Korna sesleri yerine kuş seslerini seçtiler: Şehrin kalabalığından uzaklaşıp köyde yaşayan ünlüler
Büyükşehirlerin bitmek bilmeyen gürültüsü, kalabalığı ve hızla akan temposu, pek çok ünlü ismi daha sakin bir hayatın peşinden gitmeye yöneltti. Onlar için değişen tek şey haritadaki adresleri değil, güne başlama biçimleri ve zamanı yaşama hızları oldu. Korna seslerinin yerini sabahın ilk ışıklarıyla duyulan kuş sesleri, şehrin yorucu karmaşasını ise doğanın dinginliği aldı.
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