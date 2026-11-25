Saddam Hafter Doha'da (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) BABA HAFTER ANKARA'DA, SADDAM HAFTER DOHA'DA, BELKASIM HAFTER KAHİRE'DE... Öte yandan Hafter'in Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret, oğulları Saddam ve Belkasım'ın Doha ve Kahire'deki temaslarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Arap basınında yer alan detaylara göre Hafter'in Ankara ziyareti güvenlik iş birliği ve deniz anlaşması dosyalarıyla bağlantılı.

Anayasa Taslak Komisyonu üyesi ve Vatansever Ulusal Topluluk'un (Fezzan) kurucu üyelerinden Rania es-Said, Saddam Hafter'in Doha ziyaretinin arabuluculuk ve destek arayışı sebebiyle olduğunu söyledi.







ANKARA-KAHİRE HATTINDA "HAFTER" TEMASI: DENİZ YETKİ ANLAŞMASI MASADA



Ankara-Kahire hattındaki "Hafter" teması, Libya ile olan Deniz Yetki Anlaşmasının Mısır'la imzalanmasını da gündeme getirdi. Türkiye, Mısır'a anlaşma için açık kapı bıraktı.

Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor. Bu doğrultuda Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak. Ancak Sisi ve yönetimi, Yunan-İsrail bloğuna uyarsa Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.