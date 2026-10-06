Fenerbahçe'ye 21'lik yıldız adayı! Sözleşmesi sona eriyor

Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç futbolcu için ara transfer döneminde şartların oluşması halinde harekete geçilmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE GENÇ İSİMLERE YÖNELDİ

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına genç ve gelişime açık futbolculara yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isimlerden biri Lorient forması giyen Arthur Avom oldu. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve ara transfer döneminde uygun bir bedelle kadrosuna katmanın yollarını arıyor.

LORIENT İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Arthur Avom'un Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Fransız ekibi, 2026 yazında oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi bir yıl daha uzattı.

Fanatik'in haberine göre Lorient, Avom ile daha uzun süreli yeni bir kontrat yapmak isterken Kamerunlu futbolcu bu teklife sıcak bakmadı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.