İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak 2026 'da İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetmiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de 13 Mayıs'ta istinaf başvurusunun reddine karar vermişti. İmamoğlu'nun avukatları, kararı Danıştay'a taşımıştı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025' te Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemi ile mezuniyet ve diplomasını iptal etmesine karşı açılan davada temyiz süreci tamamlandı.

İmamoğlu'nun temyiz başvurusunda ise yatay geçiş tarihinde mevzuatta aranan tüm şartların sağlandığı, belgelerin eksiksiz ve doğru sunulduğu, herhangi bir hileli davranışının veya gerçeğe aykırı beyanının bulunmadığı belirtildi.

Kontenjan artışında hiçbir rolünün bulunmadığını belirten İmamoğlu, idarenin hatasının kendisine yüklenemeyeceğini ve kazanılmış hakkının korunmadığını ifade etti.

Danıştay, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmederek istinaf kararını oybirliğiyle kesin olarak onadı.