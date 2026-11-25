Londra'da tarihi maç: Shakhtar - Fenerbahçe! Emre Belözoğlu'ndan orta saha ve sol kanat sürprizi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 311. maçına çıkacağı mücadele, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı karşı karşıya getirerek Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke sahne olacak.
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SHAKHTAR TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında Türk temsilcileri karşısında henüz mağlubiyet yaşamadı. Ukrayna ekibi; Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir ve Konyaspor ile oynadığı toplam 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Söz konusu müsabakalarda 21 gol atıp kalesinde yalnızca 3 gol gören Shakhtar Donetsk'in Türk takımları karşısındaki tek beraberliğini ise Fenerbahçe aldı.
UKRAYNA EKİPLERİYLE 13. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte Dinamo Kiev ile 8, Shakhtar Donetsk ve Zorya ile ikişer kez karşılaştı.
Shakhtar Donetsk ile son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'daki golsüz beraberliğin ardından deplasmanda 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişti.
DEVLER LİGİ'NDE 7. SEZON
Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, bu sezonla birlikte organizasyonda 7. kez mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler, elemeleri geçerek katıldığı Devler Ligi'nin 36 takımlı lig formatında ise ilk sezonunu geçiriyor.
Fenerbahçe, organizasyondaki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselerek sergilemişti.
AVRUPA'DA 311. MAÇ
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Avrupa kupalarındaki 311. müsabakasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 310 karşılaşmada 123 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 423 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 437 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 45. maçını oynayacak olan Fenerbahçe, organizasyonda bugüne kadar çıktığı 44 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakip fileleri 48 kez havalandırırken 81 gol yedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK
Stamford Bridge'deki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk müsabaka olacak.
Geçtiğimiz sezon başında göreve geldiği Shakhtar Donetsk'i Ukrayna'da şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, takımının Devler Ligi'ne katılmasını sağladı. İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra Liverpool karşılaşmasına Dirk Kuyt yönetiminde çıkan Fenerbahçe ise teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi.
EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak.
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'nde Porto'ya karşı iki, Dinamo Kiev'e karşı ise bir maçta görev almıştı. Genç çalıştırıcı, Londra'da teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi sınavını verecek.
FENERBAHÇE'NİN 5 PUANI VAR
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.
Organizasyondaki son maçında Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin rakibi Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. basamakta yer alıyor.
SHAKHTAR'IN MUHTEMEL 11'İ
Shakhtar'ın karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Muriqi.
FENERBAHÇE'NİN 2 EKSİĞİ VAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nathan Ake ve Marco Asensio, Ukrayna temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE SHAKHTAR KARŞISINDA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, beşinci hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak karşılaşmaya Chelsea'nin stadı Stamford Bridge ev sahipliği yapacak.
TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.