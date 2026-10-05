Galatasaray'ın bu şartın oluşmasını istemediği ve Ugochukwu'yu daha fazla oynatmadan ocak ayında kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planladığı iddia edildi.

Ugochukwu konusunda sarı-kırmızılıların önünde önemli bir sözleşme detayı da bulunuyor. Genç futbolcunun belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtiliyor.

Bitshiabu ile birlikte devre arasında takımdan ayrılması beklenen bir diğer futbolcu Lesley Ugochukwu.

Sane bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 374 dakika sahada kaldı. Alman futbolcu bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ocak ayında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'da geleceği merak edilen bir diğer isim Leroy Sane.

Leroy Sane için Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın devrede olduğu iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane için şu anda alınmış kesin bir ayrılık kararı bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar, teklifin seviyesinin yanı sıra Alman futbolcunun ara transfer dönemine kadar göstereceği performansı da göz önünde bulunduracak.

Galatasaray, Sane için Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi halinde masaya oturacak. Ancak ayrılık konusunda Okan Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.

Galatasaray'da ayrılık listesinde bulunan bir diğer futbolcu Ismail Jakobs.

Ayrılıklar konusunda son söz Okan Buruk'un olacak. (Fotoğraf: AA)

OCAKTA KADRO DEĞİŞECEK

Galatasaray'da ayrılık operasyonunun ilk adımlarının ocak ayında atılması bekleniyor.

Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması halinde sarı-kırmızılılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için kadroda hareket alanı kazanacak.

Sane'nin geleceğini Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen teklif ve Okan Buruk'un kararı belirleyecek. Jakobs ise sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Böylece Galatasaray'da ocak ayında başlayacak kadro değişiminin sezon sonunda da devam etmesi bekleniyor.

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