Trump’tan yeni 007 Robert Pattinson yorumu! Asistanına “Bond muhafazakar mı?” diye sordu: Kristen Stewart’a laf soktu
Yeni James Bond seçilen Robert Pattinson’a şans dileyen Donald Trump, New York Post söyleşisinde asistanına “Bond muhafazakâr mı?” diye sordu. Trump, hızını alamayıp Pattinson’ın eski sevgilisi Kristen Stewart’ı ihanetle suçladığı 2012’deki olay tweetini de yüksek sesle okuyarak gündemi salladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni James Bond seçilen dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson'a başarı diledi. Bir yandan da asistanına "Bond muhafazakar mı?" diye soran Trump hızını alamadı ve Pattinson'ın eski sevgilisi Kristen Stewart'a gönderme yaptı.
"KÖPEK GİBİ ALDATTI"
Pattinson'ın yeni 007 ilan edilmesinin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren o paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Robert Pattinson, Kristen Stewart'ı geri almamalı. Onu köpek gibi aldattı ve yine yapacak. İzleyin ve görün."
AYRILDIKLARINDA "AKILLI OL ROBERT" YAZMIŞTI
New York Post'a konuşan Trump paylaşımın çok eski bir tarihe ait olduğunu belirtti. Trump, Alacakaranlık (Twilight) serisiyle tanınan çiftin ayrıldığı dönemde Stewart'ın evli yönetmen Rupert Sanders ile görüntülenmesi üzerine peş peşe mesajlar yayımlamıştı. Trump'ın o dönemki bir diğer paylaşımında ise "Herkes Robert Pattinson'ın Kristen Stewart'ı terk etmesi gerektiği konusunda haklı olduğumu biliyor. Birkaç yıl sonra bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert." sözleri dikkat çekmişti.
PATTINSON'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Eski tweetini okuduktan sonra Pattinson'a yeni rolünde şans dileyen Trump, New York Post'un aktardığına göre oyuncuya dair diğer haber ve yorumlara göz atarken oldukça memnun bir tavır sergiledi. Trump, okuduğu değerlendirmeler karşısında "Bu tatlıymış. Güzel şeyler söylüyor" ifadelerini kullandı.
"JAMES BOND MUHAFAZAKAR MI NATALIE?"
Post'un Pattinson hakkındaki sorusu üzerine Trump cevap vermeden önce oyuncunun siyasi eğilimlerini değerlendirebilmek için yardımcısı Natalie Harper'dan oyuncuyla ilgili haberleri getirmesini istedi.
Oval Ofis'in açık kapısından seslenerek "James Bond muhafazakâr mı, Natalie?" diye sordu.
Yeni 007 Pattinson
Amazon MGM Studios, kasım ayının ortasında yaptığı açıklamayla 40 yaşındaki Robert Pattinson'ın Daniel Craig'in ardından James Bond karakterine hayat verecek yedinci aktör olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncunun ikonik smokinli ilk karesini paylaşan stüdyo, bu seçimin sinema tarihinin en bilinen karakterlerinden biri için yeni bir sayfa açacağını vurgularken Pattinson da rolü "ömür boyu sürecek bir onur" olarak tanımlamıştı.
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