Dört sayfalık dilekçede, saldırganın olay sırasındaki davranışları, uzun süre kesintisiz ateş etmesi ve şarjör değiştirme eylemini soğukkanlılıkla tekrarlaması gibi ayrıntılara dikkat çekildi. Bakanlık, bu davranışların saldırganın eylemi tek başına planlamadığı ve kendisini yönlendiren, kullanılan maddeleri temin eden üçüncü kişilerin bulunabileceği şüphesini doğurduğunu belirtti.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."

Bakanlık, saldırganın olay sırasında kimyasal madde etkisi altında olup olmadığının belirlenmesiyle, dilekçede dile getirilen yönlendirilme ve madde temini şüphesinin de aydınlatılmasını istedi.