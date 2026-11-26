DOLANDIRICILIK, İSTİSMAR, ŞİDDET BİR ARADA

İzmir'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtan kişinin bir aileyi "şifa" vaadiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandırarak kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin Mehdi D. olduğu belirlendi.

İzmir’de kendisini “Mehdi” olarak tanıtan Mehdi D. (30) tutuklandı.(Haberin fotoğrafları DHA’dan alınmıştır)

CEYLANPINAR'DA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

23 Kasım'da adrese düzenlenen operasyonla Mehdi D. ve kendisiyle birlikte hareket ederek banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. ile E.U. (38) gözaltına alındı.