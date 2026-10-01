Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon, Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge, PlayStation 5 Slim Digital Edition, Apple AirPods Max 2, Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti, Pegasus BolBol Puan ve Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 16 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 31 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Duygu Hande Mut Orak İstanbul 2 Zehra Yıldız Ankara 3 Zekiye Taş Akçay Ankara 4 Anna Mamedova İstanbul 5 Yeter Örnek İstanbul 6 Emine Dönmez Sakarya 7 Ayşenur Kalemdar İstanbul 8 Dilek Çelik İzmir 9 Deniz Devrim İstanbul 10 Buğra Barış Başaran İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Uğur Alıcı İstanbul 2 Türkan Suleymanova Ankara 3 Yusuf Murat Doğan 4 Siba Mohammad İstanbul 5 Eralp Ünal Ankara 6 Esra Polat İstanbul 7 Fatoş Burcu Tekin istanbul 8 Müberra Karakoç İstanbul 9 İbrahim Gün İstanbul 10 Öznur Güney İstanbul

Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Merve Baş Kırklareli 2 Akın Üstünbaş İstanbul 3 Mert Akgün İstanbul 4 Ece Baz İstanbul 5 Gülçin Çetinkaya İstanbul 6 Hatice Zilan İstanbul 7 Emine Karakuş İstanbul 8 Perlin Coşkuner İzmir 9 Pelin Öner Ankara 10 Beril Bildirici İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Şeyma Yılmaz İstanbul 2 Orhan Çelik Batman 3 Fatih Can İstanbul 4 Gizem Özkan İstanbul 5 Burak Karabulut İstanbul 6 Caner Polat İstanbul 7 Gülşan Karaca İstanbul 8 Sudenaz Badur İstanbul 9 İlker Ülkütaş İstanbul 10 Ramazan Karakas İstanbul

PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB Oyun Konsolu

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Duygu Atmış Trabzon 2 Azer Beyaz Antalya 3 Cevriye Temiz İstanbul 4 Melih Yapıcı İstanbul 5 Ladin Şen Ankara 6 Gözde Samut Mühürdaroğlu Ankara 7 Elif Nebioğlu İstanbul 8 Kardelen Açıkel Elazığ 9 Esma Nil Akar Kırıkkale 10 Hasan Fırat İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Yasemin Koçak İzmir 2 Aynur Çerez İstanbul 3 Seval Sadıç Tekirdağ 4 Zülfiyar Şık Samsun 5 Jale Montezeri İstanbul 6 Ümit Çelik İstanbul 7 Gamze Türkoglu İstanbul 8 Hiba Atif İstanbul 9 Fatih Çalık İstanbul 10 Edanur Güllüce Canbakış Kocaeli

Apple AirPods Max 2

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Muhammet Can Altındağ İstanbul 2 Kübra Şimşek Diyarbakır 3 İlknur Kılıç İstanbul 4 İbrahim Mert Akar İstanbul 5 Halil Yel Sivas 6 Ahmet Furkan İstanbul 7 Elif Hacer Yorulmaz İstanbul 8 Gamze Salman - 9 Zehra Nur Soydan İstanbul 10 Yakup Kartal İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Ahmed Hakım Ankara 2 Metin Yıldırım İstanbul 3 Batuhan Şenyüzlü Ankara 4 Ebru Yapalak Ankara 5 Ferhat Kurter Antalya 6 Cansın Türkmen İstanbul 7 Hasan Aslan Aydın 8 Gökay Bekar 9 Tuğçe Güleç İstanbul 10 İlksen İyier İstanbul

Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Bircan Şen Antalya 2 Tekin Burhan İstanbul 3 Aleyna Ceyhan İstanbul 4 Zeynep Ögel Ankara 5 Neşfet Toğkan Özbek İstanbul 6 Zeynep Yazici İstanbul 7 Ali Kartal Manisa 8 Göksu Dulkadiroğlu Ankara 9 Berna Dolu İstanbul 10 Ömer Kaya İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Gamze Korkmaz İstanbul 2 Aysenur Berk İstanbul 3 Ezgi Tunçer İzmir 4 Kazım Eroğlu Adana 5 Hülya Ülkü İstanbul 6 Simay Erkaymaz Ankara 7 Ümmü Gülsüm Kılıç İstanbul 8 Demet Cengiz Ankara 9 Ömer Yıldırım Kayseri 10 İrem Türedi

150.000 Pegasus BolBol Puan

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Murat Çalışkan İstanbul 2 Aysel Taktak 3 Cem Gözütok İstanbul 4 Doğancan Akiç İstanbul 5 Bilal Özlem İstanbul 6 Öznur Ramoglu 7 Esra Kalıntaş Zihni İstanbul 8 Bahadır Özen İstanbul 9 Deniz Balkan Özbayrak İzmir 10 İrem Aydeniz Antalya

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Yeşim Horoz Düzce 2 Can Akdoğan Balıkesir 3 Muhammet Can Çelik İstanbul 4 Rumeysa Şimşek İstanbul 5 Sunay Ozan İstanbul 6 Yasemin Yavaş Ankara 7 Çiğdem Ölmez İstanbul 8 Derya Çınar İstanbul 9 Kardelen Taşkıran Ankara 10 Faruk Erata İstanbul

Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi

Asil Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Fadime Kaya İstanbul 2 Pelin Uyguner İstanbul 3 Yasemin Andırır İstanbul 4 Beyza Nur Peksarı Ankara 5 Onurcan Demirbaş Ankara 6 Gül Yüksel Aydın 7 Gülistan Kaya İstanbul 8 Nurşah Aldoğan Mersin 9 Kazımcan Akarsu İstanbul 10 Aytuğ Can İstanbul

Yedek Talihliler

Sıra Talihli İl 1 Emine Aktaş Manisa 2 Remziye Işık Bursa 3 Aslı Cengiz Üçer Ankara 4 Bilge Özdemir Adana 5 İlayda Çebi İstanbul 6 Sevim Arasan İstanbul 7 Deniz Toprak Karadaş Malatya 8 Duygu Tuğçe Saray Ankara 9 Can Özgül İstanbul 10 Samet Yağlı

Bu kampanya MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91627 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 25.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.917.293 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 16.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 31.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekme ktedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alama zlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perak ende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.05.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.