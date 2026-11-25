Dusan Vlahovic'in Bayern Münih'in transfer listesine girdiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

10 MAÇTA 11 GOL

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, rakip fileleri 11 kez havalandırırken bir de asist yaptı. Sırp santrfor, siyah-beyazlıların 22 Kasım'da deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında da iki gol kaydetti.