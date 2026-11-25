2025 yılında Belçika temsilcisi Gent'ten Fenerbahçe'ye transfer olan İngiliz futbolcu, İtalya'da da transfer gündemine girmişti. Serie A ekiplerinden Milan'ın 24 yaşındaki sol bekle yeniden ilgilendiği öne sürülmüştü.

Newcastle United bu takımlar arasında Brown'u en çok isteyen kulüp. (Fotoğraf: AA)

25 MİLYON EURO İDDİASI

İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Archie Brown için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. İngiliz futbolcunun tahmini piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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