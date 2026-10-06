Eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

TAHLİYEDEN SONRA 2 TARLA ALDI

Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

Savcı Bayram Gülhan'ın tahliye kararı sonrasında 2 tarla aldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Gülhan'ın tahliyeden sonra Çatalca'da resmi tapu bedeli 450 bin TL gösterilen ancak gerçek değeri 2,5 milyon TL olan iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi. HSK, Gülhan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

HAKSIZ MAL EDİNME İDDİASI ARAŞTIRILSIN

HSK müfettişince yürütülen soruşturma sonucunda, Bayram Gülhan'ın mal varlığının kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığının ispat edilemediği vurgulanarak haksız mal edinme suçundan kovuşturma yapılması istendi. Ayrıca eylemlerinin "mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni sarsan" nitelikte olduğu belirtildi.

Haber: Ali Rıza Akbulut

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