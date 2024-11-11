Bronckhorst: Futbolumuzu geliştireceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ligin bu bölümünde çok puan kaybettiklerini söyledi. Hollandalı hoca, "Defansif olarak Başakşehir önünde iyiydik ama hücumda istediğimizi yapamadık. Kendimizi geliştireceğiz. Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Birebir baskıyla oynuyorlar. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Böyle kayıplar olmaması gerekirdi. Avrupa'da istediğimizi yaptık ama ligde yapamadık. Yeni bir transfer dönemi gelecek ve takviye yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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