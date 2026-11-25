Dusan Vlahovic'e dünya devi talip! Sürpriz transfer iddiası
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve attığı gollerle dikkat çeken Dusan Vlahovic'e Almanya'dan talip çıktı. Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvet arayışına giren Bayern Münih'in, Sırp futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gündemine girdi. Siyah-beyazlı formayla sergilediği performansla dikkat çeken Sırp golcüyle Bayern Münih'in ilgilendiği iddia edildi.
KANE'İN SAKATLIĞI SONRASI FORVET ARAYIŞI
Harry Kane'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle hücum hattına takviye yapmayı planlayan Alman ekibinin, ocak ayındaki transfer dönemi için belirlediği adaylar arasında Vlahovic'in de bulunduğu öne sürüldü.
LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR
Bayern Münih'in transfer gündeminde Vlahovic'in yanı sıra Brentford forması giyen Igor Thiago ve PSV Eindhoven'da kariyerini sürdüren Ricardo Pepi'nin de yer aldığı belirtildi.
10 MAÇTA 11 GOL
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan Dusan Vlahovic, rakip fileleri 11 kez havalandırırken bir de asist yaptı. Sırp santrfor, siyah-beyazlıların 22 Kasım'da deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında da iki gol kaydetti.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Ağustos ayında Beşiktaş'a imza atan 26 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Vlahovic'in tahmini güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.