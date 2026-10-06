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Öğrencilere aylık 1.750 TL destek! VGM 2026-2027 burs takvimini açıkladı: Başvurular bugün başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için öğrencilerin merakla beklediği burs takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1.750 TL'lik eğitim yardımı için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte VGM burs başvurusunda son tarih ve detaylar.

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Öğrencilere aylık 1.750 TL destek! VGM 2026-2027 burs takvimini açıkladı: Başvurular bugün başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularını almaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan başvurular 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026'da sona erecek. Üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burslarının başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.

VGM'nin 2026-2027 eğitim yılı burs başvuruları başladı. (Foto: AA)VGM'nin 2026-2027 eğitim yılı burs başvuruları başladı. (Foto: AA)

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılında öğrencilere sağlanacak eğitim yardımı ve burslar için başvuru takvimini duyurdu. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği ortaöğrenim eğitim yardımı için başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde başladı. Başvurular 20 Ekim 2026 tarihine kadar VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular 6 Ekim'de açıldı. (Foto: AA)İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular 6 Ekim'de açıldı. (Foto: AA)

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

2026-2027 eğitim yılında VGM tarafından sağlanacak ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. Destekten ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yararlanabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme ve sonuç açıklama tarihleri de yine VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Üniversite bursu için tarih henüz belli değil.

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. (Foto: AA)Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. (Foto: AA)

Önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursu için ise başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.VGM, yükseköğrenim bursunun 2026-2027 eğitim yılı için aylık 4.000 TL olduğunu açıkladı.

Başvuru tarihleri belirlendiğinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.Yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvurularına ilişkin duyuruların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

Başvurular 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Foto: AA)Başvurular 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. (Foto: AA)

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

VGM burs başvuruları yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, işlem öncesinde başvuru kılavuzlarını dikkatle okumaları gerekiyor.

Formda verilen bilgilerin kamu kurumlarından doğrulanacağı belirtilirken, yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek. Başvuru süresi içinde öğrenciler, başvuru formuna yeniden girerek bilgilerini güncelleyebilecek veya değiştirebilecek.

Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı aylık 4.000 TL olacak. (Foto: AA)Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı aylık 4.000 TL olacak. (Foto: AA)

BELGE TALEBİNE DİKKAT

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında VGM Bölge Müdürlükleri tarafından ek belge talep edilebilecek. Bu nedenle başvuru sırasında verilen adres, cep telefonu ve e-posta bilgilerinin güncel ve kullanılabilir olması önem taşıyor.

Belge talep edilmesi halinde istenen evrakların belirtilen süre içinde Bölge Müdürlüklerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi durumda başvurunun iptal edilebileceği bildirildi.

Yükseköğrenim bursunun başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. (Foto: AA)Yükseköğrenim bursunun başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. (Foto: AA)

VGM'DEN SAHTE BURS SİTELERİ UYARISI

VGM, önceki yıllarda burs başvurusu adı altında kişisel veri toplamak amacıyla sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturulduğunu belirterek öğrencileri uyardı. Kurum, burslarla ilgili tüm duyuru ve başvuruların yalnızca resmi VGM internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca VGM'nin öğrencilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçmediği, herhangi bir belge, hesap açılması veya hesap numarasına para gönderilmesini istemediği özellikle belirtildi.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2026-2027 VGM burs takvimi
Ortaöğrenim (İlkokul/Ortaokul/Lise) 6-20 Ekim 2026
1.750 TL
Yükseköğrenim (Önlisans/Lisans) Tarihler henüz açıklanmadı.
Yabancı uyruklu öğrenci
Tarihler henüz açıklanmadı.
Önemli: Başvurular ve sonuçlara ilişkin güncel bilgiler yalnızca VGM'nin resmi kanallarından takip edilmeli.
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