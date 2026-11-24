8 ilde eş zamanlı baskın! 21 şüpheli gözaltına alındı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.)

5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Soruşturmadaki suçlama Dosyadaki kapsam Suç örgütü kurma ve yönetme Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yer alan suçlamalardan biri. Suç örgütüne üye olma Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yer alan suçlamalardan biri. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yer alan suçlamalardan biri. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yer alan suçlamalardan biri. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yer alan suçlamalardan biri.

FİRARİ 7 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 21'i yakalanırken, diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin bulunması için yürütülen işlemler devam ediyor.

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