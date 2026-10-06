İstanbul'da yerel yönetimlerde kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen.

MECLİSLER 10 EKİM'DE OYLAMA YAPACAK

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, her iki ilçenin belediye meclisleri 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacak. Belediye meclis üyeleri arasında gerçekleştirilecek oylamayla, soruşturma ve hukuki süreçler tamamlanana kadar belediyeleri yönetecek başkanvekilleri seçilecek.