İngiltere'den Meta'ya çocuk güvenliği soruşturması: Instagram'ın Şipşak (Instants) özelliği mercek altında
İngiltere, Instagram'ın tek sefer görüntülendikten sonra kaybolan yeni özelliği "Instants" (Şipşak Fotoğraf) için düğmeye bastı. İletişim denetleme kurumu Ofcom, çocukların güvenliğini hiçe saydığı ve yasa dışı içerik risklerini göz ardı ettiği gerekçesiyle Meta hakkında resmi soruşturma başlattı. Şirkete dünya genelindeki cirosunun yüzde 10'una kadar tarihi bir ceza kesilebilir.
Dünyanın dört bir yanında çocukların psikolojisini bozmak, gençleri ekrana bağımlı hale getirmek ve istismar ağlarına göz yummakla suçlanan Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, küresel çaptaki davaların ardından şimdi de İngiltere'de köşeye sıkıştı.
İngiltere İletişim Düzenleme Kurumu (Ofcom), Çevrim İçi Güvenlik Yasası kapsamında Meta hakkında ilk resmi soruşturmayı başlattı. Soruşturmanın hedefindeki servis ise platformun kullanıcılara sunduğu "Instants" (kaybolan fotoğraf) özelliği.
TEHLİKEYİ BİLE BİLE YAYINA SOKTULAR
Kullanıcıların yalnızca "arkadaşlar" listesiyle paylaştığı ve görüntülendikten hemen sonra silinen fotoğraf özelliği İngiliz denetçilerin radarına takıldı. Ofcom; Meta'nın bu özelliği kullanıma açmadan önce yasa dışı içerikler, çocuk istismarı ve gençlerin karşılaşabileceği tehlikelere karşı "yeterli ve uygun" bir risk analizi yapıp yapmadığını masaya yatırdı.
Ofcom İcra Direktörü George Lusty, kuralların net olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu:
"Test etmediğiniz bir arabayı trafiğe çıkaramazsınız; internet hizmetleri için de kural aynıdır. Platformlarda yapılacak köklü yeniliklerin risk analizleri, özellik yayına girmeden tamamlanmak zorunda. Güvenlik sonradan eklenemez, sistemin içine en baştan entegre edilmelidir."
KÜRESEL GELİRİNİN YÜZDE 10'U KADAR REKOR CEZA GELEBİLİR
İngiltere'deki yasalara göre denetleyici kurum, çocukları koruma altına almayan ve kuralları çiğneyen sosyal medya devlerine göz açtırmıyor. Dünya genelinde yüz milyarlarca dolarlık tazminat davalarıyla beli bükülen Zuckerberg'in şirketi Meta'nın ihlalde bulunduğu kesinleşirse şirket, 18 milyon sterlin ya da dünya genelindeki yıllık toplam cirosunun yüzde 10'u oranında devasa bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
META KENDİNİ SAVUNDU: "RİSKLERİ BİLDİRDİK"
Soruşturmanın ardından savunmaya geçen Meta sözcüsü, yasal yükümlülükleri ciddiye aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Özelliği başlatmadan önce risk analizlerimizi yaptık ve Ofcom'u defalarca bilgilendirdik. Instants bünyesinde ekran görüntüsü almayı engelleme, yeniden paylaşımı durdurma ve otomatik genç hesabı korumaları gibi pek çok güvenlik önlemi bulunuyor. Soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacağız."
CEZADAN KAÇMAK İÇİN MAHKEMEYE KOŞTU
Ofcom'un sıkı denetimlerinden bunalan Meta, TikTok ve X (Twitter) gibi teknoloji devleri ise düzenlemelere karşı İngiliz mahkemelerinde adeta bayrak açtı. Şirketler, regülatörün kendilerinden çok fazla bilgi talep ettiğini ve kesilecek olası cezaların dünya çapındaki toplam gelir üzerinden hesaplanamayacağını savunarak yargı yoluna başvurdu. Meta ayrıca WhatsApp Business üzerindeki bilgi akışı nedeniyle de ayrı bir soruşturmanın kıskacında bulunuyor.
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