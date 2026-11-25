Danıştay noktayı koydu: İmamoğlu'nun diplomasının iptalini onandı... Adım adım sahtecilik süreci
Danıştay 8. İdare Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararı onadı. Kararda yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararı bozacak nitelikte olmadığı ve mahkemenin iptal kararının usul ile hukuka uygun bulunduğu kaydedildi. 34 sayfalık gerekçeli karar, Takvim'in safha safha aydınlığa kavuşturduğu yatay geçiş skandalını tescilledi. Ekrem İmamoğlu artık resmen liseli.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada son sözü Danıştay söyledi. Danıştay 8. İdare Dairesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını onadı.
TEMYİZ SÜRECİNE NOKTA
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemi ile mezuniyet ve diplomasını iptal etmesine karşı açılan davada temyiz süreci tamamlandı.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak 2026'da İmamoğlu'nun açtığı davayı reddetmiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de 13 Mayıs'ta istinaf başvurusunun reddine karar vermişti. İmamoğlu'nun avukatları, kararı Danıştay'a taşımıştı.
İŞLEM HATALI İPTAL DOĞRU
Danıştay, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişine ilişkin işlemleri, üniversitenin tanınırlığı, kontenjan artışı, başvuru süresi ve başarı sıralaması yönünden değerlendirdi.
Daire, yatay geçiş işleminin "açık, bariz, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan usulsüz işlemler silsilesi yoluyla tesis edildiğini" vurguladı.
İdari işlemlerin süre şartına bağlı olmaksızın geri alınabilmesini mümkün kılan istisnai hallerden "açık hata"nın gerçekleştiği sonucuna varan Danıştay, diploma iptali işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.
İmamoğlu'nun temyiz başvurusunda ise yatay geçiş tarihinde mevzuatta aranan tüm şartların sağlandığı, belgelerin eksiksiz ve doğru sunulduğu, herhangi bir hileli davranışının veya gerçeğe aykırı beyanının bulunmadığı belirtildi.
Kontenjan artışında hiçbir rolünün bulunmadığını belirten İmamoğlu, idarenin hatasının kendisine yüklenemeyeceğini ve kazanılmış hakkının korunmadığını ifade etti.
Danıştay, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmederek istinaf kararını oybirliğiyle kesin olarak onadı.
Danıştay kararında, yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, diplomanın iptalinin uygun olduğu belirtildi. Kararda, "İleri sürülen temyiz nedenleri kararı bozacak nitelikte değil. Mahkemenin diploma kararı usul ve hukuka uygundur" denildi.
ADIM ADIM SAHTECİLİK SÜRECİ
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde gerçekleştiği saptanan mevzuat ihlalleri ve usulsüzlükler nedeniyle diplomanın iptaline karar vermişti.
Mahkeme kararında öncelikle, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadığı, GAÜ'nün tanınırlığının ancak 1993'te kabul edildiği ve 1991–1992 yıllarındaki YÖK yazılarında da denkliğin bulunmadığı vurgulandı.
Bunun yanı sıra Fakülte Yönetim Kurulunun ilan ettiği kontenjanların ilan yapılmaksızın değiştirildiği, 3. ve 4. sınıf kontenjanlarının sıfırlanarak 2. sınıfa aktarıldığı ve toplam kontenjanın yetkisiz bir şekilde 55'ten 80'e çıkarıldığı saptandı.
Yönetmeliğe göre yurt dışı üniversitelere ayrılan kontenjanın en fazla 3 kişi olması gerekirken, İngilizce İşletme 2. sınıf için 48 öğrencinin kabul edilmesi mahkeme tarafından "açık ve bariz mevzuat ihlali" olarak nitelendirildi.
Ayrıca yatay geçişte zorunlu olan not başarı sıralamasının yapılmadığı, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50 iken başvuran diğer öğrencilerin ortalamalarının 2,75 ile 3,54 arasında bulunduğu ve sıralama yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı tespit edildi.
Öte yandan GAÜ tanınmadığı için öğrenci kütük defterine İmamoğlu ve diğer 8 öğrenci için gerçek dışı şekilde "Doğu Akdeniz Üniversitesinden geçiş" kaydı düşüldüğü, bu durumun gerçeğe aykırı ve bilinçli bir tahrifat olduğu belirtildi.
Ağır hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilerek iyi niyet iddiası da reddedildi.
Danıştay 8. Dairesinin diplomasının iptali kararını onamasıyla birlikte karar hukuken kesinleşmiş oldu.