Fenerbahçe'nin yıldızına talip var! Shakhtar Donetsk maçında tribündeler
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'a ülkesinden talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın temsilcilerinin, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında genç futbolcuyu tribünden takip edeceği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Londra'da karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi. Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın radarına girdi.
STAMFORD BRIDGE'DE TAKİP
A Spor'un haberine göre Newcastle United'ın temsilcileri, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile Stamford Bridge'de oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. İngiliz ekibinin temsilcileri, mücadelede Archie Brown'ı yakından izleyecek.
LONDRA KAFİLESİNDE YER ALDI
Fenerbahçe'nin 24 Kasım'da açıklanan 22 kişilik Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosunda Archie Brown da yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Ukrayna temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
MILAN DA GÜNDEMİNE ALDI
2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcu, İtalya'da da transfer gündemine girmişti. Serie A ekiplerinden Milan'ın 24 yaşındaki sol bekle yeniden ilgilendiği öne sürülmüştü.
25 MİLYON EURO İDDİASI
İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Archie Brown için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. İngiliz futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.