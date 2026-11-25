CHP’de kurultay krizi! Salıcı sandık istedi, Kılıçdaroğlu parti içini işaret etti
CHP’de ikinci kez ertelenen kongre takvimi, genel başkanlık yarışını yeniden gündeme taşıdı. Oğuz Kaan Salıcı’nın “Kurultay örgütümüzden kaçırılıyor” çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber üzerinden “Parti içindeki mesele parti içinde konuşulur” yanıtını verdi. Ankara örgütü Kılıçdaroğlu’nun tek aday olmasını isterken CHP Sözcüsü Müslim Sarı, butlan kararını hatırlatarak mevcut yönetimin meşruiyetini savundu. Sarı, Özgür Özel’in “karpuz sapı” benzetmesine de “Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak” sözleriyle karşılık verdi.
CHP'de kongre takviminin ikinci kez ötelenmesi, genel başkanlık koltuğu için yürüyen tartışmayı büyüttü. Takvim'in 19 Kasım'da gündeme taşıdığı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay çıkışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada parti içi tartışmalara ilişkin mesaj verirken Sarı ise takvim değişikliğini Yargıtay'dan karar çıkmamasıyla gerekçelendirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SALICI'YA PARTİ İÇİ MESAJ
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay takvimine yönelik eleştirilerine, "Parti içindeki mesele parti içinde konuşulur arkadaşlar" sözleriyle karşılık verdi.
ÖZEL'İN "CHP'Yİ GERİ ALACAĞIZ" SÖZLERİNE YANIT
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'yi geri alacağız" sözleri de Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu, Özel'in açıklamalarına ilişkin "Hayır, herhangi bir değerlendirmem yok" dedi.
SALICI'DAN MARTTA SANDIK RESTİ
Salıcı, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor" diyerek Kılıçdaroğlu yönetimine seslendi. Takvimin art arda değiştirilmesinin delegenin önüne sandık konulmasını geciktirdiğini savunan Salıcı, kurultayın martta yapılmasını ve genel başkanlık yarışının adaylara açılmasını istedi. Salıcı, seçim takviminin yeni bir ertelemeye gerekçe gösterilebileceğini belirterek "Yarın da 'Seçim yaklaştı, şimdi kurultayla uğraşamayız' mı denilecek?" diye sordu.
İL KONGRELERİ 2 MAYIS'A SARKTI
CHP'nin 17 Kasım tarihli genelgesiyle ilçe kongreleri 27 Şubat–28 Mart, il kongreleri ise 3 Nisan–2 Mayıs 2027 arasına alındı. Böylece il kongrelerinin tamamlanması için belirlenen 14 Şubat tarihi yaklaşık iki buçuk ay ötelendi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de olası bir erken seçimde, kurultay toplanmadan milletvekili listelerinin ve cumhurbaşkanı adayının mevcut yönetim tarafından belirlenebileceği uyarısında bulundu.
ANKARA ÖRGÜTÜNDEN KILIÇDAROĞLU İÇİN TEK ADAY ÇIKIŞI
Salıcı'nın genel başkanlık yarışının adaylara açılması çağrısının ardından Ankara il örgütü tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana açıkladı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya tek aday olarak girmesini istediklerini söyledi. Yıldırım, takvim değişikliğini il ve ilçe örgütlerinin ek süre talebine bağladı ve Salıcı'nın itirazlarını parti kurullarında dile getirmesi gerektiğini belirtti.
SARI'DAN SALICI'YA YARGITAY YANITI
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Salıcı'nın kongreler tamamlanmadan seçime gidilebileceği yönündeki çıkışına şu yanıtı verdi.
"Bütün kongrelerimizi tamamlayıp partiyi olağan kurultaya götürecek bir takvim açıklamıştık bir itiraz halinde gereksiz bir hukuki tartışma ortaya çıkmasın diye. Biz bunu biraz daha bekleyelim, 13'üne kaydıralım diye düşündük. Ama 14 Şubat son günü değiştirmedik. Ancak 13 Kasım'a geldiğimiz halde hala Yargıtay karar vermediği için de biz daha esnek bir takvimle, nisanın sonuna kadar giden bir takvimle kurultay yapma irademizi ortaya koyduk. CHP Genel Merkezi kongre yapma iradesinin arkasındadır. Şöyle bir durum yok; 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz. Nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz. Buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla söz konusu değildir"
Sarı, Salıcı'nın kurultay eleştirilerine yanıt verirken mevcut CHP yönetiminin meşruiyetini de savundu. "Bizler CHP'nin meşru, seçilmiş kişileriyiz. Meşru olmayan, mahkemenin butlan yaptığı kişilerdir" dedi.
ÖZEL'İN "KARPUZ SAPI" SÖZÜNE SEÇİM YANITI
Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye yönelik 'karpuz sapı' benzetmesine de tepki gösterdi.
"Bizim asıl mücadele etmemiz gereken iktidardır, iktidar partisidir. Muhalefete muhalefet yapmayalım, iktidara muhalefet yapalım. Ama arkadaşlarımızın bir türlü buradan çıkamadığını görüyorum. Bu arkadaşlarımızın güçlerini, enerjilerini iktidara doğru yöneltmelerini bekleriz ama akılları fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak."
İZLEME KOMİSYONU'NDA CHP'Yİ İNAN AKGÜN ALP TEMSİL EDECEK
Sarı, MYK toplantısında TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'nda CHP'yi temsil edecek ismin de belirlendiğini açıkladı.
"Biz bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak İzleme Komisyonu'nda bizden talep edilen üyeyi de netleştirdik. Bugün itibarıyla Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İzleme Komisyonu'nda yer almasını kararlaştırmış bulunuyoruz"
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