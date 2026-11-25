YANILTMAYI KABULLENDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sitede güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler üzerine ortaya atılan aslan ihbarı, yapılan teknik incelemelerin ardından netlik kazandı.

Görüntülerdeki hayvanın aslan değil, kedi olduğu belirlendi.

Vakanın ilk saatlerinden itibaren tavrı, üslubu ve beyanatlarıyla öne çıkan Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, ihbarların yanıltıcı olduğunu kabul etti.

Şeyda Üst, "Her ihbar çıktığı gibi olmuyor" dedi.

Gelişmelerin ardından yetkisiz ve doğrulanamayan bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini söyleyen Üst, kurumların onay mekanizmasının önemine değindi. Kendi kafalarına göre hareket edemeyeceklerini ifade eden Üst, yetkililerin onayı olmadan bilgi veya içerik paylaşımının sakıncasına değindi.

Üst, "Aslan değil kediymiş. Gelen ihbar, sitenin kamera görüntüsü bizi yanılttı. Bizde her ihbar ciddiye alınır. Biz de kafamıza göre bir paylaşım yapamayız." ifadelerini kullandı.

Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, olayın ilk saatlerinde, "Mahallemizde bir aslan görüldü. Bütün ekipler burada. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" demişti.



Daha sonra yaptığı açıklamada "Maalesef aslan kaçtı" ifadesini kullanmıştı.

KAMERA AÇISI VE PERSPEKTİF ALGISI YANILTTI

Türkiye'yi alarma geçiren firari aslan sürecinin detayları, güvenlik kamerasındaki kayıtların geriye dönük incelenmesiyle ortaya çıktı.

22 Kasım'da site sakini kadının çocuğunu merak ederek güvenlik görevlisinden kamera kayıtlarını kontrol etmesini istemesiyle başlayan süreçte, görevli bahçedeki hayvanı aslan sanarak çevresiyle paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken; Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve hayvanat bahçesi görevlileri bölgede arama başlattı.

Termal kameralar ve komando birliklerinin de katıldığı çalışmalarda, aslanın yakalandığında konulacağı kafes dahi hazır bekletildi. Fakat yapılan aramalarda hayvana dair iz saptanamadı.

SAAT VE SANİYE FARKIYLA KEDİ GERÇEĞİ

Aramaların sonuç vermemesi üzerine uzmanlar görüntüleri tekrar incelemeye aldı.

Geriye dönük taramalarda, söz konusu canlının görüntüye girmesinden yaklaşık 10 saniye önce aynı noktada bir kedinin yürüdüğü tespit edildi.

Görüntülerin devamında arabanın etrafında görülen canlının da aynı kedi olduğu netleşince, aslan iddiasının asılsız olduğu anlaşıldı.

Bahçedeki otların kamera açısı nedeniyle daha yüksek görünmesi ve perspektif farkının kediyi devasa boyutta algılattığı belirlendi.

Asılsız beyanlar ve net olmayan sosyal medya paylaşımlarının büyük yanılgıya yol açtığını belirten yetkililer, bölgedeki ablukayı kaldırdı.