11 bin kilometrelik F-16 uçuşu, Ankara’nın kıtalararası harekat kabiliyetini tescil ederken; Somali’deki kalıcı askeri üs, Nisan 2026’da başlayan petrol arama faaliyetleri ve uzay teknolojisi yatırımları Türkiye’yi bölgede rakipsiz bir aktör haline getiriyor.

"Türkler kendilerini Bayraktar TB2 ve Akıncı dronları satmakla sınırlamıyorlar. Aynı zamanda operatörlerini eğitiyor ve teknik destek sağlıyorlar. Nisan 2026'da Türkiye ve Nijer savunma bakanları, doğrudan Nijer topraklarında askeri eğitim düzenlenmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Daha önce Afrikalı askeri personel eğitim için öncelikle Türkiye'ye seyahat ediyordu. Şimdi Türkiye, eğitmenlerini giderek daha fazla Afrika'ya gönderiyor."

Defence24 analizindeki değerlendirmesine göre Türkiye Nijer, Mali ve Burkina Faso ile askeri işbirliğini hızla genişletiyor.

Türkiye'nin Afrika stratejisi sadece Somali ile sınırlı kalmayarak Sahel bölgesine de güçlü şekilde sirayet ediyor.

Türkiye; ABD, Rusya ve Fransa gibi küresel güçlerin çekildiği veya etkisinin azaldığı bölgelerde pragmatik ve çok boyutlu stratejisiyle boşluğu dolduran temel güç merkezi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, özel savunma şirketleri ve askeri danışmanlık birimlerinin Mali özel kuvvetlerini eğitmesi ve Bamako'da düzenlenen savunma sanayisi fuarları, Ankara'nın bölgedeki çok katmanlı varlığını kanıtlayan unsurlar arasında gösterildi.

PETROL ARAMALARINDAN UZAY ÜSSÜ PROJESİNE

Türkiye'nin kıtadaki gücü sadece askeri varlıkla değil, ekonomik ve teknolojik hamlelerle de destekleniyor.

Nisan 2026'da Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali sularında petrol aramaya başlaması, Türkiye'nin kendi karasuları dışındaki ilk girişimi olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte Somali'de bir uzay üssü inşa edilmesi projesinin de gündemde olduğu hatırlatıldı.

Lojistik alanda ise Türk Hava Yolları'nın başarısına vurgu yapılarak, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla kıtada 65 noktaya uçuş gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul'un Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki en önemli transit merkezlerinden biri haline gelmesinin, Ankara'ya muazzam ekonomik ve diplomatik potansiyel sağladığı ifade edildi.

TÜRKİYE ARTIK DIŞ GÜÇ

Analizin sonuç bölümünde Türkiye'nin Afrika'daki rolü, küresel aktörlerle kıyaslanarak çarpıcı bir sonuçla paylaşıldı.

Defence24 analizinde yer alan şu değerlendirmeler yer aldı:

"Afrika'da yabancı güçlerin rolünü analiz ederken açıkça söyleyebiliriz ki, Türkiye kıtadaki en önemli dış güçlerden biri olarak kabul edilmelidir. Fransa Sahel'deki nüfuzunun çoğunu kaybetmişken, Amerikalılar Nijer'den çekilmişken ve Ruslar öncelikle askeri işbirliğine odaklanmışken, Türkiye aynı anda birden fazla seviyede faaliyet gösteriyor. Türkler pragmatik davranıyor, herkesle konuşuyor ve ortaklarının iç siyasetine karışmaktan kaçınıyorlar. Birinin drona ihtiyacı varsa dron satıyorlar. Ekonomik veya lojistik işbirliğine ihtiyaç varsa Ankara sürece dahil oluyor. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki potansiyelini henüz yeni göstermeye başladığına inanıyoruz."