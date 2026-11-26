Özgür Özel’den mutlak butlan kararını veren hâkime açık tehdit: "Bir gün onunla göz göze geleceğim”
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’te CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı veren heyetin başkanı Murat Öztürkten’i hedef aldı. Öztürkten’in Yargıtay üyeliğine seçilmesini “ödül” olarak niteleyen ve kararın sözde talimatla verildiğini öne süren Özel, “Ömrüm boyunca o hakimin mesleki kariyerini takip edeceğim. Bir gün onunla göz göze geleceğim.” dedi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep programında yeniden gündeme geldi. Partisinin il başkanlığında kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Özel, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 25 Kasım'da Yargıtay üyeliğine seçtiği Murat Öztürkten'i tehdit etti.
Öztürkten, Özel'i tedbiren CHP Genel Başkanlığından uzaklaştıran kararı veren istinaf heyetine başkanlık ediyordu.
ÖNCE HEYETİ SUÇLADI, SONRA HÂKİME SESLENDİ
Özel, Yargıtay üyeliği ile kurultay davasında verilen karar arasında bağ kurarak şunları söyledi:
"Dün bir karar çıktı. Olmadık birini Yargıtay'a atadılar. Atatürk'ün partisine kayyum atayan adamı Yargıtay'a atadılar ödüllendirmek için. Muradına erdi."
İstinaf heyetini sözde talimatla karar vermekle suçlayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boşanmalara bakacak mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı olmadık bir şekilde, olmadık yerde birilerinin talimatıyla iptal ediyor, partiye kayyım atıyor, partiye butlan atıyor. Bu kararı Türkiye'de bir tek ona aldırabilirlerdi, ona aldırdılar. Onu da şimdi Yargıtay'a aldırdılar."
"ÖMRÜM BOYUNCA O HAKİMİN MESLEKİ KARİYERİNİ TAKİP EDECEĞİM"
Özel, mahkemeye yönelttiği suçlamaların ardından Öztürkten'in meslek hayatını ömrü boyunca takip edeceğini ve bir gün karşısına çıkacağını söyleyerek tehdit etti.
"Ömrüm boyunca o hakimin mesleki kariyerini takip edeceğim. Bir gün onunla göz göze geleceğim. Sen bu kötülüğü Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine nasıl yaptın be adam diye gözünün içine baka baka soracağım."
İSTİNAFIN GEREKÇESİ: DELEGELERİN OY TERCİHLERİ MENFAATLE YÖNLENDİRİLDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni mutlak butlanla hükümsüz saydı. Heyet, Özgür Özel ve ilgili parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırırken Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve dönmesine hükmetti.
Heyet, gerekçeli kararında MASAK raporlarını, telefon trafiği kayıtlarını ve tanık anlatımlarını birlikte değerlendirdi. Para, adaylık ve işe yerleştirme gibi menfaatlerle bazı delegelerin oy tercihlerinin yönlendirildiği kanaatine varan daire, bu uygulamaların delege iradesini sakatladığını ve parti içi demokrasi ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.
YSK BAŞVURUYU REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A GİTTİ
Yüksek Seçim Kurulu, istinaf kararının incelenmesi talebini reddetti. Kurul, gerekçesinde bu kararı temyizen inceleme yetkisinin Yargıtay'a ait olduğunu belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı temmuzda ön incelemeye aldı. CHP ise ağustosta parti tüzel kişiliği adına yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti.
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