Irak hükümeti IKBY yönetimine ʺZaho'dan Basra'ya kadar petrol ve sınırlar bizimʺ resti çekti IRAKLI BAKAN "VAKİT GELDİ" DEYİP BARZANİLERİ HEDEF ALDI... "ZAHO'DAN BASRA'YA KADAR PETROL BİZİM" Irak Çevre Bakanı Sarwa Abdulwahid'in açıklamaları Bağdat-Erbil hattındaki gerilimi daha da körükledi. Barzanileri hedef alan Abdulwahid, "Petrol, Irak halkına aittir; bir ailenin mirası ya da bir siyasi grubun ganimeti değildir. Kimsenin, ülkenin zenginliklerini gasp edip vatandaşların geçim kaynaklarını kontrol etme hakkı yoktur. Zenginliklerin tekelleşmesini sona erdirmenin ve hakları gerçek sahiplerine iade etmenin vakti gelmiştir; Zaho'dan Basra'ya kadar" dedi.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, Irak ordusunun muhtemel ilerleyişini durdurmak için Ninova dahil çeşitli bölgelerde yollara barikatlar açmaya başladı. İş makineleri ve hurda araçlarla yollara barikat kuran Peşmergelerin "Biji serok Barzani" sloganı attığı duyuldu.

Irak ordusu da çok sayıda birliğini IKBY sınırına sevk edip IKBY'ye giden yolları kesti KARŞILIKLI MEVZİLEŞME: IRAK ORDUSU IKBY'YE GİDEN YOLLARI KESTİ Buna karşılık Irak ordusu da çok sayıda birliğini IKBY sınırına sevk edip Kürt bölgelerine açılan yolları kapatmaya başladı. Erbil ve Bağdat karşılıklı olarak mevzi alırken her an çatışmanın patlak vermesi muhtemel. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mağaraları boşaltırken, Sincar'daki terör uzantıları Irak ordusuna entegre olurken Erbil-Bağdat hattındaki zaman ayarlı gerilim "Terörsüz bölge hedefine sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi.





İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE... İNGİLİZ BÖLÜNME SENARYOLARI YAZIYOR



Bilindiği üzere İsrail, Türkiye'nin bölgede başlattığı terörü tasfiye sürecini tüm bileşenleriyle sekteye uğratmak istiyor. Bunun için İran'da PJAK'ı piyon olarak kullanan siyonistler, Türkiye'yi çevreleyecek bölgesel bir kaosun fitilini ateşlemeye zemin arıyor.



Nitekim derin İngiltere ve emperyal güçlerin temsilcisi olarak nam salan Chatham House da (İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) geçtiğimiz günlerde IKBY'nin bölünmesi üzerine senaryolar yazmıştı.

Chatham House tarafından yayımlanan raporda, "IKBY'deki anlaşmazlıkların sürmesi ve yeni hükümetin kurulamaması bölgenin federal ve anayasal statüsünü ciddi biçimde tehlikeye atar" denmişti.