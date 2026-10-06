Fenerbahçe'ye 21'lik yıldız adayı! Sözleşmesi sona eriyor
Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Lorient forması giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un durumunu yakından takip ediyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç futbolcu için ara transfer döneminde şartların oluşması halinde harekete geçilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Lorient forması giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha Arthur Avom'un durumunu yakından takip ediyor.
Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek ve güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç futbolcu için ara transfer döneminde şartların oluşması halinde harekete geçilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE GENÇ İSİMLERE YÖNELDİ
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına genç ve gelişime açık futbolculara yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isimlerden biri Lorient forması giyen Arthur Avom oldu. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve ara transfer döneminde uygun bir bedelle kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
LORIENT İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Arthur Avom'un Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Fransız ekibi, 2026 yazında oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi bir yıl daha uzattı.
Fanatik'in haberine göre Lorient, Avom ile daha uzun süreli yeni bir kontrat yapmak isterken Kamerunlu futbolcu bu teklife sıcak bakmadı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.
OCAKTA UYGUN BEDEL, SEZON SONUNDA BONSERVİSSİZ
Fenerbahçe'nin Arthur Avom transferinde iki farklı senaryo üzerinde durduğu öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Lorient'in uygun bir bonservis bedeline izin vermesi halinde genç orta sahayı ara transfer döneminde kadrosuna katabilir.
Transferin ocak ayında gerçekleşmemesi ve Avom'un Lorient ile yeni sözleşme imzalamaması halinde ise Kamerunlu futbolcu mevcut kontratının sona ermesinin ardından bonservissiz olarak takımdan ayrılabilecek. Fenerbahçe'nin de oyuncunun sözleşme durumunu bu nedenle yakından takip ettiği aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Arthur Avom'a yönelik ilgisi yeni değil. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcuyu daha önce de transfer listesine aldığı ancak anlaşmanın gerçekleşmediği öne sürüldü. Yönetimin, Avom'un Lorient ile sözleşmesinin son dönemine girmesini fırsata çevirmek istediği ve şartların oluşması halinde transfer için adım atabileceği iddia edildi.
2025/26 SEZONUNDA 33 MAÇA ÇIKTI
Arthur Avom, 2025/26 sezonunda Lorient formasıyla toplam 33 resmi karşılaşmada görev yaptı. Kamerunlu orta saha Ligue 1'de çıktığı 31 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Avom ayrıca Fransa Kupası'nda 2 karşılaşmada forma giydi.
Genç futbolcu böylece 2025/26 sezonunda Lorient'in orta saha rotasyonunda düzenli olarak görev aldı.
LIGUE 2'DE 6 GOLE KATKI
Avom, 2024/25 sezonunda Ligue 2'de 32 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu futbolcu aynı sezon Fransa Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Böylece 2024/25 sezonunu Lorient formasıyla toplam 34 resmi maçla tamamladı.
BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Arthur Avom, 2026/27 sezonunda Lorient formasıyla Ligue 1'de 5 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 3'üne ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşme durumunun yanı sıra sezon boyunca göstereceği performansı da yakından takip ettiği öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Transfermarkt'a göre Arthur Avom'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 15 Aralık 2004 doğumlu Kamerunlu futbolcunun ana mevkisi merkez orta saha. Avom ayrıca 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona erecek olması, Fenerbahçe açısından transferde önemli bir fırsat oluşturabilir. Sarı-lacivertli yönetimin izleyeceği yol, Lorient'in ara transfer dönemindeki bonservis beklentisi ve Avom'un kariyer planına göre şekillenecek.