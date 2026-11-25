İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. E.Ö.'nün yoğun bakımda süren tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

ÖMER EGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yangında hayatını kaybeden Ömer Ege Özyurt'un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü'nde başladığı, bu sezon ise Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenildi. İsmetpaşa Spor Kulübü de Özyurt'un fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Ömer Ege için Kemerburgaz Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, kulüp hocaları ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, tabutunun üzerine 10 numaralı forması bırakıldı.