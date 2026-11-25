Derya Uluğ ile Asil Gök evlendi! Gelinlik ve damatlık sosyal medyanın diline düştü
Uzun yıllardır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede çiftin mutluluğu kadar alışılmışın dışındaki gelinlik ve damatlık tercihleri de çok konuşuldu.
'Okyanus', 'Kanunlar Gibi', 'Hadi Çal' ve 'Nefes' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile bugün nikah masasına oturuyor.
Magazin dünyasının merakla beklediği düğün öncesinde ünlü çiftin hazırlıkları da sosyal medyada gündem oldu.Derya Uluğ ve Asil Gök nikah masasına oturuyor
MÜSTAKBEL EŞİ KAPIDA KARŞILADI
Derya Uluğ, düğüne saatler kala özel gecenin düzenleneceği otele geldi. Ünlü şarkıcıyı kapıda müstakbel eşi Asil Gök karşıladı.
Beyazlar içinde otele gelen Uluğ, müstakbel eşine sarıldı. Çiftin romantik anları dikkat çekti.
BEYAZLAR İÇİNDE GÖZ KAMAŞTIRDI
Düğün öncesi şıklığıyla adından söz ettiren Derya Uluğ, özel tasarım İspanyol paça pantolonu ve dökümlü üstüyle beğeni topladı.
Hem resmi hem de zarif bir görünüm sergileyen güzel şarkıcının duvak detaylı şapkası ise tarzına ayrı bir hava kattı. Uluğ, gelinlik öncesi kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.
DAMADA PARA YAĞDIRDILAR
Düğün öncesinde damat Asil Gök'ün hazırlıkları da sosyal medyaya yansıdı. Bakım yaptıran Gök, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelerek doyasıya eğlendi.
Arkadaşlarıyla karşılıklı dans eden müzisyenin üzerine para yağdırıldığı renkli anlar da sosyal medyada paylaşıldı.
DERYA ULUĞ İLE ASİL GÖK EVLENDİ
Uzun yıllardır aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Otelde hazırlıklarını tamamlayan ünlü çift, nikâh öncesinde aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Mutlulukları ve heyecanları yüzlerinden okunan çiftin düğün şıklığı da gözlerden kaçmadı.
DÜĞÜNE ÜNLÜ YAĞDI
Çiftin düğün törenine ailelerinin ve yakın dostlarının yanı sıra sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
İkilinin nikâh şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi.
GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ GÜNDEM OLDU
Düğünden sosyal medyaya yansıyan karelerin ardından Derya Uluğ ile Asil Gök'ün gelinlik ve damatlık tercihleri çok konuşuldu.
Alışılagelmiş düğün şıklığının dışına çıkan çiftin tarzı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Özellikle Derya Uluğ'un gelinlik tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü çiftin düğün kombinlerine "Damadın gelinliği daha güzel", "Bu nasıl bir boy, bu nasıl bir mont?" gibi yorumlar yapıldı.
Çiftin düğün mutluluğu kadar sıra dışı tarzları da magazin gündemine damga vurdu.
ŞUBAT AYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik yolculuğu şubat ayında Asil Gök'ün romantik evlilik teklifiyle başlamıştı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Derya Uluğ, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini mutluluğuna ortak etmişti.
HAZİRANDA YÜZÜK TAKTILAR
Haziran ayında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.
Ünlü çiftin nişan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
KINA GECESİNDE GELENEKLERİ YAŞATTI
Düğün öncesinde ailesi ve yakın dostlarıyla kına gecesinde bir araya gelen Derya Uluğ, gelenekleri de ihmal etmedi.
Evlilik hazırlıklarını tamamlayan ünlü çiftin düğününden gelecek kareler şimdiden merak konusu oldu.