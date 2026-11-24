DERİN YÜZLEŞMELER VE DÖNÜŞÜM

Ay ile Plüton arasındaki üçgen açı, dolunay haritasındaki bir diğer dikkat çekici görünüm olarak öne çıkıyor. Astrolojide Plüton; dönüşüm, güç, kontrol ve derin duygularla ilişkilendiriliyor. Ay-Plüton üçgeni ise kişinin kendi duygularını daha iyi anlaması, uzun süredir üzerinde durmadığı meseleleri yeniden değerlendirmesi ve içsel farkındalık kazanması şeklinde yorumlanıyor. Bu açı, özellikle geçmişten gelen konularla yüzleşme ve değişim ihtiyacını fark etme temalarını gündeme taşıyor.

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, uçak ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.