Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği ek zam müjdesinin ardından hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çalışma merakla beklenirken, detaylarına ilişkin de ipuçları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ek iyileştirmeye ilişkin düzenlemeyi yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Emeklilere yaş ve prim gün sayısına göre ek zam yapılması planlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'GENELİ KAPSIYOR'

Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu çalışmanın sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Prim gün sayısı ve yaş önemli diye ifade ettik. Farklı yöntemler, farklı alternatifler var. Hepsinde de esas olan enflasyonun üzerinde emeklimize iyileştirme yapmak. Bunu da hakkaniyet ve adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak" dedi.

Yılmaz, "İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" ifadesini kullandı.

Peki, bu açıklamalar kapsamında milyonlar nelerle karşılaşabilir? İşte detayları...