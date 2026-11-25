Yeni kredi kartı faiz oranları 1 Aralık'tan itibaren uygulanacak.

İLK ADIM BDDK'DAN GELDİ

Kredi kartı borçlularını rahatlatan ilk düzenleme geçen hafta BDDK'dan da gelmişti. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca alınan karara göre, kredi kartı dönem borcu asgari ödeme oranları üç farklı limit kademesine ayrıldı. Yapılan düzenleme kapsamında, limiti 100 bin Türk lirası ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi. Limiti 100 bin Türk lirasının üzerinde olup 200 bin Türk lirasını aşmayan kredi kartları için bu oran yüzde 40'tan 30'a indirilirken, limiti 200 bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak kararlaştırıldı.

KART BORCU TARİHÎ ZİRVEDE

BDDK'nın haftalık verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 13 Kasım itibarıyla 3 trilyon 537 milyar lira ile tarihî zirveye ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 317 milyar lirasını taksitli borçlar, 2 trilyon 220 milyar lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Son 1 yılda bireysel kredi kartı borçlarındaki artış yüzde 35,1 oldu. Taksitli borçlar yüzde 39, taksitsiz borçlar yüzde 33 büyüdü. Takipteki kredi kartı borçları ise son 1 yılda yüzde 90 artarak 218 milyara ulaştı. Kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınan kişi sayısı 190 bin 399 oldu. 2026'nın ilk 8 ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 123 bin seviyesine ulaştı. Kredi kartında takibe dönüşüm oranı yüzde 4,3'ten 6,2'ye çıktı.