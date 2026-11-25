Altın ve borsa piyasalarında 25 Kasım 2026 işlem gününde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 kayıpla tamamlarken, uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 500 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarında ise yükseliş kaydedildi. BORSA İSTANBUL'DA 310 PUANLIK DÜŞÜŞ BIST 100 endeksi, güne 14,76 puan ve yüzde 0,13 azalışla 10.951,16 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 10.649,50, en yüksek 10.969,11 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre 310,19 puan ve yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan günü tamamladı. BIST 30 endeksi ise 398,06 puan ve yüzde 2,89 düşüşle 13.364 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 düşüşle 10.655,74 puandan tamamladı. (Foto: AA) 100 HİSSEDEN 95'İ DEĞER KAYBETTİ BIST 100 endeksine dahil hisselerin yalnızca 5'i değer kazanırken, 95'i geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kayıp yüzde 3,40 ile mali endekste gerçekleşti. Endeks Günlük değişim Mali -%3,40 Teknoloji -%2,72 Hizmetler -%2,57 Sanayi -%2,41 ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş günün en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ONS ALTIN 3 BİN 500 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ Altın piyasasında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3 bin 461 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin liraya geriledi.