Günlerin saatlere değil mevsimlere göre aktığı, kalabalık caddelerin yerini toprak yollara ve ağaç gölgelerine bıraktığı bu yeni düzende; herkes kendi huzur bulduğu rotayı çizdi. Kimi Ege'nin sakin köylerinde, kimi Akdeniz'in yeşillikleri arasında, kimi de sessizliğiyle öne çıkan farklı kırsal bölgelerde kendine bambaşka bir ritim kurdu.