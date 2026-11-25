Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! MEB'den "şer odağı" şüphesi: Bakanlık yeniden otopsi istedi
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada, fail İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporlarını yetersiz bularak yeniden inceleme istedi. Bakanlık, saldırganın üçüncü kişiler tarafından yönlendirilmiş olabileceği şüphesini dile getirerek toksikolojik analizlerin genişletilmesini, HTS kayıtlarının ve olay öncesi irtibatlarının araştırılmasını istedi.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu. Bakanlık, saldırgan İsa Aras Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin ileri toksikolojik analizlerden geçirilmesini talep etti.
"ŞER ODAĞI" İHTİMALİ ARAŞTIRILSIN
Dört sayfalık dilekçede, saldırganın olay sırasındaki davranışları, uzun süre kesintisiz ateş etmesi ve şarjör değiştirme eylemini soğukkanlılıkla tekrarlaması gibi ayrıntılara dikkat çekildi. Bakanlık, bu davranışların saldırganın eylemi tek başına planlamadığı ve kendisini yönlendiren, kullanılan maddeleri temin eden üçüncü kişilerin bulunabileceği şüphesini doğurduğunu belirtti.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."
Bakanlık, saldırganın olay sırasında kimyasal madde etkisi altında olup olmadığının belirlenmesiyle, dilekçede dile getirilen yönlendirilme ve madde temini şüphesinin de aydınlatılmasını istedi.
HTS KAYITLARI VE İRTİBATLARININ DA ARAŞTIRILMASI İSTENDİ
Dilekçede, saldırganın olası bağlantılarına yönelik talepler de yer aldı. İsa Aras Mersinli'nin olay öncesindeki irtibatlarının ve HTS kayıtlarının incelenmesi, birlikte olduğu kişilerin araştırılması istendi.
Ayrıca okulun güvenlik kamerası görüntüleri ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin Bakanlığa teslim edilmesi talep edildi.
MEVCUT OTOPSİ RAPORLARI YETERSİZ BULUNDU
Dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığınca hazırlanan 21 Nisan 2026 tarihli rapor ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporda, alınan örneklerde alkol, standart inceleme kapsamındaki maddeler ve bazı uçucu maddelere rastlanmadığının belirtildiği hatırlatıldı.
Ancak Bakanlık, mevcut raporların sınırlı bir ilk taramayı yansıttığını savundu. Yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevlerinin standart testlerle tespit edilemeyebileceğine dikkat çekildi.
GENİŞ KAPSAMLI TOKSİKOLOJİK İNCELEME TALEBİ
MEB, Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini istedi.
İncelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılması talep edildi.
İDDİANAMEDEN
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.
Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istenmişti.
Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.