Başkan Erdoğan teğmenler için ilk kez yorum yaptı: "Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım"

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıçlarını çekti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortalığı inletti. Savunma Bakanlığı da TSK'ya hakaret edenler hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti.



Konu, AK Parti MKYK'da da gündeme geldi. Bazı üyeler, bu kutlamanın "askeri vesayeti" hatırlattığını söyledi. Başkan Erdoğan, Savunma Bakanı ve KK Komutanı'yla görüştükten sonra konuşacağını kaydetti.

İstanbul Kara Harp Okulu'nda mezun olan teğmenler, tören sonrası kılıç çatıp alternatif yemin töreni yaptı. Bu olay, tartışmalara yol açtı. Teğmenlere sahip çıkanlar kadar, tepki gösterenler de vardı. Hem hükümet hem de muhalefet kanadından yapılan açıklamalarda, dikkatli bir dil kullanılmaya çalışıldı.

MSB kaynakları, "Dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin birincilikle mezun olmasının gururunu yaşadık. Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. TSK'da disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak" ifadesini kullandı.



Aynı kaynaklar, "Kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir. Bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında MSB'ye, TSK'ya ve personelimize yönelik küfür/ iftira/tehdit ve hakarette bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile millî, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak TSK'ya önemli katkılar sağlayacaklardır" sözlerini vurguladı.