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Galatasaray'da ayrılık operasyonu! 4 isim yolcu

Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için ayrılık planı şekilleniyor. El Bitshiabu, Ugochukwu, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un geleceği gündemde. Gelecek teklifler ve ortaya konulacak performansa göre karar verilecek. Son söz teknik direktör Okan Buruk'ta olacak.

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Galatasaray'da ayrılık operasyonu! 4 isim yolcu

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yolların ayrılması beklenirken Ismail Jakobs'un da sezon sonunda takımdan ayrılması planlanıyor. Leroy Sane için ise Suudi Arabistan'dan gelecek olası teklif bekleniyor.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY'DA AYRILIK HAZIRLIĞI

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da yönetim, bir yandan ocak ayında yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kadrodan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda özellikle yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması planlanıyor. Bu doğrultuda Bitshiabu ve Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Leroy Sane için gelecek teklifler beklenirken Ismail Jakobs'un ise sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.

El Chadaille Bitshiabu, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılmıştı. (Fotoğraf: AA)El Chadaille Bitshiabu, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılmıştı. (Fotoğraf: AA)

BITSHIABU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan El Chadaille Bitshiabu, şu ana kadar Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

Genç savunmacı, Galatasaray formasıyla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. Ancak fiziksel olarak hazır olmayan görüntüsü dikkat çekti.

Takıma katıldığı günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcunun savunma rotasyonunda geri planda kaldığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın ocak ayında Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesini sonlandırarak yabancı kontenjanında yer açmak istediği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılarda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)Sarı-kırmızılılarda bazı futbolcularla yolların ayrılması bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

UGOCHUKWU İÇİN ZORUNLU SATIN ALMA DETAYI

Bitshiabu ile birlikte devre arasında takımdan ayrılması beklenen bir diğer futbolcu Lesley Ugochukwu.

Fransız orta saha, Mario Lemina'nın forma giyemediği dönemde bile Okan Buruk'tan beklediği süreyi alamadı.

Ugochukwu konusunda sarı-kırmızılıların önünde önemli bir sözleşme detayı da bulunuyor. Genç futbolcunun belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu şartın oluşmasını istemediği ve Ugochukwu'yu daha fazla oynatmadan ocak ayında kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planladığı iddia edildi.

Leroy Sane için Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın devrede olduğu iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Leroy Sane için Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın devrede olduğu iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

SANE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray'da geleceği merak edilen bir diğer isim Leroy Sane.

Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ocak ayında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sane bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 374 dakika sahada kaldı. Alman futbolcu bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ismail Jakobs'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Ismail Jakobs'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

SON SÖZ OKAN BURUK'UN

Galatasaray, Sane için Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi halinde masaya oturacak. Ancak ayrılık konusunda Okan Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.

Sarı-kırmızılılar, teklifin seviyesinin yanı sıra Alman futbolcunun ara transfer dönemine kadar göstereceği performansı da göz önünde bulunduracak.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane için şu anda alınmış kesin bir ayrılık kararı bulunmuyor.

1. Galatasaray'da kadro değişiminin ocak ayında başlayıp sezon sonunda devam etmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)1. Galatasaray'da kadro değişiminin ocak ayında başlayıp sezon sonunda devam etmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AA)

JAKOBS SEZON SONUNDA YOLCU

Galatasaray'da ayrılık listesinde bulunan bir diğer futbolcu Ismail Jakobs.

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki Senegalli sol bekle yeni kontrat yapmayacağı iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Jakobs'un sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

Ayrılıklar konusunda son söz Okan Buruk'un olacak. (Fotoğraf: AA)Ayrılıklar konusunda son söz Okan Buruk'un olacak. (Fotoğraf: AA)

OCAKTA KADRO DEĞİŞECEK

Galatasaray'da ayrılık operasyonunun ilk adımlarının ocak ayında atılması bekleniyor.

Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması halinde sarı-kırmızılılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için kadroda hareket alanı kazanacak.

Sane'nin geleceğini Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen teklif ve Okan Buruk'un kararı belirleyecek. Jakobs ise sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Böylece Galatasaray'da ocak ayında başlayacak kadro değişiminin sezon sonunda da devam etmesi bekleniyor.

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