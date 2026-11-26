İstanbul Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı.



Raporda, Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara rastlandığı kaydedildi.

Şef Eren Kaşıkçı'nın kalp damarlarında ileri derecede daralma görüldü (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





KALP VE DAMAR HASTASI



Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalp ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu çıktı Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.