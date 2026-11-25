ABD Ordusu'nun 24 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre, rutin güvenlik denetimleri sırasında mühimmat depolarındaki maddelerin ciddi biçimde bozulduğu ve kristalleştiği tespit edildi. Yaklaşık sekiz aydır gündemde olan tehlikeli stokun, mevcut haliyle her geçen gün daha büyük bir güvenlik riski oluşturduğu bildirildi.

ABD Ordusu, Iowa eyaletinin Middletown kentindeki Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda depolanan tehlikeli patlayıcıları imha etmek üzere harekete geçti. 25 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 09.00'da (TSİ 18.00) yapılan kontrollü patlatma, yaklaşık 68 varilde bulunan 9 bin 700 pounddan fazla kurşun azidi kapsıyor.

ABD Ordusu, ABD'nin Iowa eyaletindeki Middletown kentinde bulunan Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda bozulmuş durumdaki kurşun azit stoğunu imha ediyor. (Fotoğraf: Reuters)

NEDEN İMHA EDİLİYOR? VARİLLERE DOKUNMAK BİLE TEHLİKELİ

Kurşun azit, el bombası ve top mermisi gibi mühimmatların ateşlenmesinde kullanılan, son derece hassas bir patlayıcı madde. Normal şartlarda mühimmatın ateşleme mekanizmasında görev yapan bu bileşik, bozulup kristalleştiğinde çok daha tehlikeli hale geliyor.

ABD Ordusu, 11 Mart 2026'da gerçekleştirdiği denetimde depolanan kurşun azidin kristalleşmeye başladığını belirledi. Sonraki sekiz ayda bozulmanın ilerlediği, kristallerin varillerin dış yüzeylerine ve kapaklarına kadar yayıldığı açıklandı.

Ordunun değerlendirmesine göre varillerin taşınması, kapaklarının açılması veya kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi sürtünme, titreşim ve darbeye bağlı kontrolsüz patlamaya yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, patlayıcıların bulundukları yerde kontrollü şekilde imha edilmesini en uygulanabilir seçenek olarak belirledi.