"Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan hiçbir şey istemiyordum. Yanımda olsun, istediğim zaman ben ona gideyim ya da o bana gelsin... Varlığı yeterdi, nefesi yeterdi."

Ece İrtem'in kendisi için büyük planları olduğunu anlatan acılı baba, şu ifadeleri kullandı:

Baba Vural İrtem, kızının ölümünden önce kendisine ʺBeni toprağa sen koyacaksınʺ dediğini ve içine doğmuş gibi veda ettiğini söyledi.

"Bilmiyorum Özlem... 'Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım?' diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu" sözleriyle acısını dile getirdi.

Anne Nuriye İrtem ise kızının yokluğuna alışamadığını belirterek, ʺKahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktuʺ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Ece İrtem'in hayatını kaybetmeden önce ailesine söylediği bazı sözler ise acılı anne ve babanın hafızasından silinmedi.

"'Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın' dedi. Çıldırdım. 'Kızım ne diyorsun? Bilmediğimiz bir şey mi var?' dedim. 'Yok, ben görüyorum' dedi."

Baba Vural İrtem, kızının bir gün kendisine dönerek söylediklerini şöyle anlattı:

Otopsi raporunda etil alkol zehirlenmesinden öldüğü belirlenen genç oyuncunun en büyük hayalinin babasına bir yat almak olduğu ifade edildi.

"ANNE BEN ÖLDÜĞÜMDE BU EVDE MUTLU YAŞAR MISIN?"

Anne Nuriye İrtem de kızının kendisine benzer bir soru yönelttiğini açıkladı.

"Bana baktı ve 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' dedi. Ben de 'Saçmalama Ece. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım?' dedim. Demek ki içine bir şeyler doğmuş."

Ece İrtem'in ölümünden önce anne ve babasıyla yaptığı bu konuşmalar, ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştirdi.