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En-Nesyri’yi geride bıraktı

Batshuayi G.Saray'ın 3. forveti olarak kısıtlı sürede sergilediği performansla Fenerbahçe'nin dikkat çeken transferi En-Nesyri'yi geride bıraktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
En-Nesyri’yi geride bıraktı

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Batshuayi G.Saray'ın 3. forveti olarak kısıtlı sürede sergilediği performansla Fenerbahçe'nin dikkat çeken transferi En-Nesyri'yi geride bıraktı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 ayrı kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 441 dakika sahada kalan forvet, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kanarya'daki sözleşmesi bitince Galatasaray'la imzalayan Belçikalı yıldız şans verildiğinde görevini layıkıyla yapmaya devam etti. 31 yaşındaki futbolcu böylece her 88 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. Fenerbahçe formasıyla 3 kulvarda 17 resmi maça çıkan ve 793 dakika sahada kalan Faslı yıldız ise 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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