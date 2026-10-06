Öğrencilere aylık 1.750 TL destek! VGM 2026-2027 burs takvimini açıkladı: Başvurular bugün başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için öğrencilerin merakla beklediği burs takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1.750 TL'lik eğitim yardımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte VGM burs başvurusunda son tarih ve detaylar.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularını almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan başvurular 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026'da sona erecek. Üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burslarının başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında öğrencilere sağlanacak eğitim yardımı ve burslar için başvuru takvimini duyurdu. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği ortaöğrenim eğitim yardımı için başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde başladı. Başvurular 20 Ekim 2026 tarihine kadar VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?
2026-2027 eğitim yılında VGM tarafından sağlanacak ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Destekten ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yararlanabilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme ve sonuç açıklama tarihleri de yine VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Üniversite bursu için tarih henüz belli değil.
Önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursu için ise başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.VGM, yükseköğrenim bursunun 2026-2027 eğitim yılı için aylık 4.000 TL olduğunu açıkladı.
Başvuru tarihleri belirlendiğinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.Yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvurularına ilişkin duyuruların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
VGM burs başvuruları yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, işlem öncesinde başvuru kılavuzlarını dikkatle okumaları gerekiyor.
Formda verilen bilgilerin kamu kurumlarından doğrulanacağı belirtilirken, yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek. Başvuru süresi içinde öğrenciler, başvuru formuna yeniden girerek bilgilerini güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.
BELGE TALEBİNE DİKKAT
Başvuruların değerlendirilmesi sırasında VGM Bölge Müdürlükleri tarafından ek belge talep edilebilecek. Bu nedenle başvuru sırasında verilen adres, cep telefonu ve e-posta bilgilerinin güncel ve kullanılabilir olması önem taşıyor.
Belge talep edilmesi halinde istenen evrakların belirtilen süre içinde Bölge Müdürlüklerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi durumda başvurunun iptal edilebileceği bildirildi.
VGM'DEN SAHTE BURS SİTELERİ UYARISI
VGM, önceki yıllarda burs başvurusu adı altında kişisel veri toplamak amacıyla sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturulduğunu belirterek öğrencileri uyardı. Kurum, burslarla ilgili tüm duyuru ve başvuruların yalnızca resmi VGM internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca VGM'nin öğrencilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçmediği, herhangi bir belge, hesap açılması veya hesap numarasına para gönderilmesini istemediği özellikle belirtildi.