Gaziosmanpaşa'daki yangında ikinci acı haber: Ömer Ege Özyurt'un kuzeni Defne de hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binada çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt’un ardından kuzeni Defne Özyurt da yaşamını yitirdi. Yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 2’ye yükselirken, 13 yaşındaki E.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının açık unutulan ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, daire sakini tutuklandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, iki çocuğun hayatına mal oldu. Yangında dumandan etkilenen futbolcu Ömer Ege Özyurt (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Özyurt'un kuzeni Defne Özyurt (6) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı.
En üst kattaki dairede yaşayan Ömer Ege Özyurt, kuzeni Defne Özyurt ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. E.Ö.'nün yoğun bakımda süren tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
ÖMER EGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yangında hayatını kaybeden Ömer Ege Özyurt'un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü'nde başladığı, bu sezon ise Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenildi. İsmetpaşa Spor Kulübü de Özyurt'un fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Ömer Ege için Kemerburgaz Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, kulüp hocaları ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, tabutunun üzerine 10 numaralı forması bırakıldı.
Özyurt'un cenazesi, öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa'daki Muharrem Camii'ne götürüldü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ISITICI YANGINA NEDEN OLDU
Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, alevlerin çıktığı dairede Günay F. (50) isimli kişinin yaşadığını belirledi. Yapılan incelemede yangının, açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.
Bir suç kaydı bulunduğu belirtilen Günay F. gözaltına alındı. "Yangın" ve "Taksirle öldürme" suçlarından işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.