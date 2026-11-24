Ankara merkezli 8 ilde Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 29 adrese baskın: 21 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 adrese gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve vergi mevzuatına muhalefet dahil 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon düzenlendi.
ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE 8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Ankara merkezli 8 ilde belirlenen 29 ikamet adresine eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 7 kişinin aranmasına devam ediliyor.
5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
FİRARİ 7 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 21'i yakalanırken, diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin bulunması için yürütülen işlemler devam ediyor.
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