Şef Eren Kaşıkçı’nın kesin ölüm nedeni! Otopsi raporunda kanser bulgusu... Beyninde erime görüldü
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı’nın otopsi raporu çıktı. Kaşıkçı’nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmazken kesin ölüm nedeni kalp damar hastalığı olarak açıklandı. Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi. Yapılan beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldü.
İstanbul Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı.
Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi.
Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu çıktı
KALP VE DAMAR HASTASI
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi.
Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.
TİROİD KANSERİ ÇIKTI... BEYNİNDE İNCELME TESPİT EDİLDİ
Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi. Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE YOK
Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde ise Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ
Diyabet hastası olduğu bilinen Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.
İzmir Körfezi’nde dip temizliği
Özel’den butlan kararını veren hâkime tehdit