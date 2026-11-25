UKRAYNA EKİPLERİYLE 13. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte Dinamo Kiev ile 8, Shakhtar Donetsk ve Zorya ile ikişer kez karşılaştı.

Shakhtar Donetsk ile son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'daki golsüz beraberliğin ardından deplasmanda 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişti.