Altın ve borsada rakamlar değişti! 25 Kasım 2026'da hangi yatırım aracı ne kadar kaybettirdi?
Piyasalarda 25 Kasım 2026 işlem günü altın ve borsadaki düşüşle tamamlandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puana gerilerken, endekse dahil 100 hisseden 95'i değer kaybetti. Altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3 bin 461 dolara gerilerken, standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 artışla 94,6 dolara yükseldi. İşte altın, borsa, döviz ve petrol piyasalarında gün sonu rakamları...
Altın ve borsa piyasalarında 25 Kasım 2026 işlem gününde düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 kayıpla tamamlarken, uluslararası piyasalarda ons altın 3 bin 500 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarında ise yükseliş kaydedildi.
BORSA İSTANBUL'DA 310 PUANLIK DÜŞÜŞ
BIST 100 endeksi, güne 14,76 puan ve yüzde 0,13 azalışla 10.951,16 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 10.649,50, en yüksek 10.969,11 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre 310,19 puan ve yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan günü tamamladı.
BIST 30 endeksi ise 398,06 puan ve yüzde 2,89 düşüşle 13.364 puandan kapandı.
100 HİSSEDEN 95'İ DEĞER KAYBETTİ
BIST 100 endeksine dahil hisselerin yalnızca 5'i değer kazanırken, 95'i geriledi.
Sektör endeksleri arasında en fazla kayıp yüzde 3,40 ile mali endekste gerçekleşti.
ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş günün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ONS ALTIN 3 BİN 500 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Altın piyasasında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3 bin 461 dolardan işlem gördü.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin liraya geriledi.
ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA YAKLAŞIK 129 BİN LİRALIK KAYIP
Açıklanan yüzde 2,1'lik düşüş üzerinden yapılan hesaplamaya göre standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa kıyasla yaklaşık 129 bin lira azaldı.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki kilogram fiyatı üzerinden hesaplandığında standart altının gram karşılığı 6 bin 10 lira oldu. Ancak bu rakam serbest piyasa ve kuyumculardaki gram altın alış ve satış fiyatlarından farklılık gösterebiliyor.
ALTIN YATIRIMCISININ BİRİKİMİ NE KADAR DEĞİŞTİ?
Standart altının kilogram fiyatında gerçekleşen yüzde 2,1'lik düşüş, farklı miktarlardaki altın birikimlerine de yansıdı.
Borsa İstanbul Altın Piyasası verileri üzerinden yapılan yaklaşık hesaplama şöyle:
MERKEZ BANKASI DOLAR KURUNU AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 25 Kasım 2026 tarihli efektif kurunu alışta 50,5177, satışta ise 50,7201 lira olarak açıkladı.
Bir önceki gün doların efektif kuru alışta 50,5022, satışta 50,7046 lira olarak belirlenmişti.
ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0938, sterlin/dolar paritesi 1,3063 ve dolar/yen paritesi 159,2 seviyesinde işlem gördü.