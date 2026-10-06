Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Fotoğraf: AFP

KREMLİN "AŞI YAPIYORUZ" DEDİ

Kremlin ise İrkutsk laboratuvarının savunma amaçlı araştırmalar ve aşı geliştirme çalışmaları için kullanıldığını belirtiyor.

ABD'DEN BİYOLOJİK SAVAŞ İDDİASI

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne yönelik karşı propaganda amacıyla kurulan ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Europe'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Nisan 2025 tarihli bir raporunda "Rusya'nın taarruz amaçlı bir biyolojik harp programı sürdürdüğü ve Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği" tespit edildi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Nebraska Temsilcisi Don Bacon pazar günü X hesabından yaptığı bir paylaşımda uzun süredir devam eden iddiaları ele aldı.

Cumhuriyetçi kongre üyesi, "Ukrayna karşıtı seslerin sözde biyolojik laboratuvarları hakkında konuştuklarını hatırlıyorum. Bu, en üst düzeyde bir Rus dezenformasyon operasyonuydu. Ancak gerçekte, biyolojik laboratuvarlara sahip olan taraf Rusya." ifadelerini kullandı.