUZ"
Özel, kendisine yöneltilen özeleştiri çağrılarına şu skandal sözlerle karşılık verdi:
"Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı."
İzmir'deki seçim sonucunu büyük bir başarı olarak anlatan Özel, aynı konuşmada adaylık onayını verdiği isme hakaret etti. Başarıyı sahiplenen Özel'in, siyasi ayrılık sonrasında başvurduğu dil "namussuz" oldu.
Aday belirleme sürecinde hangi ölçütlerin esas alındığını açıklamak yerine kendisini sorgulayanları da hedef alan Özel, "Sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan" dedi. Aydın ve Afyonkarahisar'daki adaylıkları gündeme getirerek sorumluluk tartışmasını karşılıklı suçlamaya çevirdi.
TUGAY'IN ANLATTIĞI YALNIZLIĞA HAKARETLE CEVAP
Cemil Tugay ise AK Parti'ye katılma gerekçesini İzmir'e hizmet ve kentin sorunlarını çözme ihtiyacıyla açıklamıştı.
Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan destek göremediğini söyleyen Tugay, önemli yatırımların açılışında ve işçi eylemlerinde yalnız bırakıldığını anlattı. Deprem riski ve kentsel dönüşüm için Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek siyasi tercihini bu doğrultuda yaptığını ifade etti.
Özel'in grup kürsüsündeki çıkışı, Tugay'ın dile getirdiği bu sorunlara cevap getirmedi. Konuşmada hizmet başlıklarının yerini kişisel hakaretler aldı.
ÖZARSLAN'A DA "ELİME DÜŞECEKSİN" DEMİŞTİ
Tugay'a yöneltilen hakaret, Özel'in siyasi yollarını ayırdığı belediye başkanlarına yönelik ilk çıkışı değildi.
Özel, 10 Şubat 2026'daki grup toplantısında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı "Elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim" sözleriyle hedef aldı. Hakaret içerikli mesajlarını ise "kişilik tespiti" olarak savundu.
Özarslan, Özel'in mesajlardaki ifadeleri değiştirerek kamuoyuna aktardığını belirtti. "İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır" diyen Özarslan, şahsı ve ailesi adına yeniden suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
KÖKSAL'A TEHDİDİNİ KÜRSÜDEN SAVUNDU
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılması sürecinde de Özel'in tehdit içeren sözleri gündeme gelmişti.
Köksal'ın kendisini tehdit etmekle suçlamasına karşılık Özel, "Bu tehditse... Dedim ulan, daniskasını ediyorum" ifadelerini kullandı. Köksal ise parti içinde baskıya uğradığını ve Özel'in evliliğine müdahale eden sözler söylediğini anlattı.
Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için dışlandığını savunan Köksal, Özel'in ailesini hedef alan gece yarısı mesajlarının ayrılık kararında belirleyici olduğunu söyledi. AK Parti'ye katılırken tercihini "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" sözleriyle açıkladı.
ÇERÇİOĞLU HAKARETLERİ YARGIYA TAŞIDI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Özel'in kendisine yönelik sözlerini yargıya taşıdı. Çerçioğlu, Özel'in 13 Ağustos 2025'teki açıklamasında hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu.
29 Ocak 2026'da yeniden savcılığa başvurduğunu duyuran Çerçioğlu, Özel'in açıklamalarını gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde olarak nitelendirdi.
Özarslan'a tehdit, Köksal'ın aile hayatına müdahale, Çerçioğlu'na yargıya taşınan sözler ve şimdi Tugay'a hakaret… İsimler değişti, Özel'in üslubu değişmedi. Ayrılan başkanların dile getirdiği yönetim sorunlarına cevap veremeyen Özel, siyasi tercihlerini hakaretle hedef aldı. Aday gösterirken attığı imzanın sorumluluğu sorulunca da özeleştiri yerine bedduaya sarıldı. Kendi tercihlerini başarı gününde sahiplenen Özel, yollar ayrılınca aynı isimlere hakaret yağdırdı.