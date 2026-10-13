CHP'den istifasının ardından AK Parti'ye katılan Cemil Tugay üzerinden Yeni Parti ile CHP arasında "Kim aday gösterdi" kavgası büyüdü. Tugay, geçiş kararını daha önce İzmir'in sorunlarını çözmek için Ankara'yla birlikte çalışma ihtiyacıyla açıklamış, Özel ve Kılıçdaroğlu tarafından yalnız bırakıldığını belirtmişti. İki parti ise Tugay'ın dile getirdiği sorunlar yerine adaylık kararının sorumluluğu üzerinden hesaplaşmaya girişti. Kılıçdaroğlu, Tugay'ın aday gösterilmemesi için Özel'i uyardığını söyledi.

Bu tartışmanın ardından 13 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, özeleştiri çağrılarına beddua ve hakaretle karşılık verdi. Adaylık için attığı son imzayı gündeme getiren Özel, "Bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı" diyerek Cemil Tugay'a "namussuz" ifadesini kullandı.