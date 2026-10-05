Galatasaray'da ayrılık operasyonu! 4 isim yolcu
Galatasaray'da ocak ayı ve sezon sonu için ayrılık planı şekilleniyor. El Bitshiabu, Ugochukwu, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un geleceği gündemde. Gelecek teklifler ve ortaya konulacak performansa göre karar verilecek. Son söz teknik direktör Okan Buruk'ta olacak.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yolların ayrılması beklenirken Ismail Jakobs'un da sezon sonunda takımdan ayrılması planlanıyor. Leroy Sane için ise Suudi Arabistan'dan gelecek olası teklif bekleniyor.
GALATASARAY'DA AYRILIK HAZIRLIĞI
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da yönetim, bir yandan ocak ayında yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kadrodan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması planlanıyor. Bu doğrultuda Bitshiabu ve Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Leroy Sane için gelecek teklifler beklenirken Ismail Jakobs'un ise sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.
BITSHIABU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan El Chadaille Bitshiabu, şu ana kadar Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.
Genç savunmacı, Galatasaray formasıyla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. Ancak fiziksel olarak hazır olmayan görüntüsü dikkat çekti.
Takıma katıldığı günden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcunun savunma rotasyonunda geri planda kaldığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın ocak ayında Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesini sonlandırarak yabancı kontenjanında yer açmak istediği iddia edildi.
UGOCHUKWU İÇİN ZORUNLU SATIN ALMA DETAYI
Bitshiabu ile birlikte devre arasında takımdan ayrılması beklenen bir diğer futbolcu Lesley Ugochukwu.
Fransız orta saha, Mario Lemina'nın forma giyemediği dönemde bile Okan Buruk'tan beklediği süreyi alamadı.
Ugochukwu konusunda sarı-kırmızılıların önünde önemli bir sözleşme detayı da bulunuyor. Genç futbolcunun belirli sayıda karşılaşmada forma giymesi halinde zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtiliyor.
Galatasaray'ın bu şartın oluşmasını istemediği ve Ugochukwu'yu daha fazla oynatmadan ocak ayında kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planladığı iddia edildi.
SANE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray'da geleceği merak edilen bir diğer isim Leroy Sane.
Al Qadsiah'ın 30 yaşındaki Alman yıldızı yakından takip ettiği ve ocak ayında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Sane bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 resmi karşılaşmada toplam 374 dakika sahada kaldı. Alman futbolcu bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamadı.
SON SÖZ OKAN BURUK'UN
Galatasaray, Sane için Suudi Arabistan'dan teklif gelmesi halinde masaya oturacak. Ancak ayrılık konusunda Okan Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.
Sarı-kırmızılılar, teklifin seviyesinin yanı sıra Alman futbolcunun ara transfer dönemine kadar göstereceği performansı da göz önünde bulunduracak.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane için şu anda alınmış kesin bir ayrılık kararı bulunmuyor.
JAKOBS SEZON SONUNDA YOLCU
Galatasaray'da ayrılık listesinde bulunan bir diğer futbolcu Ismail Jakobs.
Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki Senegalli sol bekle yeni kontrat yapmayacağı iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Jakobs'un sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
OCAKTA KADRO DEĞİŞECEK
Galatasaray'da ayrılık operasyonunun ilk adımlarının ocak ayında atılması bekleniyor.
Bitshiabu ve Ugochukwu ile yolların ayrılması halinde sarı-kırmızılılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için kadroda hareket alanı kazanacak.
Sane'nin geleceğini Suudi Arabistan'dan gelmesi beklenen teklif ve Okan Buruk'un kararı belirleyecek. Jakobs ise sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Böylece Galatasaray'da ocak ayında başlayacak kadro değişiminin sezon sonunda da devam etmesi bekleniyor.