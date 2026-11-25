ABD tonlarca patlayıcıyı imha ediyor! 8 kilometrelik alan boşaltıldı: Halk pencerelere bant çekti
ABD'nin Iowa eyaletinde mühimmat fabrikasında depolanan 68 varildeki tehlikeli patlayıcılar için kontrollü imha operasyonu başlatıldı. Kurşun içeren tozların yaklaşık 482 kilometrekarelik alana yayılabileceği öngörülürken bölgede tahliye ve acil durum önlemleri devreye alındı. Halk evlerinin pencerelerini bantlarken yetkililer özellikle çocuklar ve hamileler için sağlık riskine dikkat çekti.
ABD Ordusu, Iowa eyaletinin Middletown kentindeki Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda depolanan tehlikeli patlayıcıları imha etmek üzere harekete geçti. 25 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 09.00'da (TSİ 18.00) yapılan kontrollü patlatma, yaklaşık 68 varilde bulunan 9 bin 700 pounddan fazla kurşun azidi kapsıyor.
ABD Ordusu'nun 24 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre, rutin güvenlik denetimleri sırasında mühimmat depolarındaki maddelerin ciddi biçimde bozulduğu ve kristalleştiği tespit edildi. Yaklaşık sekiz aydır gündemde olan tehlikeli stokun, mevcut haliyle her geçen gün daha büyük bir güvenlik riski oluşturduğu bildirildi.
NEDEN İMHA EDİLİYOR? VARİLLERE DOKUNMAK BİLE TEHLİKELİ
Kurşun azit, el bombası ve top mermisi gibi mühimmatların ateşlenmesinde kullanılan, son derece hassas bir patlayıcı madde. Normal şartlarda mühimmatın ateşleme mekanizmasında görev yapan bu bileşik, bozulup kristalleştiğinde çok daha tehlikeli hale geliyor.
ABD Ordusu, 11 Mart 2026'da gerçekleştirdiği denetimde depolanan kurşun azidin kristalleşmeye başladığını belirledi. Sonraki sekiz ayda bozulmanın ilerlediği, kristallerin varillerin dış yüzeylerine ve kapaklarına kadar yayıldığı açıklandı.
Ordunun değerlendirmesine göre varillerin taşınması, kapaklarının açılması veya kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi sürtünme, titreşim ve darbeye bağlı kontrolsüz patlamaya yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, patlayıcıların bulundukları yerde kontrollü şekilde imha edilmesini en uygulanabilir seçenek olarak belirledi.
MAHKEME ENGELİ KALKTI, OPERASYONUN ÖNÜ AÇILDI
İmha operasyonu ilk olarak 20 Kasım Cuma günü için planlandı. Ancak çevre örgütleri, patlamanın havaya ve çevreye kurşun parçacıkları yayabileceği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.
Sekizinci Temyiz Mahkemesi'nin geçici durdurma kararı nedeniyle operasyon ertelendi. Mahkeme, 23 Kasım'da geçici engeli kaldırıp acil durdurma talebini reddedince ordunun operasyonu gerçekleştirmesinin önü açıldı.
ABD yönetimi, daha elverişli hava koşullarında ve ek güvenlik önlemleriyle patlatmanın yapılabilmesi için tarihi 25 Kasım'a aldı.
3 BÖLGEDE ACİL DURUM HAZIRLIĞI
Patlamanın ardından kurşun içeren toz parçacıklarının tesis dışına taşınarak evlere, araçlara, toprağa ve su kaynaklarına ulaşabileceği değerlendiriliyor.
ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) açıklamasına göre patlama öncesinde bölgede 100'den fazla kurum personeli ve yüklenici görevlendirildi. Hava, toprak ve su kaynaklarından 1.001'den fazla numune alındı. Ölçümlerin patlama sırasında ve sonrasında da devam edeceği bildirildi.
Iowa Valisi Kim Reynolds, olası etkiler nedeniyle Des Moines, Lee ve Van Buren bölgeleri için afet acil durum ilanı yayımladı. Iowa Ulusal Muhafızları da operasyon kapsamında 100 askere kadar personelle destek verecek.
Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ise tesisin güneybatısında uzanan 8 kilometrelik tahliye bölgesindeki sakinlere geçici barınma, ulaşım ve gıda desteği sağlıyor. Daha geniş uyarı alanında yaşayanlara ise pencerelerini ve kapılarını kapatmaları, dışarıdan hava çeken sistemleri kapatmaları ve kapalı alanlarda kalmaları tavsiye ediliyor.
PENCERELER BANTLARLA KAPATILDI
New York Post ve yerel medya organlarının paylaştığı görüntülerde, patlamanın yaratacağı basınç dalgasından endişe eden Middletown sakinlerinin cam kırılmalarına karşı evlerinin pencerelerini bantlarla kapattığı ve havalandırma sistemlerini kapattığı görüldü.
186 MİL KARELİK ALANDA KURŞUN TOZU ENDİŞESİ
ABD Ordusu'nun yayımladığı son etki haritalarında, patlama sonrasında kurşun içeren tozların tesis dışındaki yaklaşık 186 mil karelik (yaklaşık 482 kilometrekare) alana ulaşabileceği öngörülüyor.
Ordunun patlamanın etkisini azaltmak için beton sığınakların çevresine yüksek koruma bariyerleri yerleştirdiği, su tankları, köpük tabakaları ve özel jel bloklar kullandığı açıklandı. EPA ekipleri de havadaki kurşun seviyelerini takip etmek üzere mobil laboratuvarlarla bölgede ölçüm yapacak.
EN BÜYÜK RİSK ÇOCUKLAR VE HAMİLELER İÇİN
Yetkililer, kurşun maruziyetinin özellikle bebekler, 6 yaşından küçük çocuklar ve hamileler açısından daha ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
Iowa Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi, patlama sonrasında kurşun içeren parçacıkların solunması veya yüzeylere çöken tozlarla temas edilmesi yoluyla maruziyet yaşanabileceğini bildirdi. Yetkililer, ölçüm sonuçları açıklanana kadar etkilenen bölgelerde dışarıdaki faaliyetlerin sınırlandırılmasını ve çocukların temas edebileceği yüzeylerin güvenli şekilde temizlenmesini önerdi.