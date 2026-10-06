Meğer Ece İrtem'in ölümü içine doğmuş! Vefatından önce ailesine söylediği sözler yürek yaktı: "Beni toprağa sen koyacaksın"
Kadıköy’deki evinde 35'inci yaş gününden bir gün sonra cansız bedeni bulunan güzel oyuncu Ece İrtem’in acılı ailesi, aylar sonra atv Haber’e konuşarak yürekleri dağladı. Kızlarının ölümünden önce kendilerine adeta veda ettiğini belirten anne Nuriye İrtem ve baba Vural İrtem, hafızalarından silinmeyen konuşmaları gözyaşlarıyla anlattı.
Ünlü oyuncu Ece İrtem, 35'inci yaş gününden yalnızca bir gün sonra, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Genç oyuncunun ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez anlattı.
ACILI AİLE ATV'YE KONUŞTU
Canından sakındıkları kızlarını genç yaşta toprağa veren anne Nuriye İrtem ve baba Vural İrtem, atv Haber'den Özlem Aktay'a konuştu. Acılı anne ve babanın anlattıkları yürekleri dağladı.
"VARLIĞI YETERDİ NEFESİ YETERDİ"
Kızının kişiliği ve hayata bakışıyla çevresindeki herkese örnek olduğunu anlatan baba Vural İrtem, Ece İrtem'in inancının çok güçlü olduğunu söyledi.
"Ruhuyla, inancıyla... Allah'a çok inanıyordu, kadere çok inanıyordu" diyen baba İrtem, kızının gerçekleştirmek istediği hayallerinden de söz etti.
EN BÜYÜK HAYALİ ORTAYA ÇIKTI
Ece İrtem'in kendisi için büyük planları olduğunu anlatan acılı baba, şu ifadeleri kullandı:
"Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan hiçbir şey istemiyordum. Yanımda olsun, istediğim zaman ben ona gideyim ya da o bana gelsin... Varlığı yeterdi, nefesi yeterdi."
"ECE KAHVALTIDA NE HAZIRLAYAYIM DİYECEKTİM AMA ECE YOKTU"
Kızının ardından evde oluşan boşluğu tarif etmekte güçlük çeken anne Nuriye İrtem ise yaşadığı ilk anlardan birini gözyaşları içinde anlattı.
"Bilmiyorum Özlem... 'Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım?' diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu" sözleriyle acısını dile getirdi.
ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ AİLESİNİ ŞAŞIRTTI
Ece İrtem'in hayatını kaybetmeden önce ailesine söylediği bazı sözler ise acılı anne ve babanın hafızasından silinmedi.
"BENİ TOPRAĞA SEN KOYACAKSIN"
Baba Vural İrtem, kızının bir gün kendisine dönerek söylediklerini şöyle anlattı:
"'Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın' dedi. Çıldırdım. 'Kızım ne diyorsun? Bilmediğimiz bir şey mi var?' dedim. 'Yok, ben görüyorum' dedi."
Baba İrtem, "Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını" sözleriyle yaşadıkları büyük acıyı ifade etti.
"ANNE BEN ÖLDÜĞÜMDE BU EVDE MUTLU YAŞAR MISIN?"
Anne Nuriye İrtem de kızının kendisine benzer bir soru yönelttiğini açıkladı.
"Bana baktı ve 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' dedi. Ben de 'Saçmalama Ece. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım?' dedim. Demek ki içine bir şeyler doğmuş."
Ece İrtem'in ölümünden önce anne ve babasıyla yaptığı bu konuşmalar, ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde 35 yaşında ölü bulunmuştu. İrtem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Vural İrtem'e teslim edilmişti.
Genç oyuncunun meslektaşları da Adli Tıp Kurumu önünde aileyi yalnız bırakmamış, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ece İrtem'in cenazesi daha sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise İrtem'in kanında 395 mg/dl etil alkol tespit edildiği, ölümünün etil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.