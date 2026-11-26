CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in Gaziantep programında yeniden gündeme geldi. Partisinin il başkanlığında kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Özel, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 25 Kasım'da Yargıtay üyeliğine seçtiği Murat Öztürkten'i tehdit etti.

"Boşanmalara bakacak mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı olmadık bir şekilde, olmadık yerde birilerinin talimatıyla iptal ediyor, partiye kayyım atıyor, partiye butlan atıyor. Bu kararı Türkiye'de bir tek ona aldırabilirlerdi, ona aldırdılar. Onu da şimdi Yargıtay'a aldırdılar."

"Dün bir karar çıktı. Olmadık birini Yargıtay'a atadılar. Atatürk'ün partisine kayyum atayan adamı Yargıtay'a atadılar ödüllendirmek için. Muradına erdi."

Özel, Yargıtay üyeliği ile kurultay davasında verilen karar arasında bağ kurarak şunları söyledi:

Özel, butlan kararını veren hâkime “Bir gün göz göze geleceğim” dedi. (Foto: AA)

"ÖMRÜM BOYUNCA O HAKİMİN MESLEKİ KARİYERİNİ TAKİP EDECEĞİM"

Özel, mahkemeye yönelttiği suçlamaların ardından Öztürkten'in meslek hayatını ömrü boyunca takip edeceğini ve bir gün karşısına çıkacağını söyleyerek tehdit etti.

"Ömrüm boyunca o hakimin mesleki kariyerini takip edeceğim. Bir gün onunla göz göze geleceğim. Sen bu kötülüğü Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine nasıl yaptın be adam diye gözünün içine baka baka soracağım."

İSTİNAFIN GEREKÇESİ: DELEGELERİN OY TERCİHLERİ MENFAATLE YÖNLENDİRİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni mutlak butlanla hükümsüz saydı. Heyet, Özgür Özel ve ilgili parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırırken Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve dönmesine hükmetti.

Heyet, gerekçeli kararında MASAK raporlarını, telefon trafiği kayıtlarını ve tanık anlatımlarını birlikte değerlendirdi. Para, adaylık ve işe yerleştirme gibi menfaatlerle bazı delegelerin oy tercihlerinin yönlendirildiği kanaatine varan daire, bu uygulamaların delege iradesini sakatladığını ve parti içi demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.