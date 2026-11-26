İzmir’de ‘şifa’ vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Kendini Mehdi ilan eden şüpheliye aile boyu tutuklama! “Büyülü araç” oyunu
İzmir’de “şifa” vaadiyle dolandırıcılık ve cinsel istismar iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 kişi tutuklandı. Kendisini “Mehdi” olarak tanıtan Mehdi D.’nin bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, kadına cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı öne sürüldü. Soruşturmada şüphelinin başka bir vatandaşın aracını büyülü olduğu iddiasıyla sattırarak satış bedelini kendi hesabına aktardığı da tespit edildi. Aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen not defteri ve dijital materyallere el konuldu. Mehdi D. ile banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen babası, annesi ve kız kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir'de 'şifa' vaadiyle kurulduğu öne sürülen dolandırıcılık düzeni ortaya çıkarıldı.
DOLANDIRICILIK, İSTİSMAR, ŞİDDET BİR ARADA
İzmir'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtan kişinin bir aileyi "şifa" vaadiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandırarak kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüphelinin Mehdi D. olduğu belirlendi.
CEYLANPINAR'DA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
23 Kasım'da adrese düzenlenen operasyonla Mehdi D. ve kendisiyle birlikte hareket ederek banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. ile E.U. (38) gözaltına alındı.
'BÜYÜLÜ' ARACINI SAT HESABIMA AT
Soruşturma kapsamında şüphelinin, başka bir vatandaşın aracını büyülü olduğu iddiasıyla sattırarak satış bedelini kendi hesabına aktardığı da tespit edildi.
NOT DEFTERİNE EL KONULDU
Yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen not defteri ve dijital materyallere el konuldu.
AİLE BOYU TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden Mehdi D. (30) ile babası A.D. (50), annesi M.D. (47) ve kız kardeşi M.D. (27) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.