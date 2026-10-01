Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte isim isim kazanan talihliler
Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucunda ödül kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. İşte isim isim kazananlar...
Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon, Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge, PlayStation 5 Slim Digital Edition, Apple AirPods Max 2, Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti, Pegasus BolBol Puan ve Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 16 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 31 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru belgelerini tamamlamaları gerekiyor.
Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:
Apple iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Duygu Hande Mut Orak
|İstanbul
|2
|Zehra Yıldız
|Ankara
|3
|Zekiye Taş Akçay
|Ankara
|4
|Anna Mamedova
|İstanbul
|5
|Yeter Örnek
|İstanbul
|6
|Emine Dönmez
|Sakarya
|7
|Ayşenur Kalemdar
|İstanbul
|8
|Dilek Çelik
|İzmir
|9
|Deniz Devrim
|İstanbul
|10
|Buğra Barış Başaran
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Uğur Alıcı
|İstanbul
|2
|Türkan Suleymanova
|Ankara
|3
|Yusuf Murat Doğan
|4
|Siba Mohammad
|İstanbul
|5
|Eralp Ünal
|Ankara
|6
|Esra Polat
|İstanbul
|7
|Fatoş Burcu Tekin
|istanbul
|8
|Müberra Karakoç
|İstanbul
|9
|İbrahim Gün
|İstanbul
|10
|Öznur Güney
|İstanbul
Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Merve Baş
|Kırklareli
|2
|Akın Üstünbaş
|İstanbul
|3
|Mert Akgün
|İstanbul
|4
|Ece Baz
|İstanbul
|5
|Gülçin Çetinkaya
|İstanbul
|6
|Hatice Zilan
|İstanbul
|7
|Emine Karakuş
|İstanbul
|8
|Perlin Coşkuner
|İzmir
|9
|Pelin Öner
|Ankara
|10
|Beril Bildirici
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Şeyma Yılmaz
|İstanbul
|2
|Orhan Çelik
|Batman
|3
|Fatih Can
|İstanbul
|4
|Gizem Özkan
|İstanbul
|5
|Burak Karabulut
|İstanbul
|6
|Caner Polat
|İstanbul
|7
|Gülşan Karaca
|İstanbul
|8
|Sudenaz Badur
|İstanbul
|9
|İlker Ülkütaş
|İstanbul
|10
|Ramazan Karakas
|İstanbul
PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB Oyun Konsolu
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Duygu Atmış
|Trabzon
|2
|Azer Beyaz
|Antalya
|3
|Cevriye Temiz
|İstanbul
|4
|Melih Yapıcı
|İstanbul
|5
|Ladin Şen
|Ankara
|6
|Gözde Samut Mühürdaroğlu
|Ankara
|7
|Elif Nebioğlu
|İstanbul
|8
|Kardelen Açıkel
|Elazığ
|9
|Esma Nil Akar
|Kırıkkale
|10
|Hasan Fırat
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Yasemin Koçak
|İzmir
|2
|Aynur Çerez
|İstanbul
|3
|Seval Sadıç
|Tekirdağ
|4
|Zülfiyar Şık
|Samsun
|5
|Jale Montezeri
|İstanbul
|6
|Ümit Çelik
|İstanbul
|7
|Gamze Türkoglu
|İstanbul
|8
|Hiba Atif
|İstanbul
|9
|Fatih Çalık
|İstanbul
|10
|Edanur Güllüce Canbakış
|Kocaeli
Apple AirPods Max 2
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Muhammet Can Altındağ
|İstanbul
|2
|Kübra Şimşek
|Diyarbakır
|3
|İlknur Kılıç
|İstanbul
|4
|İbrahim Mert Akar
|İstanbul
|5
|Halil Yel
|Sivas
|6
|Ahmet Furkan
|İstanbul
|7
|Elif Hacer Yorulmaz
|İstanbul
|8
|Gamze Salman
|-
|9
|Zehra Nur Soydan
|İstanbul
|10
|Yakup Kartal
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Ahmed Hakım
|Ankara
|2
|Metin Yıldırım
|İstanbul
|3
|Batuhan Şenyüzlü
|Ankara
|4
|Ebru Yapalak
|Ankara
|5
|Ferhat Kurter
|Antalya
|6
|Cansın Türkmen
|İstanbul
|7
|Hasan Aslan
|Aydın
|8
|Gökay Bekar
|9
|Tuğçe Güleç
|İstanbul
|10
|İlksen İyier
|İstanbul
Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Bircan Şen
|Antalya
|2
|Tekin Burhan
|İstanbul
|3
|Aleyna Ceyhan
|İstanbul
|4
|Zeynep Ögel
|Ankara
|5
|Neşfet Toğkan Özbek
|İstanbul
|6
|Zeynep Yazici
|İstanbul
|7
|Ali Kartal
|Manisa
|8
|Göksu Dulkadiroğlu
|Ankara
|9
|Berna Dolu
|İstanbul
|10
|Ömer Kaya
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Gamze Korkmaz
|İstanbul
|2
|Aysenur Berk
|İstanbul
|3
|Ezgi Tunçer
|İzmir
|4
|Kazım Eroğlu
|Adana
|5
|Hülya Ülkü
|İstanbul
|6
|Simay Erkaymaz
|Ankara
|7
|Ümmü Gülsüm Kılıç
|İstanbul
|8
|Demet Cengiz
|Ankara
|9
|Ömer Yıldırım
|Kayseri
|10
|İrem Türedi
150.000 Pegasus BolBol Puan
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Murat Çalışkan
|İstanbul
|2
|Aysel Taktak
|3
|Cem Gözütok
|İstanbul
|4
|Doğancan Akiç
|İstanbul
|5
|Bilal Özlem
|İstanbul
|6
|Öznur Ramoglu
|7
|Esra Kalıntaş Zihni
|İstanbul
|8
|Bahadır Özen
|İstanbul
|9
|Deniz Balkan Özbayrak
|İzmir
|10
|İrem Aydeniz
|Antalya
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Yeşim Horoz
|Düzce
|2
|Can Akdoğan
|Balıkesir
|3
|Muhammet Can Çelik
|İstanbul
|4
|Rumeysa Şimşek
|İstanbul
|5
|Sunay Ozan
|İstanbul
|6
|Yasemin Yavaş
|Ankara
|7
|Çiğdem Ölmez
|İstanbul
|8
|Derya Çınar
|İstanbul
|9
|Kardelen Taşkıran
|Ankara
|10
|Faruk Erata
|İstanbul
Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi
Asil Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Fadime Kaya
|İstanbul
|2
|Pelin Uyguner
|İstanbul
|3
|Yasemin Andırır
|İstanbul
|4
|Beyza Nur Peksarı
|Ankara
|5
|Onurcan Demirbaş
|Ankara
|6
|Gül Yüksel
|Aydın
|7
|Gülistan Kaya
|İstanbul
|8
|Nurşah Aldoğan
|Mersin
|9
|Kazımcan Akarsu
|İstanbul
|10
|Aytuğ Can
|İstanbul
Yedek Talihliler
|Sıra
|Talihli
|İl
|1
|Emine Aktaş
|Manisa
|2
|Remziye Işık
|Bursa
|3
|Aslı Cengiz Üçer
|Ankara
|4
|Bilge Özdemir
|Adana
|5
|İlayda Çebi
|İstanbul
|6
|Sevim Arasan
|İstanbul
|7
|Deniz Toprak Karadaş
|Malatya
|8
|Duygu Tuğçe Saray
|Ankara
|9
|Can Özgül
|İstanbul
|10
|Samet Yağlı
Bu kampanya MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91627 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 25.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.917.293 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 16.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 31.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekme ktedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alama zlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perak ende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.05.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.