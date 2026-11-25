Çiftin düğün törenine ailelerinin ve yakın dostlarının yanı sıra sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğünden sosyal medyaya yansıyan karelerin ardından Derya Uluğ ile Asil Gök'ün gelinlik ve damatlık tercihleri çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Özellikle Derya Uluğ'un gelinlik tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü çiftin düğün kombinlerine "Damadın gelinliği daha güzel", "Bu nasıl bir boy, bu nasıl bir mont?" gibi yorumlar yapıldı.

Çiftin düğün mutluluğu kadar sıra dışı tarzları da magazin gündemine damga vurdu.