Başkan Erdoğan, ʺ25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüʺ programına katıldı. (Foto: AA)



TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR



(Malatya ve Eskişehir'deki askeri helikopter kazaları) Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapılacaktır.

Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.

Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz.