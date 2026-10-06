Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. (Foto: AA) Önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursu için ise başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.VGM, yükseköğrenim bursunun 2026-2027 eğitim yılı için aylık 4.000 TL olduğunu açıkladı.



Başvuru tarihleri belirlendiğinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.Yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvurularına ilişkin duyuruların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

Başvurular 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Foto: AA) BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? VGM burs başvuruları yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, işlem öncesinde başvuru kılavuzlarını dikkatle okumaları gerekiyor.



Formda verilen bilgilerin kamu kurumlarından doğrulanacağı belirtilirken, yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek. Başvuru süresi içinde öğrenciler, başvuru formuna yeniden girerek bilgilerini güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.

Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı aylık 4.000 TL olacak. (Foto: AA) BELGE TALEBİNE DİKKAT Başvuruların değerlendirilmesi sırasında VGM Bölge Müdürlükleri tarafından ek belge talep edilebilecek. Bu nedenle başvuru sırasında verilen adres, cep telefonu ve e-posta bilgilerinin güncel ve kullanılabilir olması önem taşıyor.



Belge talep edilmesi halinde istenen evrakların belirtilen süre içinde Bölge Müdürlüklerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi durumda başvurunun iptal edilebileceği bildirildi.