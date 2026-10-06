Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevden uzaklaştırıldı: Eyüpsultan ve Ataşehir'de başkanvekili seçimi 10 Ekim'de
İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediyesi'ndeki gelişmelerin ardından her iki ilçede de belediye başkan vekili seçimi tarihlerini açıkladı. Ataşehir ve Eyüpsultan Belediye Meclisleri, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 10 Ekim Cumartesi günü sandık başına gidecek.
İstanbul'da yerel yönetimlerde kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevden uzaklaştırıldı.
Gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ve Ataşehir ilçe belediyelerinde başkanvekilliği seçim süreçlerini başlattı.
MECLİSLER 10 EKİM'DE OYLAMA YAPACAK
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, her iki ilçenin belediye meclisleri 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacak. Belediye meclis üyeleri arasında gerçekleştirilecek oylamayla, soruşturma ve hukuki süreçler tamamlanana kadar belediyeleri yönetecek başkanvekilleri seçilecek.
Eyüpsultan'da yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.