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Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte isim isim kazanan talihliler

Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucunda ödül kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. İşte isim isim kazananlar...

Giriş Tarihi:
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Getir Yaz Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon, Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge, PlayStation 5 Slim Digital Edition, Apple AirPods Max 2, Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti, Pegasus BolBol Puan ve Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 16 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 31 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli başvuru belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple iPhone 17 Pro 256GB Akıllı Telefon

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Duygu Hande Mut Orakİstanbul
2Zehra YıldızAnkara
3Zekiye Taş AkçayAnkara
4Anna Mamedovaİstanbul
5Yeter Örnekİstanbul
6Emine DönmezSakarya
7Ayşenur Kalemdarİstanbul
8Dilek Çelikİzmir
9Deniz Devrimİstanbul
10Buğra Barış Başaranİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Uğur Alıcıİstanbul
2Türkan SuleymanovaAnkara
3Yusuf Murat Doğan
4Siba Mohammadİstanbul
5Eralp ÜnalAnkara
6Esra Polatİstanbul
7Fatoş Burcu Tekinistanbul
8Müberra Karakoçİstanbul
9İbrahim Günİstanbul
10Öznur Güneyİstanbul

Dyson V16 Piston Animal Kablosuz Süpürge

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Merve BaşKırklareli
2Akın Üstünbaşİstanbul
3Mert Akgünİstanbul
4Ece Bazİstanbul
5Gülçin Çetinkayaİstanbul
6Hatice Zilanİstanbul
7Emine Karakuşİstanbul
8Perlin Coşkunerİzmir
9Pelin ÖnerAnkara
10Beril Bildiriciİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Şeyma Yılmazİstanbul
2Orhan ÇelikBatman
3Fatih Canİstanbul
4Gizem Özkanİstanbul
5Burak Karabulutİstanbul
6Caner Polatİstanbul
7Gülşan Karacaİstanbul
8Sudenaz Badurİstanbul
9İlker Ülkütaşİstanbul
10Ramazan Karakasİstanbul

PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB Oyun Konsolu

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Duygu AtmışTrabzon
2Azer BeyazAntalya
3Cevriye Temizİstanbul
4Melih Yapıcıİstanbul
5Ladin ŞenAnkara
6Gözde Samut MühürdaroğluAnkara
7Elif Nebioğluİstanbul
8Kardelen AçıkelElazığ
9Esma Nil AkarKırıkkale
10Hasan Fıratİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Yasemin Koçakİzmir
2Aynur Çerezİstanbul
3Seval SadıçTekirdağ
4Zülfiyar ŞıkSamsun
5Jale Montezeriİstanbul
6Ümit Çelikİstanbul
7Gamze Türkogluİstanbul
8Hiba Atifİstanbul
9Fatih Çalıkİstanbul
10Edanur Güllüce CanbakışKocaeli

Apple AirPods Max 2

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Muhammet Can Altındağİstanbul
2Kübra ŞimşekDiyarbakır
3İlknur Kılıçİstanbul
4İbrahim Mert Akarİstanbul
5Halil YelSivas
6Ahmet Furkanİstanbul
7Elif Hacer Yorulmazİstanbul
8Gamze Salman-
9Zehra Nur Soydanİstanbul
10Yakup Kartalİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Ahmed HakımAnkara
2Metin Yıldırımİstanbul
3Batuhan ŞenyüzlüAnkara
4Ebru YapalakAnkara
5Ferhat KurterAntalya
6Cansın Türkmenİstanbul
7Hasan AslanAydın
8Gökay Bekar
9Tuğçe Güleçİstanbul
10İlksen İyierİstanbul

Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme Seti

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Bircan ŞenAntalya
2Tekin Burhanİstanbul
3Aleyna Ceyhanİstanbul
4Zeynep ÖgelAnkara
5Neşfet Toğkan Özbekİstanbul
6Zeynep Yaziciİstanbul
7Ali KartalManisa
8Göksu DulkadiroğluAnkara
9Berna Doluİstanbul
10Ömer Kayaİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Gamze Korkmazİstanbul
2Aysenur Berkİstanbul
3Ezgi Tunçerİzmir
4Kazım EroğluAdana
5Hülya Ülküİstanbul
6Simay ErkaymazAnkara
7Ümmü Gülsüm Kılıçİstanbul
8Demet CengizAnkara
9Ömer YıldırımKayseri
10İrem Türedi

150.000 Pegasus BolBol Puan

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Murat Çalışkanİstanbul
2Aysel Taktak
3Cem Gözütokİstanbul
4Doğancan Akiçİstanbul
5Bilal Özlemİstanbul
6Öznur Ramoglu
7Esra Kalıntaş Zihniİstanbul
8Bahadır Özenİstanbul
9Deniz Balkan Özbayrakİzmir
10İrem AydenizAntalya

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Yeşim HorozDüzce
2Can AkdoğanBalıkesir
3Muhammet Can Çelikİstanbul
4Rumeysa Şimşekİstanbul
5Sunay Ozanİstanbul
6Yasemin YavaşAnkara
7Çiğdem Ölmezİstanbul
8Derya Çınarİstanbul
9Kardelen TaşkıranAnkara
10Faruk Erataİstanbul

Nespresso Lattissima One Kahve Makinesi

Asil Talihliler

SıraTalihliİl
1Fadime Kayaİstanbul
2Pelin Uygunerİstanbul
3Yasemin Andırırİstanbul
4Beyza Nur PeksarıAnkara
5Onurcan DemirbaşAnkara
6Gül YükselAydın
7Gülistan Kayaİstanbul
8Nurşah AldoğanMersin
9Kazımcan Akarsuİstanbul
10Aytuğ Canİstanbul

Yedek Talihliler

SıraTalihliİl
1Emine AktaşManisa
2Remziye IşıkBursa
3Aslı Cengiz ÜçerAnkara
4Bilge ÖzdemirAdana
5İlayda Çebiİstanbul
6Sevim Arasanİstanbul
7Deniz Toprak KaradaşMalatya
8Duygu Tuğçe SarayAnkara
9Can Özgülİstanbul
10Samet Yağlı

Bu kampanya MPİ'nin 05.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91627 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 25.09.2026 tarihinde yapılan çekilişe 2.917.293 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 16.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 31.10.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekme ktedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alama zlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Getir Perak ende Lojistik A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.05.2027'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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