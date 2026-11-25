Mesele Mavi Vatan, masada "Tek Libya"... Halife Hafter Başkan Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da: Doha-Kahire hattında eşgüdümlü temaslar
Mavi Vatan anlaşmasının Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Türkiye-Libya hattında peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Halife Hafter, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İkilinin "Mavi Vatan" ve "Tek Libya" konularını görüşmesi bekleniyor. Hafter'in oğlu Saddam Doha'ya, Belkasım ise Kahire'ye gitti. Özellikle Ankara ve Kahire'deki temaslar, Libya ile olan Deniz Yetki Anlaşmasının Mısır'la imzalanmasını da gündeme getirdi. Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak.
Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye-Libya hattında üst düzey temas trafiği sürüyor.
Libya ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Bingazi'deki Hafter'e bağlı Meclis tarafından da onaylandı.
Bu mutabakat, Libya'daki tarafları uzun yıllar süren çatışmaların ardından aynı çizgide buluşturdu.
Sürece müteakiben Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek stratejik bir adım daha attı. Libya'da kalıcı çözüm için devreye girildi.
23 Ekim'de Ankara'da yapılan "Tek Libya" zirvesinde Trablus yönetimi ve Hafter kanadı masaya oturtuldu. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü. Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı. Zirveye BAE, Mısır ve Katar temsilcileri de katıldı.
Ankara'daki "Tek Libya" zirvesinden bir ay sonra, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halife Hafter ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi.
Hafter, havalimanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları tarafından karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hafter'in "Mavi Vatan" ve "Tek Libya" konu başlıklarını görüşmesi bekleniyor.
BABA HAFTER ANKARA'DA, SADDAM HAFTER DOHA'DA, BELKASIM HAFTER KAHİRE'DE...
Öte yandan Hafter'in Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret, oğulları Saddam ve Belkasım'ın Doha ve Kahire'deki temaslarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Arap basınında yer alan detaylara göre Hafter'in Ankara ziyareti güvenlik iş birliği ve deniz anlaşması dosyalarıyla bağlantılı.
Anayasa Taslak Komisyonu üyesi ve Vatansever Ulusal Topluluk'un (Fezzan) kurucu üyelerinden Rania es-Said, Saddam Hafter'in Doha ziyaretinin arabuluculuk ve destek arayışı sebebiyle olduğunu söyledi.
Belkasım Hafter'in Kahire ziyaretini ise "güven tesis edilmesi" şeklinde yorumladı.
ANKARA-KAHİRE HATTINDA "HAFTER" TEMASI: DENİZ YETKİ ANLAŞMASI MASADA
Ankara-Kahire hattındaki "Hafter" teması, Libya ile olan Deniz Yetki Anlaşmasının Mısır'la imzalanmasını da gündeme getirdi. Türkiye, Mısır'a anlaşma için açık kapı bıraktı.
Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor. Bu doğrultuda Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak. Ancak Sisi ve yönetimi, Yunan-İsrail bloğuna uyarsa Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.
YUNAN İDDİASI: MISIR "TÜRKİYE DE MASAYA GELMELİ" DEDİ
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Mısır'ın Atina'ya Türkiye'yi şart koştuğunu açıklamıştı.
Kairidis, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Mısır ile deniz yetki alanlarını genişletme girişimlerinin Kahire'nin "Türkiye de masaya gelmeli" şartına takıldığını itiraf etmişti.
Eski CHP Genel Başkanı yaşamını yitirdi
Beştepe’de Öğretmenlere Saygı Gecesi