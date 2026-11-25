Terörsüz bölgeye zaman ayarlı sabotaj mı? Erbil-Bağdat kavgasına bir de böyle bakın: İngiliz-İsrail sinsiliği ve ABD'nin Suriye planı
IKBY'deki Barzani-Talabani kırılmasının ardından Bağdat’ın "merkeziyetçi" adımları tansiyonu yükseltti. Irak hükümetinin "Zaho'dan Basra'ya kadar petrol ve sınırlar bizim" restine Peşmerge askeri yığınakla karşılık verdi. Irak ordusu da birliklerini IKBY sınırına sevk etti. PKK'nın mağaraları boşalttığı, Sincar'daki terör uzantılarının Irak ordusuna entegre olduğu bir zamanda Erbil-Bağdat hattındaki gerilim "Terörsüz bölgeye sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi. Chatham House geçtiğimiz günlerde "bölünme" senaryosu gündeme getirmişti... Nitekim İsrail Türkiye'yi çevreleyecek bölgesel bir kaosun fitilini ateşlemeye zemin arıyor. ABD ise Suriye'ye dönme planları içerisinde.
Bafel Talabani yönetimindeki KYB, IKBY parlamentosunun iki yıl aradan sonra 4 Kasım'da toplanmasının ardından Barzanilerin KDP'si ile kurulan hükümetten çekildiğini ilan etti.
Talabani yönetimi ayrıca KDP'yi paralel bir hükümet kurmakla tehdit etti.
KDP cephesi ise Talabani'yi İran'la gizli görüşmeler yapmakla suçladı.
IRAK'TAN IKBY'YE KARŞI PETROL VE SINIRLAR ADIMI
Barzaniler ve Talabaniler birbirini yerken Bağdat'tan bölgenin dinamiklerini değiştirecek bir adım geldi.
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi 24 Kasım Salı günü, merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı'na, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki "tüm petrol sahalarını yönetimine" alma talimatı verdi. Zeydi, IKBY denetimindeki sınır kapılarının devralınmasını da istedi.
İHRACAT İZİNLERİ IRAK PETROL BAKANLIĞI'NA BAĞLANACAK
Irak Başbakanı'nın askeri sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı açıklamada, IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi talimatının iletilmesinin öngörüldüğünü dile getirmişti.
Bu durum Irak'ta "merkezileşme" tartışmalarını alevlendirdi.
Irak Anayasası, söz konusu vilayetlerdeki bazı bölgeleri, Bağdat ile Erbil arasında çözülemeyen hak iddiaları nedeniyle ihtilaflı bölgeler olarak tanımlıyor.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise Irak hükümetinin açıklamasını reddetti. Barzani, kararın IKBY'nin daha önce Bağdat ile yürüttüğü müzakerelere aykırı olduğunu belirterek, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
IRAKLI BAKAN "VAKİT GELDİ" DEYİP BARZANİLERİ HEDEF ALDI... "ZAHO'DAN BASRA'YA KADAR PETROL BİZİM"
Irak Çevre Bakanı Sarwa Abdulwahid'in açıklamaları Bağdat-Erbil hattındaki gerilimi daha da körükledi.
Barzanileri hedef alan Abdulwahid, "Petrol, Irak halkına aittir; bir ailenin mirası ya da bir siyasi grubun ganimeti değildir. Kimsenin, ülkenin zenginliklerini gasp edip vatandaşların geçim kaynaklarını kontrol etme hakkı yoktur. Zenginliklerin tekelleşmesini sona erdirmenin ve hakları gerçek sahiplerine iade etmenin vakti gelmiştir; Zaho'dan Basra'ya kadar" dedi.
Irak’ta gerilim tırmanıyor: Peşmerge ve Irak ordusunda hareketlilik
SAHADAN SICAK GÖRÜNTÜLER: PEŞMERGE HENDEK KAZIYOR
Karşılıklı restleşmeler sürerken silahlar devreye girdi. Takvim.com.tr, sahadan sıcak görüntülere ulaştı.
IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, Irak ordusunun muhtemel ilerleyişini durdurmak için Ninova dahil çeşitli bölgelerde yollara barikatlar açmaya başladı.
İş makineleri ve hurda araçlarla yollara barikat kuran Peşmergelerin "Biji serok Barzani" sloganı attığı duyuldu.
KARŞILIKLI MEVZİLEŞME: IRAK ORDUSU IKBY'YE GİDEN YOLLARI KESTİ
Buna karşılık Irak ordusu da çok sayıda birliğini IKBY sınırına sevk edip Kürt bölgelerine açılan yolları kapatmaya başladı. Erbil ve Bağdat karşılıklı olarak mevzi alırken her an çatışmanın patlak vermesi muhtemel.
Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mağaraları boşaltırken, Sincar'daki terör uzantıları Irak ordusuna entegre olurken Erbil-Bağdat hattındaki zaman ayarlı gerilim "Terörsüz bölge hedefine sabotaj mı?" sorusunu akıllara getirdi.
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE... İNGİLİZ BÖLÜNME SENARYOLARI YAZIYOR
Bilindiği üzere İsrail, Türkiye'nin bölgede başlattığı terörü tasfiye sürecini tüm bileşenleriyle sekteye uğratmak istiyor. Bunun için İran'da PJAK'ı piyon olarak kullanan siyonistler, Türkiye'yi çevreleyecek bölgesel bir kaosun fitilini ateşlemeye zemin arıyor.
Nitekim derin İngiltere ve emperyal güçlerin temsilcisi olarak nam salan Chatham House da (İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) geçtiğimiz günlerde IKBY'nin bölünmesi üzerine senaryolar yazmıştı.
Chatham House tarafından yayımlanan raporda, "IKBY'deki anlaşmazlıkların sürmesi ve yeni hükümetin kurulamaması bölgenin federal ve anayasal statüsünü ciddi biçimde tehlikeye atar" denmişti.
ABD SURİYE'YE DÖNMENİN HESABINI YAPIYOR
Terörsüz bölgenin en önemli kilit taşlarından biri de Suriye... Irak'taki gerilimle eşgüdümlü olarak ABD'nin Suriye'ye "eğitim" maksadıyla asker göndermeyi amaçladığı iddia edildi.
Reuters'ın haberine göre ilk aşamada Suriyeli askerlere mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın imhası konusunda eğitim verilmesi, programın başarılı olması halinde ise işbirliğinin diğer alanlara da genişletilmesi planlanıyor. Programın Suriye, ABD ve bölgesel müttefikler arasındaki işbirliğini sağlamak amacıyla geçen yıl Ürdün'de kurulan Şam Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.
Emperyal kuvvetlerin bölge üzerinde yeni ve sinsi hesaplar yaptığı görülürken Türkiye'nin "terörsüz bölge" hedefi bir kez daha önem kazandı. Ankara, sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.