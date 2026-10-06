Mark Zuckerberg (Fotoğraf: AA) KÜRESEL GELİRİNİN YÜZDE 10'U KADAR REKOR CEZA GELEBİLİR İngiltere'deki yasalara göre denetleyici kurum, çocukları koruma altına almayan ve kuralları çiğneyen sosyal medya devlerine göz açtırmıyor. Dünya genelinde yüz milyarlarca dolarlık tazminat davalarıyla beli bükülen Zuckerberg'in şirketi Meta'nın ihlalde bulunduğu kesinleşirse şirket, 18 milyon sterlin ya da dünya genelindeki yıllık toplam cirosunun yüzde 10'u oranında devasa bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Masum gibi sunulan anlık paylaşım araçları, siber zorbalara zemin hazırlıyor. (Fotoğraf: AA) META KENDİNİ SAVUNDU: "RİSKLERİ BİLDİRDİK" Soruşturmanın ardından savunmaya geçen Meta sözcüsü, yasal yükümlülükleri ciddiye aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Özelliği başlatmadan önce risk analizlerimizi yaptık ve Ofcom'u defalarca bilgilendirdik. Instants bünyesinde ekran görüntüsü almayı engelleme, yeniden paylaşımı durdurma ve otomatik genç hesabı korumaları gibi pek çok güvenlik önlemi bulunuyor. Soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacağız."