ABD Başkanı Donald Trump , yeni James Bond seçilen dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson'a başarı diledi. Bir yandan da asistanına "Bond muhafazakar mı?" diye soran Trump hızını alamadı ve Pattinson'ın eski sevgilisi Kristen Stewart'a gönderme yaptı.

"Robert Pattinson, Kristen Stewart'ı geri almamalı. Onu köpek gibi aldattı ve yine yapacak. İzleyin ve görün."

Kristen Stewart. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

AYRILDIKLARINDA "AKILLI OL ROBERT" YAZMIŞTI

New York Post'a konuşan Trump paylaşımın çok eski bir tarihe ait olduğunu belirtti. Trump, Alacakaranlık (Twilight) serisiyle tanınan çiftin ayrıldığı dönemde Stewart'ın evli yönetmen Rupert Sanders ile görüntülenmesi üzerine peş peşe mesajlar yayımlamıştı. Trump'ın o dönemki bir diğer paylaşımında ise "Herkes Robert Pattinson'ın Kristen Stewart'ı terk etmesi gerektiği konusunda haklı olduğumu biliyor. Birkaç yıl sonra bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert." sözleri dikkat çekmişti.