Defence24’ten Türkiye analizi: Afrika'da oyun kurucu güç! 11 bin 38 km'lik uçuş akıllarını aldı... Gözleri sondaj gemimizde
Polonya merkezli savunma yayını Defence24, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki askeri, ekonomik ve diplomatik varlığını geniş kapsamlı bir analizle gündeme taşıdı. Türk F-16’larının Somali ve Türkiye arasında gerçekleştirdiği yaklaşık 11 bin kilometrelik kesintisiz uçuşun stratejik önemine dikkat çekilen analizde, Ankara’nın artık kıtadaki en önemli dış güçlerden biri olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Savunma sanayisi ürünlerinden enerji aramalarına, askeri eğitim faaliyetlerinden havacılık ağına kadar çok boyutlu bir strateji izleyen Türkiye’nin, kıtada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve Çin gibi aktörlerin yanında oyun kurucu bir role ulaştığı ifade edildi.
Somali'den Nijer'e, Mali'den Libya'ya kadar uzanan bir hatta Türkiye'nin artan ağırlığı, Batılı askeri analizlerde "büyük güç" tanımıyla karşılık buluyor.
Polonya savunma medyası, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının Somali görevini başarıyla tamamlamasını, Ankara'nın ana vatanından binlerce kilometre uzakta muharebe kapasitesini sürdürme yeteneğinin bir göstergesi olarak yorumladı.
Defence24, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Somali ve Türkiye arasındaki rotasyonunu tamamlamasını, Ankara'nın kıtadaki "en önemli dış güç" pozisyonunu pekiştiren bir milat olarak nitelendirdi.
BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTA MUHAREBE UÇUŞU
Milli Savunma Bakanlığının 17 Kasım'da duyurduğu gelişmeye göre, Somali'de görevli 161. Filo'ya bağlı Türk F-16'ları, Mogadişu ve Bandırma arasındaki 11 bin 38 kilometrelik rotayı iki uçuşla tamamladı.
Havada yakıt ikmali desteğiyle gerçekleştirilen ve toplam 55 saat süren bu operasyon, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vatanından binlerce kilometre uzakta muharebe uçaklarını idame ettirme kapasitesini gözler önüne serdi.
2028'E KADAR TÜRK ÇELİĞİ
İlk olarak 28 Ocak'ta Somali'ye ulaşan savaş uçaklarına, bölgede T129 ATAK taarruz helikopterleri ve insansız hava araçları eşlik ediyor.
Meclis tarafından 21 Temmuz'da görev süresi iki yıl daha uzatılan Türk unsurlarının, Somali'de en az Temmuz 2028'e kadar kalacağı belirlendi.
GİTGİDE TÜRK AĞIRLIĞI ARTIYOR
Türkiye'nin Afrika stratejisi sadece Somali ile sınırlı kalmayarak Sahel bölgesine de güçlü şekilde sirayet ediyor.
Defence24 analizindeki değerlendirmesine göre Türkiye Nijer, Mali ve Burkina Faso ile askeri işbirliğini hızla genişletiyor.
Analizde şu ifadelere yer verildi:
"Türkler kendilerini Bayraktar TB2 ve Akıncı dronları satmakla sınırlamıyorlar. Aynı zamanda operatörlerini eğitiyor ve teknik destek sağlıyorlar. Nisan 2026'da Türkiye ve Nijer savunma bakanları, doğrudan Nijer topraklarında askeri eğitim düzenlenmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Daha önce Afrikalı askeri personel eğitim için öncelikle Türkiye'ye seyahat ediyordu. Şimdi Türkiye, eğitmenlerini giderek daha fazla Afrika'ya gönderiyor."
MALİ'DE DE DERİN İZ
Ayrıca, özel savunma şirketleri ve askeri danışmanlık birimlerinin Mali özel kuvvetlerini eğitmesi ve Bamako'da düzenlenen savunma sanayisi fuarları, Ankara'nın bölgedeki çok katmanlı varlığını kanıtlayan unsurlar arasında gösterildi.
PETROL ARAMALARINDAN UZAY ÜSSÜ PROJESİNE
Türkiye'nin kıtadaki gücü sadece askeri varlıkla değil, ekonomik ve teknolojik hamlelerle de destekleniyor.
Nisan 2026'da Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali sularında petrol aramaya başlaması, Türkiye'nin kendi karasuları dışındaki ilk girişimi olarak kayıtlara geçti.
Bununla birlikte Somali'de bir uzay üssü inşa edilmesi projesinin de gündemde olduğu hatırlatıldı.
Lojistik alanda ise Türk Hava Yolları'nın başarısına vurgu yapılarak, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla kıtada 65 noktaya uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.
İstanbul'un Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki en önemli transit merkezlerinden biri haline gelmesinin, Ankara'ya muazzam ekonomik ve diplomatik potansiyel sağladığı ifade edildi.
TÜRKİYE ARTIK DIŞ GÜÇ
Analizin sonuç bölümünde Türkiye'nin Afrika'daki rolü, küresel aktörlerle kıyaslanarak çarpıcı bir sonuçla paylaşıldı.
Defence24 analizinde yer alan şu değerlendirmeler yer aldı:
"Afrika'da yabancı güçlerin rolünü analiz ederken açıkça söyleyebiliriz ki, Türkiye kıtadaki en önemli dış güçlerden biri olarak kabul edilmelidir. Fransa Sahel'deki nüfuzunun çoğunu kaybetmişken, Amerikalılar Nijer'den çekilmişken ve Ruslar öncelikle askeri işbirliğine odaklanmışken, Türkiye aynı anda birden fazla seviyede faaliyet gösteriyor. Türkler pragmatik davranıyor, herkesle konuşuyor ve ortaklarının iç siyasetine karışmaktan kaçınıyorlar. Birinin drona ihtiyacı varsa dron satıyorlar. Ekonomik veya lojistik işbirliğine ihtiyaç varsa Ankara sürece dahil oluyor. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki potansiyelini henüz yeni göstermeye başladığına inanıyoruz."