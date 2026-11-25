Salıcı, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor" diyerek Kılıçdaroğlu yönetimine seslendi. Takvimin art arda değiştirilmesinin delegenin önüne sandık konulmasını geciktirdiğini savunan Salıcı, kurultayın martta yapılmasını ve genel başkanlık yarışının adaylara açılmasını istedi. Salıcı, seçim takviminin yeni bir ertelemeye gerekçe gösterilebileceğini belirterek "Yarın da 'Seçim yaklaştı, şimdi kurultayla uğraşamayız' mı denilecek?" diye sordu.

CHP'nin 17 Kasım tarihli genelgesiyle ilçe kongreleri 27 Şubat–28 Mart, il kongreleri ise 3 Nisan–2 Mayıs 2027 arasına alındı. Böylece il kongrelerinin tamamlanması için belirlenen 14 Şubat tarihi yaklaşık iki buçuk ay ötelendi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de olası bir erken seçimde, kurultay toplanmadan milletvekili listelerinin ve cumhurbaşkanı adayının mevcut yönetim tarafından belirlenebileceği uyarısında bulundu.

Sarı ertelemeyi Yargıtay’a bağladı, butlan kararını hatırlattı. (Foto: AA)

SARI'DAN SALICI'YA YARGITAY YANITI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Salıcı'nın kongreler tamamlanmadan seçime gidilebileceği yönündeki çıkışına şu yanıtı verdi.

"Bütün kongrelerimizi tamamlayıp partiyi olağan kurultaya götürecek bir takvim açıklamıştık bir itiraz halinde gereksiz bir hukuki tartışma ortaya çıkmasın diye. Biz bunu biraz daha bekleyelim, 13'üne kaydıralım diye düşündük. Ama 14 Şubat son günü değiştirmedik. Ancak 13 Kasım'a geldiğimiz halde hala Yargıtay karar vermediği için de biz daha esnek bir takvimle, nisanın sonuna kadar giden bir takvimle kurultay yapma irademizi ortaya koyduk. CHP Genel Merkezi kongre yapma iradesinin arkasındadır. Şöyle bir durum yok; 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz. Nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz. Buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla söz konusu değildir"

Sarı, Salıcı'nın kurultay eleştirilerine yanıt verirken mevcut CHP yönetiminin meşruiyetini de savundu. "Bizler CHP'nin meşru, seçilmiş kişileriyiz. Meşru olmayan, mahkemenin butlan yaptığı kişilerdir" dedi.