Emekliye yaş ve prime göre ek zam! 3.600, 5.400, 7.200 ve 9.000 gün için kademe hesabı
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zammına ek olarak alacağı iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İşin özü, emeklilerin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış. Prim ve yaş da önemli unsurlar” dedi. Ek zam için 5 farklı prim kademesi değerlendirilirken 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek artış yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı rutin ocak zammıyla 26 bin TL seviyesine yaklaşırken refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de gündemde. Peki kim, ne kadar ek zam alabilecek? İşte olası prim kademeleri ve maaş hesapları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği ek zam müjdesinin ardından hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışma merakla beklenirken, detaylarına ilişkin de ipuçları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ek iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını söyledi.
'GENELİ KAPSIYOR'
Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmanın sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak" dedi.
Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" ifadesini kullandı.
Peki, bu açıklamalar kapsamında milyonlar nelerle karşılaşabilir? İşte detayları...
ÇERÇEVE HAZIR
Ocak zammı ne kadar bekleniyor?
Kasım ayında güncellenen enflasyon tahminlerine göre ocak zammı memur emeklilerinde yüzde 7,91-8,37, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,97-10,43 aralığında bekleniyor.
Hangi kademeler gündemde?
Prim kademeleri örneğin 3600 gün altı, 3600-5400 gün, 5400-7200 gün, 7200-9000 gün ve 9000 gün üzeri şeklinde belirlenebilir. Burada prim gün sayısı arttıkça ek zam da yükselecek. Aynı şekilde yaş da önemli unsur olacak. Yaş için de kademeler belirlenecek. En yüksek artış da 65 yaş üzeri için bekleniyor.
Ek zam nasıl yapılacak?
Yaşa ve prime göre ek zammın nasıl uygulanacağına yönelik iki formül var: Refah payı ve seyyanen artış.
Zam nasıl uygulanacak?
Hem enflasyon zammı hem ek iyileştirme kök aylıklara yansıtılacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında ödenen ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Emekliler kök aylığını e-Devlet'ten "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünden görebiliyor. Burada "aylık tutarı" olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor.
Taban aylık ne kadar olacak?
Hâlen kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 23 bin 552 lira yatırılıyor. Emeklilere yapılan ödeme Hazine desteğiyle taban aylık tutarına tamamlanıyor. Bu tutarın da ocak ayında yükseltilmesi gündemde. Taban aylık, 6 aylık enflasyon artışı uygulanırsa tahminlere göre 25 bin 900-26 bin 8 lira seviyesine ulaşacak. Ek zam taban aylık ödemesine de yansıtılırsa emeklilere en düşük ödeme bu tutarları da aşabilecek.
Memur emeklilerinde de en düşük maaş 31 bin 526 lira. Bu tutar da rutin ocak zammıyla enflasyon tahminlerine göre 34 bin 21-34 bin 166 lira aralığına çıkacak. Ek iyileştirmeyle daha da artacak.
Ek iyileştirmenin ana çerçevesi ne olacak?
Bugüne kadar yapılan tüm açıklamalarda çalışmanın emeklilerin geneline yönelik olduğunun altı çizildi. Ayrıca ek iyileştirmenin prim ve yaş kriterlerine göre yapılması üzerinde durulduğu da belirtildi. Yani ek zam emeklilerin yaşına ve prim gün sayısına göre farklılık gösterecek. Daha çok primle emekli olan, yaşı daha büyük olan daha yüksek ek zam alabilecek. Çalışmalar sonucunda alternatifli formüller hazırlanacak. Bunların etki analizleri çıkarılacak. Uygulanmasına karar verilen formül TBMM'ye taşınacak.
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