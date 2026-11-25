Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e Terörsüz Türkiye ayarı: Bu fırsatın heba edilmesine izin vermeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine takoz olmaya çalışan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e isim vermeyen sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Erdoğan, "Kardeşlerim unutmayın siyaset yokuş yapma değil sorunlara çözüm üretme yeridir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında açıklamlalarda bulundu.Başkan Erdoğan'dan siyaset mesajı
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR
(Malatya ve Eskişehir'deki askeri helikopter kazaları) Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yapılacaktır.
Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.
Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.
Hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu.
Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür.
Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik.
Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ ADIM
Terörsüz Türkiye projemizde önemli mesafeler aldık. Hakurk'ta 14 mağara daha boşaltıldı.. TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Birimlerimize tespit takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetlerine yerine getiriyor. İstismara açık alan bırakmak istemiyoruz.
Biz artık anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin istiyoruz.
MUHALEFET YAN ÇİZİYOR
Bakıyorsunuz kimi muhalefet partileri çözümü engellemeye çalışıyoruz. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını yan çizdiklerini görüyorsunuz.
Kardeşlerim unutmayın siyaset yokuş yapma değil sorunlara çözüm üretme yeridir.
Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz.